Удар по българските надежди: Никола Цолов най-вероятно остава извън Формула 1 за 2027 г.

Българският моторспорт е напът да претърпи сериозно разочарование, след като стана ясно, че Никола Цолов най-вероятно няма да получи място на решетката във Формула 1 за сезон 2027. Новината идва на фона на исторически и феноменален сезон за 19-годишния ни пилот във Формула 2, където той чупи рекорди и се бори ожесточено за световната титла.

Строгата политика на Red Bull затваря вратите в VCARB

Причината за евентуалното му разминаване с най-високото ниво на моторните спортове не се дължи на липса на скорост или резултати, а на сложната вътрешна йерархия и стратегия в академията на Red Bull Junior Team.

Ръководството на втория тим на компанията – VCARB (Racing Bulls), планира за сезон 2027 да заложи на британския талант Арвид Линдблад като основно лице от собствената си кадетска програма, комбинирайки го с опита на новозеландеца Лиъм Лоусън. Това слага временно „стоп“ пред преминаването на Българския лъв в кралската категория, въпреки че през миналия месец той проведе изключително успешен първи тест с болид от F1 на пистата „Имола“.

Исторически постижения във F2

Пренебрежението от страна на шефовете на Red Bull изглежда още по-парадоксално на фона на сухата статистика през настоящия шампионат във Формула 2. Състезателят на Campos Racing записа впечатляващите 6 победи през сезона (включително триумфи на емблематични трасета като Монако, „Ред Бул Ринг“ и Силвърстоун) и се превърна в първия пилот в историята на F2 с три поредни победи. С актив от 200 точки той се намира на едва 7 пункта от лидерската позиция на Рафаел Камара два кръга преди края на сезона.

Въпреки създалата се ситуация, Цолов остава един от най-високо оценяваните млади пилоти в Европа, а битката му за титлата във Формула 2 може да отвори алтернативни врати пред него в останалите отбори от F1 или като резервен пилот за 2027 година.