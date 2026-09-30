Удар по българските надежди: Никола Цолов най-вероятно остава извън Формула 1 за 2027 г.

Българският моторспорт е напът да претърпи сериозно разочарование, след като стана ясно, че Никола Цолов най-вероятно няма да получи място на решетката във Формула 1 за сезон 2027. Новината идва на фона на исторически и феноменален сезон за 19-годишния ни пилот във Формула 2, където той чупи рекорди и се бори ожесточено за световната титла.
Строгата политика на Red Bull затваря вратите в VCARB
Причината за евентуалното му разминаване с най-високото ниво на моторните спортове не се дължи на липса на скорост или резултати, а на сложната вътрешна йерархия и стратегия в академията на Red Bull Junior Team.
Ръководството на втория тим на компанията – VCARB (Racing Bulls), планира за сезон 2027 да заложи на британския талант Арвид Линдблад като основно лице от собствената си кадетска програма, комбинирайки го с опита на новозеландеца Лиъм Лоусън. Това слага временно „стоп“ пред преминаването на Българския лъв в кралската категория, въпреки че през миналия месец той проведе изключително успешен първи тест с болид от F1 на пистата „Имола“.
Исторически постижения във F2
Пренебрежението от страна на шефовете на Red Bull изглежда още по-парадоксално на фона на сухата статистика през настоящия шампионат във Формула 2. Състезателят на Campos Racing записа впечатляващите 6 победи през сезона (включително триумфи на емблематични трасета като Монако, „Ред Бул Ринг“ и Силвърстоун) и се превърна в първия пилот в историята на F2 с три поредни победи. С актив от 200 точки той се намира на едва 7 пункта от лидерската позиция на Рафаел Камара два кръга преди края на сезона.
Въпреки създалата се ситуация, Цолов остава един от най-високо оценяваните млади пилоти в Европа, а битката му за титлата във Формула 2 може да отвори алтернативни врати пред него в останалите отбори от F1 или като резервен пилот за 2027 година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Αлфа Bълкът
23:56 30.09.2026
2 Видьо Видев
Русия ще ни върне ли златният меч на Кубрат?
Русия ще ни върне ли Сребърният орел на Аспарух?
Сребърният орел на Аспарух е ценен прабългарски артефакт от VII век.
Открит е през 1930 година при археологически разкопки край село Вознесенка, Запорожка област, Украйна.
Основни характеристики
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Размери:
Висок е 13,2 см и дълъг 21 см.
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Изображение:
Представя орел в момент на борба със змия, която се опитва да го захапе.
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Детайли:
На гърдите на птицата има врязан монограм, а на лявото крило — релефен надпис. На гърба му има 12 странни пъпки.
Историческо значение
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Смята се, че фигурата е била част от върха на пленен в бой византийски военен щандарт (знаме).
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Орелът символизира небесното и божествено начало, а змията — земното и материално начало.
• Находката е част от така наречения Вознесенски археологически комплекс, свързван с мемориалния траурен комплекс на хан Аспарух
Златният меч на хан Кубрат е изключителен исторически артефакт от VII век,
символ на властта и държавността на създателя на Стара Велика България.
Основни факти за меча
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Откритие:
Намерено е през 1912 година при съкровището от Малая Перешчепина в Украйна, от две овчарчета.
• Изработка: Дълъг е около 93–94 см, изработен във византийски луксозен стил с обков от чисто злато по дръжката и нощвите.
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Произход: Предполага се, че е официален дар от византийския император Ираклий в чест на признаването
Коментиран от #6, #11
23:58 30.09.2026
3 Във F1 всичко е пари
23:59 30.09.2026
4 .....
00:02 01.10.2026
5 бляк
00:12 01.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гумичка за триене
00:24 01.10.2026
8 Начев
00:28 01.10.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
00:28 01.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.