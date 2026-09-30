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Удар по българските надежди: Никола Цолов най-вероятно остава извън Формула 1 за 2027 г.

Удар по българските надежди: Никола Цолов най-вероятно остава извън Формула 1 за 2027 г.

30 Септември, 2026 23:50 813 11

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  • моторни спортове

Новината идва на фона на феноменален сезон за 19-годишния ни пилот

Удар по българските надежди: Никола Цолов най-вероятно остава извън Формула 1 за 2027 г. - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският моторспорт е напът да претърпи сериозно разочарование, след като стана ясно, че Никола Цолов най-вероятно няма да получи място на решетката във Формула 1 за сезон 2027. Новината идва на фона на исторически и феноменален сезон за 19-годишния ни пилот във Формула 2, където той чупи рекорди и се бори ожесточено за световната титла.

Строгата политика на Red Bull затваря вратите в VCARB

Причината за евентуалното му разминаване с най-високото ниво на моторните спортове не се дължи на липса на скорост или резултати, а на сложната вътрешна йерархия и стратегия в академията на Red Bull Junior Team.

Ръководството на втория тим на компанията – VCARB (Racing Bulls), планира за сезон 2027 да заложи на британския талант Арвид Линдблад като основно лице от собствената си кадетска програма, комбинирайки го с опита на новозеландеца Лиъм Лоусън. Това слага временно „стоп“ пред преминаването на Българския лъв в кралската категория, въпреки че през миналия месец той проведе изключително успешен първи тест с болид от F1 на пистата „Имола“.

Исторически постижения във F2

Пренебрежението от страна на шефовете на Red Bull изглежда още по-парадоксално на фона на сухата статистика през настоящия шампионат във Формула 2. Състезателят на Campos Racing записа впечатляващите 6 победи през сезона (включително триумфи на емблематични трасета като Монако, „Ред Бул Ринг“ и Силвърстоун) и се превърна в първия пилот в историята на F2 с три поредни победи. С актив от 200 точки той се намира на едва 7 пункта от лидерската позиция на Рафаел Камара два кръга преди края на сезона.

Въпреки създалата се ситуация, Цолов остава един от най-високо оценяваните млади пилоти в Европа, а битката му за титлата във Формула 2 може да отвори алтернативни врати пред него в останалите отбори от F1 или като резервен пилот за 2027 година.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Αлфа Bълкът

    0 2 Отговор
    Слуховете за Кадилак може да не са случайни – Херта и Никола съотборници там.

    23:56 30.09.2026

  • 2 Видьо Видев

    3 5 Отговор
    Гърция ни върна костите на Самуил.
    Русия ще ни върне ли златният меч на Кубрат?
    Русия ще ни върне ли Сребърният орел на Аспарух?

    Сребърният орел на Аспарух е ценен прабългарски артефакт от VII век.
    Открит е през 1930 година при археологически разкопки край село Вознесенка, Запорожка област, Украйна.

    Основни характеристики

    Размери:
    Висок е 13,2 см и дълъг 21 см.

    Изображение:
    Представя орел в момент на борба със змия, която се опитва да го захапе.

    Детайли:
    На гърдите на птицата има врязан монограм, а на лявото крило — релефен надпис. На гърба му има 12 странни пъпки.


    Историческо значение

    Смята се, че фигурата е била част от върха на пленен в бой византийски военен щандарт (знаме).


    Орелът символизира небесното и божествено начало, а змията — земното и материално начало.

    • Находката е част от така наречения Вознесенски археологически комплекс, свързван с мемориалния траурен комплекс на хан Аспарух


    Златният меч на хан Кубрат е изключителен исторически артефакт от VII век,
    символ на властта и държавността на създателя на Стара Велика България.

    Основни факти за меча

    Откритие:
    Намерено е през 1912 година при съкровището от Малая Перешчепина в Украйна, от две овчарчета.

    • Изработка: Дълъг е около 93–94 см, изработен във византийски луксозен стил с обков от чисто злато по дръжката и нощвите.

    Произход: Предполага се, че е официален дар от византийския император Ираклий в чест на признаването

    Коментиран от #6, #11

    23:58 30.09.2026

  • 3 Във F1 всичко е пари

    9 0 Отговор
    Производители, реклами, спонсори, публика, страните домакини. За да има някакъв шанс, Цолов от малка България трябва да е по-добър и от лидерите във F1. И пак не е сигурно.

    23:59 30.09.2026

  • 4 .....

    1 1 Отговор
    Бе как са българин, добре ли сте🤣🤣

    00:02 01.10.2026

  • 5 бляк

    4 0 Отговор
    И това само, защото е българин? Не пийте РедБул, дава килааа?

    00:12 01.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гумичка за триене

    1 0 Отговор
    Нищо лично към писателя но чета официалните сайтове на F1и F2 и на малкия редбул почти през час!!! Досега не са потвърдени Официално Лоусъни и Линдбланд за сезон 27! Защо се пускат новини от типа евентуално???????? Иначе какво да кажем за Никола освен че по горди няма как да станем просто го може и това е!!!!!

    00:24 01.10.2026

  • 8 Начев

    1 0 Отговор
    ...който не покрие нормативите за олимпиада - не отива на олимпиада..;)

    00:28 01.10.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ДА НЕ НИ ДА СА МУ ГРЪМНАЛИ СПОНСОРА ?

    00:28 01.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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