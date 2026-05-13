Николай Слатински: Четири пъти е закон

13 Май, 2026 16:01 2 628 44

В случая - Закон за политическата катастрофа след смазваща изборна победа

Снимка: БГНЕС
Николай Слатински Николай Слатински експерт в областта на националната сигурност
Когато в изборния ден станаха ясни по-по-най-първите резултати, написах тук, че това вече беше - когато картата на България почервеня след смазващата победа на БСП “Виденов”.

Постоянно имам ирационалните опасения и рационалните предчувствия, че тази аналогия е само първата, но повдигаща запушалката на бутилката, в която се е сврял джинът на катастрофата.

Това припомня във "Фейсбук" Николай Слатински.

Някои лица в правителството и първите им прояви ме стресираха, защото познавах лично някои лица в онова правителство, така че болезнената мисъл, че този мач съм го гледал повишава моята тревожност.

Но ето, че имам трети повод за дежа вю - икономическо-финансово-социално-пазарното говорене на сегашното правителство и заявени от него намерения и мерки.

На душата ми е неспокойно, нещата могат да станат сериозни.

Приятелите ми знаят за “правилото на Слатински”:

Един път е случайност.

Два пъти е тенденция.

Три пъти е закономерност.

Четири пъти е закон.

Ще ми се властта да внимава много. Защото хиперинфлацията не е шега работа. Да не дойде след Лукановата зима и Виденовата зима и Радевата зима.

Каквото и да е, демокрацията ни постигна немалко и се опира на четири фундаментални ценности:

— С Европа в политиката и икономиката.

— С НАТО в отбраната и сигурността.

— Всяка власт е мандат не за партийни и личностни експерименти, а за подобряване на това във функционирането на държавата, което работи и за преодоляване на онова в държавата, което не работи.

— Властта не е инструмент за политически разправи и личности разчиствания на сметки.

Да, малко е идеалистично, но е вектор, указващ на посоката, в която трябва да вървим.

След Виденовата катастрофа имаше и лоши правителства, имаше и две отблъскващи корпулентни същества, имаше корупция, имаше недемократични говорения и отчасти действия. Но първите две от споменатите от мен ценности бяха неоспорими като поведение на властта, а вторите две бяха основните аргументи за оценка на слабите и лично и партийно меркантилни управления, което означаваше, че тези две ценности се подкрепят от нормалните и загрижени за бъдещето на България българи.

Искам само две послания да отправя с този текст - да предупредя сегашната власт:

— Спрете да създавате опасения за отдалечаване и отричане на първите две ценности.

— Не се поддавайте на илюзията и съблазънта да загърбите и забравите другите две ценности.

Точно така постъпи БСП “Виденов” и доведе държавата ни до катастрофа. Ужасна катастрофа.

Знаете ли какво - в Прогнозирането има понятие “слаб сигнал”.

Това е сигнал, който в началото, на много ранна фаза, е доловим само за малцина, подценяван е от мнозина, но макар само да се нарича слаб, той предвещава при игнорирането му възможна беда и дори катастрофа.

Има вече такива засега слаби сигнали за четвърто отклонение на новата власт от разума и националните интереси, от четирите по-горе споменати от мен ценности.

Нека новата власт се осъзнае и опомни. Тръгнала е в неправилната посока.

Нека знае, че бездната има свойството да привлича неудържимо. И колкото си по-близо до нея, толкова по-бързо летиш към нея.

Настройте си сетивата за слабите сигнали за сбърканата посока. Не бъдете глухи и слепи за тези слаби сигнали като БСП “Виденов”. България ще пострада тежко ако не го направите.

Не забравяйте - Четири пъти е закон.

В случая - Закон за политическата катастрофа след смазваща изборна победа.


  • 1 зИленски

    57 11 Отговор
    ПИШИ,ПИШИ
    КОЙ ЛИ ТЕ ЧЕТЕ ??????

    16:04 13.05.2026

  • 2 Лост

    50 8 Отговор
    И аз като те видя се стресирам.

    16:09 13.05.2026

  • 3 Слатински, моля ти се,

    57 10 Отговор
    гръмни се вече

    16:10 13.05.2026

  • 4 Всички на барикадата

    36 8 Отговор
    Защо българите гласуваха срещу използвачите и разпределяните сам да си отговори списващия глупости.

    16:10 13.05.2026

  • 5 Приятелски съвет:

    47 6 Отговор
    На червени натегачи "ПРИНУДЕНИ ОТ КОМУНИСТИТЕ" да учат в СССР и сега оплювачи на всичко руско паднали до нивото на пернишки паткани ВЯРА ДА НЯМАТЕ!

    16:10 13.05.2026

  • 6 факт

    40 6 Отговор
    Зачетох, но не дочетох. Толкова ми е интересът към писаното от този професор.

    16:11 13.05.2026

  • 7 Фейк - либераст

    39 5 Отговор
    Я, пернишкия съсел изпълзя от дупката гладен да захлеби от "обществото на отворчовците" !

    16:13 13.05.2026

  • 8 9689

    39 7 Отговор
    Плъховете-слуги на мутрата и шопара наизлязоха.

    16:13 13.05.2026

  • 9 Дориана

    34 4 Отговор
    Много станаха привържениците и защитниците на корумпирания модел в Завладяна България и типично в стила на Борисов и Пеевски се надпреварват кой повече изяви да има в ефир с едничката цел да плашат народа , да заплашват, да предупреждават което е характерно за диктаторите, които вече са изгубили властта. Да знаят, че няма да им се получи този път каквито и компромати и саботажи да правят.. Да сравняваш и плашиш народа с Жан Виденов и корумпираната партия БСП с Румен Радев и неговата партия Прогресивна България е все едно да сравняваш жабата с коня. Така, че такива защитници на мафията и корупцията стават все по- жалки и смешни.

    Коментиран от #21

    16:13 13.05.2026

  • 10 НИКАЛАЙЙЙЙ

    26 2 Отговор
    ЗАПИШИ СИ ЧАС ПРИ ДОКТОР ГАЛЪБОВА АЗ ЩЕТИ ПЛАТЯ ПРЕГЛЕДА ВЗЕМИСИ РЕЦЕПТАТА И ИЗПЪЛНЯВАЙ- ДВАЙСИ ХЛЯБА И ЕДНА МАРЯ ДЖЕНДЪРЛЯТА УМРЕА.

    Коментиран от #35

    16:20 13.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тулупчо на хранилка

    31 4 Отговор
    - Сланински, вече не мога да ти плащам на коментар. Ще трябва и ти да почнеш работа.

    16:26 13.05.2026

  • 13 Дън Бай

    24 1 Отговор
    Ех, мазньо Сланински, знаем те!

    16:29 13.05.2026

  • 14 койдазнай

    18 2 Отговор
    Това николайчо, е кръговрата във живота. Всичко се повтаря. Скоро ще има хипер инфлация, пенсия колкото две кила кренвирши, сметки за ток колкото годишна заплата и утрояване на цените за ден. След това ще дойде някой костоф, ще продаде вскчи магистрали, училища, болници, язовири, летища, пристанища и електроцентрали и нещата ще се оправят. Заплатите ще започна да растат, ще достигнат дори 100 юана, след това 300 и постепенно всичко ще се възстанови. А след 25-30 години, като се забрави пак предните простотии, пак ще се фалира.

    16:31 13.05.2026

  • 15 Не знам !

    12 1 Отговор
    Не знам !

    Какво Си писал !

    Ама Искам Да те Питам !

    Защо Сме ?

    В Тоя !

    Ке ---


    ---

    Не

    ---

    Ф ?

    16:36 13.05.2026

  • 16 Никой

    4 3 Отговор
    " Няма да задавате въпроси , когато си искатИ ". Малкия Мраз ( хладилник )

    16:37 13.05.2026

  • 17 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    18 3 Отговор
    Един път - смешен.
    Два пъти - досаден.
    Три пъти - банален.
    Четвъртият път - при д-р Гълъбова!

    Коментиран от #34

    16:58 13.05.2026

  • 18 тц, тц, тц

    9 2 Отговор
    Мтого зловещо звучи написаното от Слатински. Явно Радев е настъпил много сериозни интереси, щом задкулисието го предупреждава по такъв, уж завоалиран начин. А Слатински си го знаем, и какви са му ценностите за които говори, също знаем. Знаем също и това, че Радев е на прав път.

    17:19 13.05.2026

  • 19 Павел Пенев

    15 1 Отговор
    Този гнусен фъфлещ седесар уреди дъщеря си на работа в едно посолство чрез Боко тиквата. Сега вече няма да има гювеч.

    17:23 13.05.2026

  • 20 Кака Нашева

    11 1 Отговор
    Този смешник с очилцата какъв се явява ,че и трибуна му осигурявате ?

    17:24 13.05.2026

  • 21 Вале-каро

    2 6 Отговор

    До коментар #9 от "Дориана":

    Само едно малко уточнение.Всички корумпирани от БСП които провалиха управлението на Жан Виденов сега са членове на партията на Румен Радев.За корумпираните от другите партии няма да говоря.

    17:41 13.05.2026

  • 22 Даката

    4 12 Отговор
    Аз съм на същото мнение с Николай Слатински... няма абсолтно никакви индикации, че Радев е способен да направи нещо добро за България, а тъкмо обратното... всичките му назначени министри са срам и позор... как може да продължава да си назначава послушни идиоти без грам идея за ресора, който трябва да ръководят... Абсолютни лаици безидейни и да очакваме да си свършат съвестно работата е като да очакваме идиотите в България да спрат да настъпват една и съща русофилска мотика, забравили че имаше русофилска Луканова зима, имаше и русофилска Жан Виденова зима, няма никакво съмнение че ни очаква русофилска Румен Радева зима, но добре че приехме еврото, че да му е изключително трудно да фалира България.

    Коментиран от #28

    17:44 13.05.2026

  • 23 кюмюр

    12 2 Отговор
    Възраст плюс съветски образование и възпитание,съветски,ама украински и сега този математик от завода в Радомир , раздава акъл и " мъдри мисли". Аман от такива" експерти"

    18:04 13.05.2026

  • 24 Иво

    9 0 Отговор
    На тоя дуплизач, дъщеря му я повишават светкавично в ранг Съветник, а е изключително просто и грозна, любовница на посраник Петко Дойков.

    18:13 13.05.2026

  • 25 Моряка

    9 1 Отговор
    Защо ми става гнусно,като му видя очилата?

    18:30 13.05.2026

  • 26 Проверете дъщеря му на Слатински

    10 1 Отговор
    Къде е на държавна службица и какво общо има с украинската хунта.

    18:36 13.05.2026

  • 27 Антей

    7 1 Отговор
    Това момче трябва редовно да си пие хапчетата. Шизофренията не прощава.....

    18:43 13.05.2026

  • 28 Русофил

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Даката":

    Радев е толкова русофил, колкото аз съм енорийски свещеник.

    Коментиран от #36

    19:47 13.05.2026

  • 29 Айше

    2 3 Отговор
    Не съм особено компетентна, но е добре да не се допускат отново грешки, които не са в полза на българите.
    Мислете ги предварително нещата.

    20:37 13.05.2026

  • 30 Маринов

    8 1 Отговор
    Слатински спомня ли си, като депутат и шеф на комисия мисля, как стичаше пред репортерите? Две приказки на кръст трудно казваше. Но после го взе Първанов. С добра заплата, на спокойно местенце. Сега тук тсме пуска статии, за хонорара ли?
    Ама чак и закон Слатински измислил, че го и рекламира. Хайде, прибери се някъде и си папкай пенсията. Твоите воаяжи не ми интересуват. Или трябва да отчетеш хонорара от НПО с плювни. Определено не си интересен и не можеш да ангажираш аудиторията.

    20:59 13.05.2026

  • 31 Хмм

    5 1 Отговор
    и защо статията е през ред, за по-голяма тежест ли?

    21:15 13.05.2026

  • 32 Много знае

    6 1 Отговор
    тоя злобен tпак какво доведе до Виденовата зима.

    21:15 13.05.2026

  • 33 Де бил

    7 2 Отговор
    Чудя се защо се публикуват мнение на хора без всякакви елементарни познания??? Николай Слатински няма нищо общо с политическия живот в България! Няма журналистически или чисто човешки опит във каквото и да е било!

    21:25 13.05.2026

  • 34 Д-р Гълъбова

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Много моля да не ми преписвате чудотворни способности !!! За съжаление медицината и в частност психология е безсилна в дадения случай! Препоръчваме евтаназия.

    21:32 13.05.2026

  • 35 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "НИКАЛАЙЙЙЙ":

    Прочетете коментар 34!!!

    21:39 13.05.2026

  • 36 Даката

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "Русофил":

    Не те знам към коя енория си, но Румен Радев е не само русофил, но и путинист...послушко и има индикации да е по-послушен и от Орбан и Фицо взети заедно.

    22:08 13.05.2026

  • 37 Голям

    2 4 Отговор
    Мили русофилски боклуци, ей го на вашият другар русофил Румен Радев взе властта, какво очаквате да стане от тук нататък... надявате ли се по партийна линия да ви назначи, за директори на нещо, па ако ще да е и водопад, както беше едно време, когато пак русофили се изкачиха на власт... хората имат тази способност да забравят... не помните ли Андрей Луканов, Жан Виденов, Сергей Станишев, Орешарски и мизерията и фалитите на държавата ни по време на тяхното русофилистично и вредно управление... и се измъкваха с това че ги били излъгали от Русия, тогава беше СССР... сега е ред на поредният нещастник-русофил в лицето на Румен Радев.

    Коментиран от #40, #43

    22:22 13.05.2026

  • 38 Фют

    1 0 Отговор
    Кво да кажем за ежедневните неща, те са над закона...
    А ср а нет О е свръхестествено.
    Познайте кво правя повече от 3-4 пъти
    I shake my money maker...

    22:54 13.05.2026

  • 39 Пенсионер 69 годишен

    3 1 Отговор
    "— С Европа в политиката и икономиката.

    — С НАТО в отбраната и сигурността."

    Слаб 2 по история за субекта Слатински.
    България дължи третата си национална катастрофа именно по тези две причини.
    Тогава Европа беше обединена от Хитлер, а НАТО бяха хитлеристките пълчища.

    23:13 13.05.2026

  • 40 Пенсионер 69 годишен

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Голям":

    Провалите ли Румен, като Жан, следващото управление ще бъде турско, а полицията ще се състои от цигани заптиета.

    23:16 13.05.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Шаран БГ

    2 0 Отговор
    И ...защо ? Свобода на словото и печата !! Оле-мале.........

    23:21 13.05.2026

  • 43 КРАТКО

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Голям":

    РАЗКАРАЙТЕ ТОЯ ДЕ.....БИЛ
    АМА МАЙ И В КАРЛУКОВО НЕ ГО ЩАТ

    12:36 14.05.2026

  • 44 Тоя го не чета

    0 0 Отговор
    но е прав

    ПРедстои ни същото като луканов и виденов

    13:31 14.05.2026