Николай Слатински: Четири пъти е закон

Когато в изборния ден станаха ясни по-по-най-първите резултати, написах тук, че това вече беше - когато картата на България почервеня след смазващата победа на БСП “Виденов”.
Постоянно имам ирационалните опасения и рационалните предчувствия, че тази аналогия е само първата, но повдигаща запушалката на бутилката, в която се е сврял джинът на катастрофата.
Това припомня във "Фейсбук" Николай Слатински.
Някои лица в правителството и първите им прояви ме стресираха, защото познавах лично някои лица в онова правителство, така че болезнената мисъл, че този мач съм го гледал повишава моята тревожност.
Но ето, че имам трети повод за дежа вю - икономическо-финансово-социално-пазарното говорене на сегашното правителство и заявени от него намерения и мерки.
На душата ми е неспокойно, нещата могат да станат сериозни.
Приятелите ми знаят за “правилото на Слатински”:
Един път е случайност.
Два пъти е тенденция.
Три пъти е закономерност.
Четири пъти е закон.
Ще ми се властта да внимава много. Защото хиперинфлацията не е шега работа. Да не дойде след Лукановата зима и Виденовата зима и Радевата зима.
Каквото и да е, демокрацията ни постигна немалко и се опира на четири фундаментални ценности:
— С Европа в политиката и икономиката.
— С НАТО в отбраната и сигурността.
— Всяка власт е мандат не за партийни и личностни експерименти, а за подобряване на това във функционирането на държавата, което работи и за преодоляване на онова в държавата, което не работи.
— Властта не е инструмент за политически разправи и личности разчиствания на сметки.
Да, малко е идеалистично, но е вектор, указващ на посоката, в която трябва да вървим.
След Виденовата катастрофа имаше и лоши правителства, имаше и две отблъскващи корпулентни същества, имаше корупция, имаше недемократични говорения и отчасти действия. Но първите две от споменатите от мен ценности бяха неоспорими като поведение на властта, а вторите две бяха основните аргументи за оценка на слабите и лично и партийно меркантилни управления, което означаваше, че тези две ценности се подкрепят от нормалните и загрижени за бъдещето на България българи.
Искам само две послания да отправя с този текст - да предупредя сегашната власт:
— Спрете да създавате опасения за отдалечаване и отричане на първите две ценности.
— Не се поддавайте на илюзията и съблазънта да загърбите и забравите другите две ценности.
Точно така постъпи БСП “Виденов” и доведе държавата ни до катастрофа. Ужасна катастрофа.
Знаете ли какво - в Прогнозирането има понятие “слаб сигнал”.
Това е сигнал, който в началото, на много ранна фаза, е доловим само за малцина, подценяван е от мнозина, но макар само да се нарича слаб, той предвещава при игнорирането му възможна беда и дори катастрофа.
Има вече такива засега слаби сигнали за четвърто отклонение на новата власт от разума и националните интереси, от четирите по-горе споменати от мен ценности.
Нека новата власт се осъзнае и опомни. Тръгнала е в неправилната посока.
Нека знае, че бездната има свойството да привлича неудържимо. И колкото си по-близо до нея, толкова по-бързо летиш към нея.
Настройте си сетивата за слабите сигнали за сбърканата посока. Не бъдете глухи и слепи за тези слаби сигнали като БСП “Виденов”. България ще пострада тежко ако не го направите.
Не забравяйте - Четири пъти е закон.
В случая - Закон за политическата катастрофа след смазваща изборна победа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
15 Не знам !
Какво Си писал !
Ама Искам Да те Питам !
Защо Сме ?
В Тоя !
Ке ---
---
Не
---
Ф ?
16:36 13.05.2026
17 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Два пъти - досаден.
Три пъти - банален.
Четвъртият път - при д-р Гълъбова!
Коментиран от #34
16:58 13.05.2026
21 Вале-каро
До коментар #9 от "Дориана":Само едно малко уточнение.Всички корумпирани от БСП които провалиха управлението на Жан Виденов сега са членове на партията на Румен Радев.За корумпираните от другите партии няма да говоря.
17:41 13.05.2026
28 Русофил
До коментар #22 от "Даката":Радев е толкова русофил, колкото аз съм енорийски свещеник.
Коментиран от #36
19:47 13.05.2026
29 Айше
Мислете ги предварително нещата.
20:37 13.05.2026
30 Маринов
Ама чак и закон Слатински измислил, че го и рекламира. Хайде, прибери се някъде и си папкай пенсията. Твоите воаяжи не ми интересуват. Или трябва да отчетеш хонорара от НПО с плювни. Определено не си интересен и не можеш да ангажираш аудиторията.
20:59 13.05.2026
34 Д-р Гълъбова
До коментар #17 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Много моля да не ми преписвате чудотворни способности !!! За съжаление медицината и в частност психология е безсилна в дадения случай! Препоръчваме евтаназия.
21:32 13.05.2026
35 Българин
До коментар #10 от "НИКАЛАЙЙЙЙ":Прочетете коментар 34!!!
21:39 13.05.2026
36 Даката
До коментар #28 от "Русофил":Не те знам към коя енория си, но Румен Радев е не само русофил, но и путинист...послушко и има индикации да е по-послушен и от Орбан и Фицо взети заедно.
22:08 13.05.2026
38 Фют
А ср а нет О е свръхестествено.
Познайте кво правя повече от 3-4 пъти
I shake my money maker...
22:54 13.05.2026
39 Пенсионер 69 годишен
— С НАТО в отбраната и сигурността."
Слаб 2 по история за субекта Слатински.
България дължи третата си национална катастрофа именно по тези две причини.
Тогава Европа беше обединена от Хитлер, а НАТО бяха хитлеристките пълчища.
23:13 13.05.2026
40 Пенсионер 69 годишен
До коментар #37 от "Голям":Провалите ли Румен, като Жан, следващото управление ще бъде турско, а полицията ще се състои от цигани заптиета.
23:16 13.05.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
43 КРАТКО
До коментар #37 от "Голям":РАЗКАРАЙТЕ ТОЯ ДЕ.....БИЛ
АМА МАЙ И В КАРЛУКОВО НЕ ГО ЩАТ
12:36 14.05.2026
44 Тоя го не чета
ПРедстои ни същото като луканов и виденов
13:31 14.05.2026