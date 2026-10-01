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Ейре изпусна след 2:0 Австрия в Лигата на нациите

Ейре изпусна след 2:0 Австрия в Лигата на нациите

1 Октомври, 2026 23:55, обновена 1 Октомври, 2026 23:59 561 2

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  • футбол

Трой Парът вкара два гола, но Австрия стигна до равенство 2:2 в Дъблин след попадения на Александър Прас и Михаел Грегорич.

Ейре изпусна след 2:0 Австрия в Лигата на нациите - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ейре изпусна преднина от два гола срещу Австрия и завърши 2:2 в мач от група B3 на Лигата на нациите. Двубоят се игра на стадион „Авива“ в Дъблин, а домакините водеха с 2:0 на почивката.

Трой Парът откри резултата в 12-ата минута, а в самия край на първото полувреме нападателят се разписа за втори път. Така Парът продължи силната си серия за националния отбор, след като реализира и при победата с 3:0 над Израел в предишния мач.

Австрия се върна след почивката

Австрийците намалиха изоставането си в 72-ата минута чрез Александър Прас. Попадението първоначално беше прегледано от системата за видеоповторения, след което беше зачетено.

Пет минути по-късно Михаел Грегорич възстанови равенството. Австрия потърси и пълен обрат, но до нов гол не се стигна. Двата отбора завършиха без изгонени футболисти, а резултатът остави гостите начело в групата.

„Никой от нас не се чувства комфортно да играе тези мачове, но след като решихме да го направим, всички се обединяваме и играем като един“, каза селекционерът на Ейре Хеймир Халгримсон преди срещата, цитирано от Асошиейтед прес. Думите му бяха свързани с напрежението около мачовете на ирландския отбор срещу Израел, но тимът излезе за третия си двубой в турнира и спечели точка срещу лидера в групата.

Австрия остава лидер в група B3

След равенството Австрия има 7 точки от три мача и остава на първо място в група B3. Тимът започна кампанията с победи над Израел и Косово, и двете с резултат 3:1.

Ейре е с 4 точки след загубата от Косово, победата над Израел и равенството с Австрия. Следващият мач на ирландците е домакинство срещу Израел на 4 октомври. В същия ден Австрия ще гостува на Косово. Двата тима ще се срещнат отново на 14 ноември във Виена.

Източници: УЕФА, Ройтерс


Ирландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Какво е това Ейре бе, Милене? Държавата с която имаме дипломатически отношения се нарича Република Ирландия и е членка на ЕС. Разни футболни коментари се правеха на интересни и им подражавате.

    Коментиран от #2

    00:07 02.10.2026

  • 2 Новичок

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "РЕАЛИСТ":

    Кажи им резон медия и не ги обиждай по-вече.Пфу...

    01:42 02.10.2026

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