Ейре изпусна след 2:0 Австрия в Лигата на нациите

Ейре изпусна преднина от два гола срещу Австрия и завърши 2:2 в мач от група B3 на Лигата на нациите. Двубоят се игра на стадион „Авива“ в Дъблин, а домакините водеха с 2:0 на почивката.

Трой Парът откри резултата в 12-ата минута, а в самия край на първото полувреме нападателят се разписа за втори път. Така Парът продължи силната си серия за националния отбор, след като реализира и при победата с 3:0 над Израел в предишния мач.

Австрия се върна след почивката

Австрийците намалиха изоставането си в 72-ата минута чрез Александър Прас. Попадението първоначално беше прегледано от системата за видеоповторения, след което беше зачетено.

Пет минути по-късно Михаел Грегорич възстанови равенството. Австрия потърси и пълен обрат, но до нов гол не се стигна. Двата отбора завършиха без изгонени футболисти, а резултатът остави гостите начело в групата.

„Никой от нас не се чувства комфортно да играе тези мачове, но след като решихме да го направим, всички се обединяваме и играем като един“, каза селекционерът на Ейре Хеймир Халгримсон преди срещата, цитирано от Асошиейтед прес. Думите му бяха свързани с напрежението около мачовете на ирландския отбор срещу Израел, но тимът излезе за третия си двубой в турнира и спечели точка срещу лидера в групата.

Австрия остава лидер в група B3

След равенството Австрия има 7 точки от три мача и остава на първо място в група B3. Тимът започна кампанията с победи над Израел и Косово, и двете с резултат 3:1.

Ейре е с 4 точки след загубата от Косово, победата над Израел и равенството с Австрия. Следващият мач на ирландците е домакинство срещу Израел на 4 октомври. В същия ден Австрия ще гостува на Косово. Двата тима ще се срещнат отново на 14 ноември във Виена.

Източници: УЕФА, Ройтерс