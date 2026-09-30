Рюте: Путин не изглежда готов да прекрати войната в Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че преговорите остават единственият път към прекратяване на войната в Украйна, но според него руският президент Владимир Путин засега не показва готовност за спиране на бойните действия. Рюте говори на форум в Брюксел, посветен на отбраната и Космоса, предава БТА.

По думите му президентът на САЩ Доналд Тръмп е постигнал „значителен напредък“ в опитите да намери дипломатическо решение. Рюте обаче не се ангажира със срок за евентуално прекратяване на огъня. „Не знам дали ще бъде тази зима“, посочи той, като добави, че според него в Москва не се вижда необходимата воля.

Рюте подчерта, че НАТО остава отбранителен съюз и отхвърли руските предупреждения за възможно използване на ядрено оръжие. Той призова Москва да прекрати войната в Украйна и заяви, че ядрената реторика не допринася за сигурността.

Генералният секретар на Алианса заяви, че Русия не е в състояние да постигне победа срещу НАТО и че съюзниците трябва да продължат инвестициите в отбраната. Той посочи като пример оценката си, че около 43 000 руски военнослужещи месечно са убити или тежко ранени на украинския фронт. Рюте отбеляза също, че Украйна продължава да удържа фронтовата линия и да нанася удари по цели в дълбочина на руската територия. Това са оценки на генералния секретар на НАТО, а не независимо потвърдени данни за руските загуби.

По думите на Рюте руските хибридни действия, включително саботаж и други операции в Европа, имат за цел да разделят съюзниците и да отклонят вниманието им от Украйна. Той увери, че НАТО разполага с планове за реакция и е готово да защитава „всеки сантиметър“ от територията на страните членки.

В същото време Рюте заяви, че към момента няма непосредствена заплаха за държавите от НАТО, но Алиансът е подготвен да реагира, ако ситуацията се промени.

Генералният секретар коментира и американската военна операция срещу Иран. Според него именно САЩ са имали необходимите способности за нанасяне на удари по иранската ядрена програма. Рюте заяви, че европейските съюзници са предоставили инфраструктура за американските операции, като от европейски бази са били извършени между 4000 и 5000 полета в рамките на операцията „Epic Fury“. НАТО официално подчертава, че тези действия са били извън рамките на самия Алианс и са се основавали на двустранни споразумения между САЩ и отделни европейски държави.

Рюте определи иранската ядрена програма като въпрос от значение за сигурността не само на Близкия изток, но и на Европа. Той отбеляза, че НАТО продължава да поддържа позицията, че Иран не трябва да придобива ядрено оръжие.