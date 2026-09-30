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Рюте: Путин не изглежда готов да прекрати войната в Украйна
  Тема: Украйна

Рюте: Путин не изглежда готов да прекрати войната в Украйна

30 Септември, 2026 17:31, обновена 30 Септември, 2026 17:33 832 92

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  • прекрати война-
  • путин

Генералният секретар на НАТО заяви, че дипломатическите усилия трябва да продължат, но Алиансът е подготвен да защитава територията си

Рюте: Путин не изглежда готов да прекрати войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че преговорите остават единственият път към прекратяване на войната в Украйна, но според него руският президент Владимир Путин засега не показва готовност за спиране на бойните действия. Рюте говори на форум в Брюксел, посветен на отбраната и Космоса, предава БТА.

По думите му президентът на САЩ Доналд Тръмп е постигнал „значителен напредък“ в опитите да намери дипломатическо решение. Рюте обаче не се ангажира със срок за евентуално прекратяване на огъня. „Не знам дали ще бъде тази зима“, посочи той, като добави, че според него в Москва не се вижда необходимата воля.

Рюте подчерта, че НАТО остава отбранителен съюз и отхвърли руските предупреждения за възможно използване на ядрено оръжие. Той призова Москва да прекрати войната в Украйна и заяви, че ядрената реторика не допринася за сигурността.

Генералният секретар на Алианса заяви, че Русия не е в състояние да постигне победа срещу НАТО и че съюзниците трябва да продължат инвестициите в отбраната. Той посочи като пример оценката си, че около 43 000 руски военнослужещи месечно са убити или тежко ранени на украинския фронт. Рюте отбеляза също, че Украйна продължава да удържа фронтовата линия и да нанася удари по цели в дълбочина на руската територия. Това са оценки на генералния секретар на НАТО, а не независимо потвърдени данни за руските загуби.

По думите на Рюте руските хибридни действия, включително саботаж и други операции в Европа, имат за цел да разделят съюзниците и да отклонят вниманието им от Украйна. Той увери, че НАТО разполага с планове за реакция и е готово да защитава „всеки сантиметър“ от територията на страните членки.

В същото време Рюте заяви, че към момента няма непосредствена заплаха за държавите от НАТО, но Алиансът е подготвен да реагира, ако ситуацията се промени.

Генералният секретар коментира и американската военна операция срещу Иран. Според него именно САЩ са имали необходимите способности за нанасяне на удари по иранската ядрена програма. Рюте заяви, че европейските съюзници са предоставили инфраструктура за американските операции, като от европейски бази са били извършени между 4000 и 5000 полета в рамките на операцията „Epic Fury“. НАТО официално подчертава, че тези действия са били извън рамките на самия Алианс и са се основавали на двустранни споразумения между САЩ и отделни европейски държави.

Рюте определи иранската ядрена програма като въпрос от значение за сигурността не само на Близкия изток, но и на Европа. Той отбеляза, че НАТО продължава да поддържа позицията, че Иран не трябва да придобива ядрено оръжие.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фидан Човекът Чудо

    6 41 Отговор
    Путин ще се бие до последният Руснак

    Коментиран от #26, #39

    17:34 30.09.2026

  • 2 Фашагата на

    45 10 Отговор
    Снимката колко жестоко е озлобен?
    Тия западналите са си по природа фашисти.

    Коментиран от #33, #60

    17:34 30.09.2026

  • 3 Пич

    47 5 Отговор
    Рюте - жалка кукла на конци!!!

    17:34 30.09.2026

  • 4 Фидан Човекът Чудо

    5 41 Отговор
    Украйна се справя много добре със унищожаването на Русия

    Коментиран от #16

    17:34 30.09.2026

  • 5 пешо

    32 4 Отговор
    спрете да давате пари и оръжие на наркомана и войната ще свърши

    Коментиран от #14

    17:35 30.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 А Путин

    20 2 Отговор
    какво казва?

    17:35 30.09.2026

  • 8 Фидан Човекът Чудо

    6 23 Отговор
    Дано Путин е на власт още дълго

    Русия ще бъде изядена от вътре на вън

    Коментиран от #90

    17:36 30.09.2026

  • 9 Е да де

    19 3 Отговор
    Путин ша има намерение когато Зелю фата вокзал, Москва, подпис на капитулацията и готово...

    17:36 30.09.2026

  • 10 Слава Украйна

    4 23 Отговор
    Героем Слава

    Коментиран от #24, #53, #78

    17:36 30.09.2026

  • 11 Но е готов

    6 2 Отговор
    да ползва ядрено!

    17:37 30.09.2026

  • 12 ......-

    10 5 Отговор
    БГ и евр(Е)о лунатици :

    ЛОШО НИ Е !

    17:37 30.09.2026

  • 13 Някой

    21 3 Отговор
    1. Вие (НАТО, ЕС и други) направихте така, че Русия няма защо да се спира;
    2. Вие (Джонсън и други) викахте на Зеленсик да се бие и погази минските споразумения;
    3. Руснаците има защо да си искат обратно подареното от тях. Например Украйна с граници към Русия от преди влизането в СССР - без излаз на Черно море;
    4. Вие можеше да оставите Украйна и бившата Кивеска Русь/Русия като буферна зона, но бяхте прекалено лакоми.
    Е това са последиците.

    17:38 30.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Кажете ми честно

    17 2 Отговор
    Според вас нормални хора ли управляват този съюз или абсолютни наивници.

    17:38 30.09.2026

  • 16 Петел Пиле Лудо

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Фидан Човекът Чудо":

    С(ъс) удивление чета Ви коментара, в училище не усвоихте ли го правописа...

    17:39 30.09.2026

  • 17 Путин

    0 5 Отговор
    увеличи армията с още 15000 и вече ще победи!

    17:39 30.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Примати

    4 16 Отговор
    Украинската армия днес изтласка руската от района на Мала Токмачка…най - накрая с руския позор е свършено. И Мала Токмачка не можаха да превземат

    17:39 30.09.2026

  • 20 Механик

    15 3 Отговор
    Я па тоя. И що трябва путин да е готов? Кво стана с Украина "побеждава с модерни дронове, ИИ, розави фламингота" и пр. ?
    И моля ви, обърнете внимание на озъбената физиономия на тоя. Олицетворение на злобата и омразата.

    17:39 30.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 хахахахха

    17 3 Отговор
    Няма и да изглежда, докато не затворите грозните си човки и не спрете да подкрепяте терористичната киевска хунта

    17:40 30.09.2026

  • 23 На какво си секретар

    15 4 Отговор
    Изтърбушения евролибераст готов ли е за примирие, безпомощното НАТО не може да спре Русия.

    17:42 30.09.2026

  • 24 Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

    19 3 Отговор

    До коментар #10 от "Слава Украйна":

    Слава на героите освободители

    17:42 30.09.2026

  • 25 Путин

    16 2 Отговор
    защо се занимава с Украйна,а не подпука НАТО?

    Коментиран от #42

    17:42 30.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Стоянчо Пуканката

    12 2 Отговор
    Усетиха, тия стр$хливи, коварни и подли пл$х$ве, че лелеяният им блян за разпарчетосването на Русия отиде у киреча (няма да могат да си играйкат на демокрация+пазарна икономика още 30-40г.), и започнаха в типично техен подмолен начин да бълват змии и гущери, досущ като злата вещица от приказките на Братя Грим.

    17:46 30.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Факти

    12 2 Отговор
    Рюте: Путин не изглежда готов да прекрати войната в Украйна преди пълна победа

    17:47 30.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Мишел

    7 2 Отговор
    Пълна истерия.

    17:48 30.09.2026

  • 36 9689

    12 4 Отговор
    Рюте,нищо няма да получиш от Русия,Путин няма да позволи,глупако.Не можаха Наполеон,Хитлер.........

    Коментиран от #41

    17:48 30.09.2026

  • 37 Соломон

    6 5 Отговор
    Сталин изби дядовците им а те ненавиждат Бандера.Воюват в Донбас с Америка и НАТО а убиват украинци.Наотвски крак никога не е стъпвал на тяхна земя а найголемият и враг е НАТО.Путин ги окраде а виновни за това са Америка и Европа

    17:49 30.09.2026

  • 38 Путин

    3 15 Отговор
    Сваля по три кожи от мужика руски за болните си амбиции.
    И пета година праща руснаците на заколение в Украйна.
    Защо да спира войната.....той си е добре.

    Коментиран от #45

    17:49 30.09.2026

  • 39 Мишел

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "Фидан Човекът Чудо":

    Украйна не воюва за невъзможна победа. Украйна води война до последния украинец.

    Коментиран от #43

    17:50 30.09.2026

  • 40 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 13 Отговор

    До коментар #27 от "Жалко сте":

    Натовско оръжие бомби Путин
    Дреме му на НАТО за Русия.

    Коментиран от #55

    17:50 30.09.2026

  • 41 Соломон

    4 15 Отговор

    До коментар #36 от "9689":

    Единственото което се иска от теророрусия е да се прибере в кочината си.И да спре да бомбандира Украйна

    Коментиран от #44, #49

    17:50 30.09.2026

  • 42 Чакаме Путин

    3 10 Отговор

    До коментар #25 от "Путин":

    Да са тества с НАТО.
    Хем му стиска, хем не му стиска на дъртака кремълски

    17:52 30.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Путин

    4 4 Отговор

    До коментар #38 от "Путин":

    Зелю занули ес и нато 😛

    Коментиран от #52

    17:54 30.09.2026

  • 46 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС

    3 6 Отговор
    Русия се превърна в идеален полигон за тестване на НАТОВСКОТО оръжие.....

    Коментиран от #76

    17:54 30.09.2026

  • 47 Аз кат гледам

    8 2 Отговор
    Европа не иска мир, а парите никога няма да си ги получат обратно

    Коментиран от #54

    17:54 30.09.2026

  • 48 Слава Росии

    8 4 Отговор
    Много скоро Великиот Путин ке натири натовските и бандеровски бандюги там де сонце не огрява и ке свърши специалбната военна опеврация. А целиот бългаски народ ке чека дедо Иван с леп и сол да ни освободи от европските бандити де ни докараха до просешка тояга!

    17:55 30.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Кошей Безсмъртний

    9 2 Отговор
    Зеленият финансист играе сказки пред простолюдието😂🤣🤣

    17:56 30.09.2026

  • 52 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 9 Отговор

    До коментар #45 от "Путин":

    Зельо бомби Москва
    Кой кого ли занулява

    Коментиран от #57

    17:56 30.09.2026

  • 53 Слава украина

    6 4 Отговор

    До коментар #10 от "Слава Украйна":

    Слава на героите занулиха ес и нато

    17:56 30.09.2026

  • 54 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 5 Отговор

    До коментар #47 от "Аз кат гледам":

    Дали Путин ша върне на мужика руски милиардите за войната. Да не говорим за руските трупове.

    17:57 30.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 РУСНАК 🇷🇺

    6 2 Отговор
    Къде беше НАТО, когато Украйна започна да убива руснаци в Донбас? Донбас искаше да се отдели от Украйна поради унижения на националнос. Защо Сръбска Крайна може да се отдели, Косово - възможно, а Донбас и Крим с руско население - невъзможно?

    Коментиран от #59, #62

    17:58 30.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 ГОЛЕМ РЕВ

    4 1 Отговор
    Ко стана с линзито

    17:58 30.09.2026

  • 59 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 8 Отговор

    До коментар #56 от "РУСНАК 🇷🇺":

    До 2014г бе тихо и мирно в Украйна
    После дойдоха паравоенните на Путин
    И патакламата стана
    И днес Путин си го бомбят регулярно.

    18:00 30.09.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Екшън в небето:

    4 1 Отговор
    Бой между пилоти приземи самолет!
    Пилотите - руснак, командир и украинец вторият пилот, са се сбили,
    вследствие на което, вторият пилот е намушкал командира,
    след това Украинеца, вторият пилот е насочил самолета рязко към земята!

    Коментиран от #64

    18:02 30.09.2026

  • 62 Соломон

    2 6 Отговор

    До коментар #56 от "РУСНАК 🇷🇺":

    Донбас е в Украйна и всички там са украински граждани.И убийствата започнаха когато там влезе руската армия,Вагнер и нацистите от РУСУЧ.Убиваха а убийствата преписваха на Украйна

    Коментиран от #68, #69, #88

    18:03 30.09.2026

  • 63 Путин нападна вероломно Украйна.

    1 5 Отговор
    Сега нема избор.....
    Живота му е заложен на карта

    18:03 30.09.2026

  • 64 Точно

    0 3 Отговор

    До коментар #61 от "Екшън в небето:":

    обратно!

    18:04 30.09.2026

  • 65 Си и Тръмп

    3 3 Отговор
    са обсъдили влизане на Китай в НАТО!

    18:06 30.09.2026

  • 66 Путин

    0 6 Отговор
    Направи Русия полигон за тестване на НАТОВСКОТО оръжие.

    Коментиран от #67, #70, #71

    18:06 30.09.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 да питам

    4 4 Отговор

    До коментар #62 от "Соломон":

    Защо лъжеш така безсрамно?

    Коментиран от #75

    18:11 30.09.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Верно ли

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "Путин":

    Че зелю щел жени да мобилизира че мъжете били на превършване

    18:13 30.09.2026

  • 71 Споко

    4 0 Отговор

    До коментар #66 от "Путин":

    Скоро ще направи и страните от мижавото нато на полигон,само че там Путин ще пробва ЯО

    18:13 30.09.2026

  • 72 Русия

    0 6 Отговор
    Я разпраха от бомбене.....с натовско оръжие
    Путин е безпомощен
    Нищо друго не му остава освен да са бие.

    18:15 30.09.2026

  • 73 В Сибир

    2 7 Отговор
    звучи само китайска реч,омайна сладка!Реч на татка...

    Коментиран от #80, #81

    18:15 30.09.2026

  • 74 Санкциите Работят

    8 0 Отговор
    ЕК иска власт да налага „режим“ на тока и да определят колко да пестят държавите!
    Урсулите искат да получат правомощия да задължава държавите от ЕС
    да намаляват потреблението на електроенергия при сериозна енергийна криза,
    като сам определя размера на ограниченията.
    Проектът предвижда Европейската комисия да обявява регионална или общоевропейска
    тревога и да блокира национални мерки, които застрашават снабдяването
    на съседни страни, съобщава Euronews.

    18:16 30.09.2026

  • 75 Соломон

    2 6 Отговор

    До коментар #68 от "да питам":

    А ми питай.Кое точно е лъжа.Така наречените руснаци са родени в Украйна.Имат украински документи и живеят в Украйна.Така наречените опълченци са редовна руска армия,ЧВК Вагнер и нацисти от руската нацистка организация РУСИЧ.Убийствата започнаха когато опълченците влязоха в Донбас и се случваха само там.А не и на други места където живеят украински граждани които са и етнически руснаци

    18:16 30.09.2026

  • 76 Мишел

    7 1 Отговор

    До коментар #46 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":

    Според CBS Швейцария, икономиката на Русия е втора в света след Корея по темпове на развитие през последните 10 години.

    Коментиран от #86

    18:19 30.09.2026

  • 77 Соломон

    2 4 Отговор
    Зеленски днес инспектира освободения от Русия Лиман.А путин какво ли инспектира

    18:21 30.09.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Фори

    1 3 Отговор
    Радев и Иотова никога не са призовавали Путин да спре войната. Винаги са искали Украйна да се предаде. Така разбират мира главнокомандващите. Предай се и ще настъпи мир!

    18:24 30.09.2026

  • 80 Мишел

    5 2 Отговор

    До коментар #73 от "В Сибир":

    Лъ жеш. В Сибир има 26 милиона руснаци и под 20 хиляди китайци, които работят в китайски ресторанти или са е смесен брак.

    Коментиран от #89

    18:24 30.09.2026

  • 81 Розовото пони зеля

    5 1 Отговор

    До коментар #73 от "В Сибир":

    В Сибир един китаец няма ве, да не е луд китаецо да ходи в Сибир, китаецо е тарикат, изкупува фалирал ЕС направо без пари на ишляме, фабрики заводи, цехове, складове, всичко що фалира, в Сибир на тежкия терен руснаците ша вадят ресурсите и ще му ги дават еФтинко, да не е луд да ходи в Сибир ве, ама ти учи китайски, че няма де да си намериш работа в ЕС без език хахахахаха.

    Коментиран от #84

    18:25 30.09.2026

  • 82 Путин вече

    0 3 Отговор
    свободно говори мандарин!

    18:27 30.09.2026

  • 83 Розовото пони зеля

    5 1 Отговор
    Китай всъщност вкарва ЕС в капана, в момента изкупуват всичко фалирало в ЕС направо на ишляме без пари, фабрики, цехове, заводи, складове и скоро в европа ще усетят яко дъха на дракона, засега еврастите усетиха само дъха на мечката, скоро и на дракона, Русия не я мислете, мечката и дракона работят в екип и нямат нужда да се превземат и завладяват. Също кики изкупува дългове на европа, а на САЩ са изкупили над 30% от дълга вече, имат пари угаждат си, САЩ вече усещат дъха на дракона и нямат шанс.

    18:27 30.09.2026

  • 84 Само

    0 2 Отговор

    До коментар #81 от "Розовото пони зеля":

    до 2024 има над 50000 бракове на сибирячки с китайци!

    Коментиран от #87

    18:28 30.09.2026

  • 85 Защо?

    4 1 Отговор
    Защо отбраната на Европа е поверена на бездетен хомосексуалист? Аз не съм хомофоб, но човек, който няма деца не може да жали вас и вашите майки, жени и деца!

    Коментиран от #92

    18:29 30.09.2026

  • 86 Коя

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Мишел":

    Корея?

    18:30 30.09.2026

  • 87 Розовото пони зеля

    3 0 Отговор

    До коментар #84 от "Само":

    Ми правят ги руснаци ве, от китайци стават руснаци, ама цивеят и работят тан, и ти най не знаеш колко е голям Сибир ве, 50000 китеца го превземали, ми то в Ню Йорк има повече китаец ве.

    18:31 30.09.2026

  • 88 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "Соломон":

    Донбас, сега Донецка и Луганска автономни републики към Руската федерация, е изцяло с руско население. През 2012г. украинските нацисти и армив навлязоха в Донбас с "Москаляку на гиляку!" за геноцид срещу рускоговорящото население там. Против тях се биха първо местни милиции, после дойдоха и руски доброволци , като не допуснаха геноцида.

    18:34 30.09.2026

  • 89 Кой

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Мишел":

    е майчиния език на тези 26 милиона?

    18:35 30.09.2026

  • 90 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Фидан Човекът Чудо":

    По скоро ти би изял един руски немит😀

    18:36 30.09.2026

  • 91 Обяснител

    2 0 Отговор
    Гледам много анализатори и експерти се чудят какви ги вършат лидерите на НАТО Европа и запада и не разбират логиката им, да продължават агонията Украйна, след като и самите те нямат шанс за война с Русия? Питат се какъв е смисъла и не разбират каква им е целта.

    Обяснявам: Правят всичко възможно възможно да се посигне спиране на войната с някакъв вид замразен конфликт. И принудят Русия да се навие на такъв. Пък ако ще и Украйна да загуби още територии. Знаят че губят с разчленябането на Русия но: Във никакъв случай не искат да допуснат мир след който Русия да не е третирана като враг и опасност, след това. А Русия точно такъв мир иска и нормални отношения с Европа.
    Това обаче е недопустимо за глобалистите, защото НАТО става излишно в Европа, и освен загубата на бизнеса, разширяването на влиянието им чрез разширяване на НАТО става немислимо.
    Готови са да дадат всичко на Русия само и само да се съгласи на техния вариант за мир.

    18:38 30.09.2026

  • 92 РУСИЧ 🇷🇺

    2 0 Отговор

    До коментар #85 от "Защо?":

    Но той е много добре запознат с хомосексуализмът (знае всичко за него) и смазките!

    18:42 30.09.2026

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