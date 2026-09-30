Рюте: Путин не изглежда готов да прекрати войната в Украйна

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че преговорите остават единственият път към прекратяване на войната в Украйна, но според него руският президент Владимир Путин засега не показва готовност за спиране на бойните действия. Рюте говори на форум в Брюксел, посветен на отбраната и Космоса, предава БТА.
По думите му президентът на САЩ Доналд Тръмп е постигнал „значителен напредък“ в опитите да намери дипломатическо решение. Рюте обаче не се ангажира със срок за евентуално прекратяване на огъня. „Не знам дали ще бъде тази зима“, посочи той, като добави, че според него в Москва не се вижда необходимата воля.
Рюте подчерта, че НАТО остава отбранителен съюз и отхвърли руските предупреждения за възможно използване на ядрено оръжие. Той призова Москва да прекрати войната в Украйна и заяви, че ядрената реторика не допринася за сигурността.
Генералният секретар на Алианса заяви, че Русия не е в състояние да постигне победа срещу НАТО и че съюзниците трябва да продължат инвестициите в отбраната. Той посочи като пример оценката си, че около 43 000 руски военнослужещи месечно са убити или тежко ранени на украинския фронт. Рюте отбеляза също, че Украйна продължава да удържа фронтовата линия и да нанася удари по цели в дълбочина на руската територия. Това са оценки на генералния секретар на НАТО, а не независимо потвърдени данни за руските загуби.
По думите на Рюте руските хибридни действия, включително саботаж и други операции в Европа, имат за цел да разделят съюзниците и да отклонят вниманието им от Украйна. Той увери, че НАТО разполага с планове за реакция и е готово да защитава „всеки сантиметър“ от територията на страните членки.
В същото време Рюте заяви, че към момента няма непосредствена заплаха за държавите от НАТО, но Алиансът е подготвен да реагира, ако ситуацията се промени.
Генералният секретар коментира и американската военна операция срещу Иран. Според него именно САЩ са имали необходимите способности за нанасяне на удари по иранската ядрена програма. Рюте заяви, че европейските съюзници са предоставили инфраструктура за американските операции, като от европейски бази са били извършени между 4000 и 5000 полета в рамките на операцията „Epic Fury“. НАТО официално подчертава, че тези действия са били извън рамките на самия Алианс и са се основавали на двустранни споразумения между САЩ и отделни европейски държави.
Рюте определи иранската ядрена програма като въпрос от значение за сигурността не само на Близкия изток, но и на Европа. Той отбеляза, че НАТО продължава да поддържа позицията, че Иран не трябва да придобива ядрено оръжие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фидан Човекът Чудо
Коментиран от #26, #39
17:34 30.09.2026
2 Фашагата на
Тия западналите са си по природа фашисти.
Коментиран от #33, #60
17:34 30.09.2026
3 Пич
17:34 30.09.2026
4 Фидан Човекът Чудо
Коментиран от #16
17:34 30.09.2026
5 пешо
Коментиран от #14
17:35 30.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 А Путин
17:35 30.09.2026
8 Фидан Човекът Чудо
Русия ще бъде изядена от вътре на вън
Коментиран от #90
17:36 30.09.2026
9 Е да де
17:36 30.09.2026
10 Слава Украйна
Коментиран от #24, #53, #78
17:36 30.09.2026
11 Но е готов
17:37 30.09.2026
12 ......-
ЛОШО НИ Е !
17:37 30.09.2026
13 Някой
2. Вие (Джонсън и други) викахте на Зеленсик да се бие и погази минските споразумения;
3. Руснаците има защо да си искат обратно подареното от тях. Например Украйна с граници към Русия от преди влизането в СССР - без излаз на Черно море;
4. Вие можеше да оставите Украйна и бившата Кивеска Русь/Русия като буферна зона, но бяхте прекалено лакоми.
Е това са последиците.
17:38 30.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Кажете ми честно
17:38 30.09.2026
16 Петел Пиле Лудо
До коментар #4 от "Фидан Човекът Чудо":С(ъс) удивление чета Ви коментара, в училище не усвоихте ли го правописа...
17:39 30.09.2026
17 Путин
17:39 30.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Примати
17:39 30.09.2026
20 Механик
И моля ви, обърнете внимание на озъбената физиономия на тоя. Олицетворение на злобата и омразата.
17:39 30.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 хахахахха
17:40 30.09.2026
23 На какво си секретар
17:42 30.09.2026
24 Слава на Русия 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
До коментар #10 от "Слава Украйна":Слава на героите освободители
17:42 30.09.2026
25 Путин
Коментиран от #42
17:42 30.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Стоянчо Пуканката
17:46 30.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Факти
17:47 30.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Мишел
17:48 30.09.2026
36 9689
Коментиран от #41
17:48 30.09.2026
37 Соломон
17:49 30.09.2026
38 Путин
И пета година праща руснаците на заколение в Украйна.
Защо да спира войната.....той си е добре.
Коментиран от #45
17:49 30.09.2026
39 Мишел
До коментар #1 от "Фидан Човекът Чудо":Украйна не воюва за невъзможна победа. Украйна води война до последния украинец.
Коментиран от #43
17:50 30.09.2026
40 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #27 от "Жалко сте":Натовско оръжие бомби Путин
Дреме му на НАТО за Русия.
Коментиран от #55
17:50 30.09.2026
41 Соломон
До коментар #36 от "9689":Единственото което се иска от теророрусия е да се прибере в кочината си.И да спре да бомбандира Украйна
Коментиран от #44, #49
17:50 30.09.2026
42 Чакаме Путин
До коментар #25 от "Путин":Да са тества с НАТО.
Хем му стиска, хем не му стиска на дъртака кремълски
17:52 30.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Путин
До коментар #38 от "Путин":Зелю занули ес и нато 😛
Коментиран от #52
17:54 30.09.2026
46 РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС
Коментиран от #76
17:54 30.09.2026
47 Аз кат гледам
Коментиран от #54
17:54 30.09.2026
48 Слава Росии
17:55 30.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Кошей Безсмъртний
17:56 30.09.2026
52 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #45 от "Путин":Зельо бомби Москва
Кой кого ли занулява
Коментиран от #57
17:56 30.09.2026
53 Слава украина
До коментар #10 от "Слава Украйна":Слава на героите занулиха ес и нато
17:56 30.09.2026
54 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #47 от "Аз кат гледам":Дали Путин ша върне на мужика руски милиардите за войната. Да не говорим за руските трупове.
17:57 30.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 РУСНАК 🇷🇺
Коментиран от #59, #62
17:58 30.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 ГОЛЕМ РЕВ
17:58 30.09.2026
59 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #56 от "РУСНАК 🇷🇺":До 2014г бе тихо и мирно в Украйна
После дойдоха паравоенните на Путин
И патакламата стана
И днес Путин си го бомбят регулярно.
18:00 30.09.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Екшън в небето:
Пилотите - руснак, командир и украинец вторият пилот, са се сбили,
вследствие на което, вторият пилот е намушкал командира,
след това Украинеца, вторият пилот е насочил самолета рязко към земята!
Коментиран от #64
18:02 30.09.2026
62 Соломон
До коментар #56 от "РУСНАК 🇷🇺":Донбас е в Украйна и всички там са украински граждани.И убийствата започнаха когато там влезе руската армия,Вагнер и нацистите от РУСУЧ.Убиваха а убийствата преписваха на Украйна
Коментиран от #68, #69, #88
18:03 30.09.2026
63 Путин нападна вероломно Украйна.
Живота му е заложен на карта
18:03 30.09.2026
64 Точно
До коментар #61 от "Екшън в небето:":обратно!
18:04 30.09.2026
65 Си и Тръмп
18:06 30.09.2026
66 Путин
Коментиран от #67, #70, #71
18:06 30.09.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 да питам
До коментар #62 от "Соломон":Защо лъжеш така безсрамно?
Коментиран от #75
18:11 30.09.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Верно ли
До коментар #66 от "Путин":Че зелю щел жени да мобилизира че мъжете били на превършване
18:13 30.09.2026
71 Споко
До коментар #66 от "Путин":Скоро ще направи и страните от мижавото нато на полигон,само че там Путин ще пробва ЯО
18:13 30.09.2026
72 Русия
Путин е безпомощен
Нищо друго не му остава освен да са бие.
18:15 30.09.2026
73 В Сибир
Коментиран от #80, #81
18:15 30.09.2026
74 Санкциите Работят
Урсулите искат да получат правомощия да задължава държавите от ЕС
да намаляват потреблението на електроенергия при сериозна енергийна криза,
като сам определя размера на ограниченията.
Проектът предвижда Европейската комисия да обявява регионална или общоевропейска
тревога и да блокира национални мерки, които застрашават снабдяването
на съседни страни, съобщава Euronews.
18:16 30.09.2026
75 Соломон
До коментар #68 от "да питам":А ми питай.Кое точно е лъжа.Така наречените руснаци са родени в Украйна.Имат украински документи и живеят в Украйна.Така наречените опълченци са редовна руска армия,ЧВК Вагнер и нацисти от руската нацистка организация РУСИЧ.Убийствата започнаха когато опълченците влязоха в Донбас и се случваха само там.А не и на други места където живеят украински граждани които са и етнически руснаци
18:16 30.09.2026
76 Мишел
До коментар #46 от "РУСИЯ Е ПОД САНКЦИИ на НАТО и ЕС":Според CBS Швейцария, икономиката на Русия е втора в света след Корея по темпове на развитие през последните 10 години.
Коментиран от #86
18:19 30.09.2026
77 Соломон
18:21 30.09.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Фори
18:24 30.09.2026
80 Мишел
До коментар #73 от "В Сибир":Лъ жеш. В Сибир има 26 милиона руснаци и под 20 хиляди китайци, които работят в китайски ресторанти или са е смесен брак.
Коментиран от #89
18:24 30.09.2026
81 Розовото пони зеля
До коментар #73 от "В Сибир":В Сибир един китаец няма ве, да не е луд китаецо да ходи в Сибир, китаецо е тарикат, изкупува фалирал ЕС направо без пари на ишляме, фабрики заводи, цехове, складове, всичко що фалира, в Сибир на тежкия терен руснаците ша вадят ресурсите и ще му ги дават еФтинко, да не е луд да ходи в Сибир ве, ама ти учи китайски, че няма де да си намериш работа в ЕС без език хахахахаха.
Коментиран от #84
18:25 30.09.2026
82 Путин вече
18:27 30.09.2026
83 Розовото пони зеля
18:27 30.09.2026
84 Само
До коментар #81 от "Розовото пони зеля":до 2024 има над 50000 бракове на сибирячки с китайци!
Коментиран от #87
18:28 30.09.2026
85 Защо?
Коментиран от #92
18:29 30.09.2026
86 Коя
До коментар #76 от "Мишел":Корея?
18:30 30.09.2026
87 Розовото пони зеля
До коментар #84 от "Само":Ми правят ги руснаци ве, от китайци стават руснаци, ама цивеят и работят тан, и ти най не знаеш колко е голям Сибир ве, 50000 китеца го превземали, ми то в Ню Йорк има повече китаец ве.
18:31 30.09.2026
88 Мишел
До коментар #62 от "Соломон":Донбас, сега Донецка и Луганска автономни републики към Руската федерация, е изцяло с руско население. През 2012г. украинските нацисти и армив навлязоха в Донбас с "Москаляку на гиляку!" за геноцид срещу рускоговорящото население там. Против тях се биха първо местни милиции, после дойдоха и руски доброволци , като не допуснаха геноцида.
18:34 30.09.2026
89 Кой
До коментар #80 от "Мишел":е майчиния език на тези 26 милиона?
18:35 30.09.2026
90 Абе
До коментар #8 от "Фидан Човекът Чудо":По скоро ти би изял един руски немит😀
18:36 30.09.2026
91 Обяснител
Обяснявам: Правят всичко възможно възможно да се посигне спиране на войната с някакъв вид замразен конфликт. И принудят Русия да се навие на такъв. Пък ако ще и Украйна да загуби още територии. Знаят че губят с разчленябането на Русия но: Във никакъв случай не искат да допуснат мир след който Русия да не е третирана като враг и опасност, след това. А Русия точно такъв мир иска и нормални отношения с Европа.
Това обаче е недопустимо за глобалистите, защото НАТО става излишно в Европа, и освен загубата на бизнеса, разширяването на влиянието им чрез разширяване на НАТО става немислимо.
Готови са да дадат всичко на Русия само и само да се съгласи на техния вариант за мир.
18:38 30.09.2026
92 РУСИЧ 🇷🇺
До коментар #85 от "Защо?":Но той е много добре запознат с хомосексуализмът (знае всичко за него) и смазките!
18:42 30.09.2026