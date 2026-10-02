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Израел и Косово завършиха 0:0 в Лигата на нациите

Израел и Косово завършиха 0:0 в Лигата на нациите

2 Октомври, 2026 00:03, обновена 2 Октомври, 2026 00:05 510 0

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Израел спечели първата си точка в група B3, а Косово увеличи актива си на четири пункта.

Израел и Косово завършиха 0:0 в Лигата на нациите - 1
Снимка: YouTube - архив
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израел и Косово завършиха 0:0 в третия кръг на Лига B, група 3 от Лигата на нациите. Двубоят се игра на 1 октомври на стадион „Надьердей“ в Дебрецен, Унгария, който беше неутрален терен заради домакинството на Израел извън страната.

Равенството донесе първа точка на Израел в турнира. Тимът беше започнал кампанията с поражение с 1:3 от Австрия и загуба с 0:3 от Република Ирландия. Косово вече има четири точки след победата с 1:0 над Ирландия, загубата с 1:3 от Австрия и равенството в Дебрецен.

Без голове в Дебрецен

В състава на Израел започнаха вратарят Авишай Цур, капитанът Дор Перец, Манор Соломон, Лиел Абада и Тай Барибо. Косово излезе с Амир Сайпи на вратата, капитана Мергим Войвода и нападателите Арбър Рахмани и Фисник Асllани. Срещата не доведе до промяна в резултата и двата отбора си поделиха точките.

Преди мача селекционерът на Косово Франко Фода говори за необходимостта от адаптация в състава. „Това е футбол: има контузии, има отсъстващи, но едновременно с това се създават нови възможности за младите футболисти“, заяви той.

Какво следва за двата отбора

След третия кръг Австрия остава лидер в група B3. Република Ирландия и Косово са с по четири точки, а Израел е с една. Точната подредба между отборите с равен актив зависи от останалите резултати в кръга.

На 4 октомври Израел гостува на Република Ирландия, докато Косово приема Австрия. Израел и Косово ще се срещнат отново на 14 ноември в Косово, а груповата фаза за Израел приключва на 17 ноември с домакинство срещу Австрия.

Източници: Скай Спортс, ЕкстраТайм, Балкануеб


Израел
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