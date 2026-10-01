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Силвиньо е посочен за нов селекционер на България
  Тема: Известни личности

Силвиньо е посочен за нов селекционер на България

1 Октомври, 2026 23:59, обновена 2 Октомври, 2026 00:03 832 2

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  • александър димитров-
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Бразилецът трябва да наследи Александър Димитров, а временно националите са водени от Атанас Рибарски.

Силвиньо е посочен за нов селекционер на България - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бразилецът Силвиньо е посочен като новия постоянен селекционер на България. Информацията е на „Марица“, цитирана от Topsport.bg. Той трябва да наследи Александър Димитров, който подаде оставка след нулевото равенство с Естония. До назначаването на постоянен треньор националният отбор временно е воден от Атанас Рибарски.

Силвиньо е познато име на Балканите. Той ръководи националния отбор на Албания в продължение на три години и го класира за Европейското първенство през 2024 г. в Германия. В квалификациите албанците завършват на първо място в групата си, като записват победи с 2:0 над Полша и 3:0 над Чехия.

Кариера като футболист

Силвиньо започва кариерата си в Коринтианс през 1994 г. През 1999 г. преминава в Арсенал и става първият бразилец, играл за английския клуб. Между 2001 и 2004 г. защитава цветовете на Селта, а през 2004 г. подписва с Барселона.

С каталунския тим печели две титли на Испания и е част от състава, триумфирал в Шампионската лига през 2006 г. Между 2000 и 2001 г. записва шест мача за националния отбор на Бразилия. През 2004 г. получава испанско гражданство.

Опитът му на треньорската скамейка

След края на състезателната си кариера Силвиньо работи в щабовете на Крузейро, Наутико и Ресифе. През 2013 г. е част от екипа на Тите в Коринтианс, а по-късно става помощник на Роберто Манчини в Интер. В Милано остава до 2016 г.

Между 2016 и 2019 г. отново работи с Тите, този път в бразилския национален отбор. Първото му назначение като старши треньор е в Олимпик Лион през 2019 г., но престоят му във Франция приключва още преди края на есенния дял. През февруари 2021 г. поема Коринтианс, където остава малко повече от година.

В Албания Силвиньо работи с бразилеца Дорива и аржентинеца Пабло Сабалета. Очаква се следващите стъпки около евентуалното му назначение начело на България да бъдат свързани с официалното решение на Българския футболен съюз.

Източници: Топспорт, Марица


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Рефер

    6 0 Отговор
    Който и да назначат за треньор,с тези некъдърници - до никъде!

    00:20 02.10.2026

  • 2 Много са зле

    2 0 Отговор
    Няма материал Бавни като охлюви

    01:17 02.10.2026

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