Москва предупреди: Оръжейни заводи в Европа, произвеждащи за Украйна, са потенциални цели

Фабриките в Европа, които произвеждат оръжия за Украйна, могат да бъдат разглеждани от Русия като потенциални военни цели. Това заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова по време на брифинг в Москва, предава БТА.
Изявлението ѝ дойде в отговор на въпрос за предложението на Полша да приеме на своя територия предприятие за производство на ракети-прехващачи за системите Patriot, предназначени за Украйна. Полски представители вече заявиха готовност подобно производство да бъде организирано в страната, ако бъде реализиран съответният проект.
Захарова заяви, че европейските оръжейни предприятия, работещи за Украйна, не трябва да разчитат на сигурност само защото се намират извън украинска територия. По думите ѝ европейските държави вече участват „пряко“ в конфликта чрез военната си подкрепа, а разширяването на производството и създаването на съвместни предприятия според Москва допълнително усложняват перспективите за прекратяване на войната.
Русия не е обявила конкретен план за атака срещу определено европейско оръжейно предприятие. Изявлението на Захарова представлява предупреждение от страна на руското правителство, че такива обекти могат да бъдат разглеждани като военни цели.
На този фон европейските държави и НАТО продължават да подкрепят Украйна с оръжия и средства за противовъздушна отбрана, включително системи и ракети Patriot.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #4, #5, #33, #75, #78
18:56 30.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 100
До коментар #1 от "Сатана Z":Ма, що не залагаш рубли?
Коментиран от #27, #69
18:58 30.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мара Джамбазовата Патка
" Г@з глава затрива"
18:59 30.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Хахахаха
Коментиран от #47
18:59 30.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 az СВО Победа 81
Щом Москва прави такова изявление сега, значи всичко между САЩ и Русия вече е договорено.
19:00 30.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Стоянчо Пуканката
19:00 30.09.2026
13 Разбирач си
19:00 30.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Още новини от Украйна
Но пък секс туризма върви на 100%.Всеки ден чартъри от арабски страни кацат в Киев и загорели тарамбуки се втурват да клатят украински стерви
Коментиран от #37, #50, #73
19:01 30.09.2026
16 Изумително
19:01 30.09.2026
17 Робот
19:01 30.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Българин
Коментиран от #26
19:01 30.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Накратко
Всички тези заводи са в държави от НАТО .
19:02 30.09.2026
22 СВО 1 679 дни РЕЗИЛ
Интересно обаче защо винаги се дават нейни захаросани снимки.
Ето я Маша в действителност - скрийншот от нейно изказване на живо преди около месец.
Коментиран от #56
19:02 30.09.2026
23 Хахахаха
19:02 30.09.2026
24 Много
19:03 30.09.2026
25 Соломон
Коментиран от #36, #39, #51
19:03 30.09.2026
26 Боруна Лом
До коментар #19 от "Българин":А БЕ ЕЙ ,ЮРЪП СИ ГО ТЪРСИ ПО ВСЯКАКЪВ НАЧИН!ПИТАЙ КАЯ И УРСУЛА!
19:04 30.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ха,ха
19:05 30.09.2026
29 ПредречИено от Паганини
19:06 30.09.2026
30 Ватенките са притиснати
Коментиран от #38
19:06 30.09.2026
31 Хахахахаха
19:06 30.09.2026
32 Фори
Коментиран от #35
19:06 30.09.2026
33 Ха,ха
До коментар #1 от "Сатана Z":2 копейки за Ситито
19:07 30.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Всичко
До коментар #32 от "Фори":се знае къде е, не е нужно да дават нищо
19:08 30.09.2026
36 Глупак
До коментар #25 от "Соломон":СССР притежаваше ядрени оръжия ,а не Украйна като република.Рудия е правоприемник на СССР и си събра оръжията,включително от Укрия.В последствие Русия даваше газ на укропатите в замяна Киев плащаше със самолети ,които са от стратегическата авиация .
Чети и се образовай,тролей!
Коментиран от #41, #42, #45, #46
19:08 30.09.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Всичко
До коментар #30 от "Ватенките са притиснати":Ще заличат себе си, но ще повлекат и всички останали към гроба, факт.
19:09 30.09.2026
39 Соломон ми поправи свирката
До коментар #25 от "Соломон":Има един народ който два пъти е освобождаван от Дядо Иван и по неблагодарност не отстъпва на бандеровските фашисти.
Коментиран от #44
19:10 30.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
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46 Хахахаха
До коментар #36 от "Глупак":Аха. Е значи Украйна може да благодари на СССР, а не на раша! Раша също може да благодари на СССР, а не на тупин. УССР е част от СССР и Украйна няма нищо за какво да благодари на раша, още по-малко на тупин.
19:13 30.09.2026
47 Мишел
До коментар #8 от "Хахахаха":Украйна има над 8000 опита за нападения с дронове и ракети срещу Москва и няма успешен удар в кръга, очертан от МКАД с диаметър 20км от Кремъл.
Взимането на прицел на Кремъл е много опасна авантюра и няма желаещи да го направят.
19:13 30.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
19:17 30.09.2026
50 Мишел
До коментар #15 от "Още новини от Украйна":Всички стоманодобивни заводи в Украйна бяха ударени при работещи пещи. Сега за да бъдат възстановени, трябва да се строят наново.
Коментиран от #60, #72
19:18 30.09.2026
51 Мишел
До коментар #25 от "Соломон":Фантазираш, Саломоне, Украйна никога не е била ядрена държава и няма да бъде. Ядрените оръжия бяха руски,и Украйна никога не е разполагала с тях..
Коментиран от #61
19:22 30.09.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 В ТАЗИ ВОЙНА
Коментиран от #66
19:24 30.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
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57 Цвете
19:40 30.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Цели
19:45 30.09.2026
60 Всички
До коментар #50 от "Мишел":колко са?
19:47 30.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Българин
19:49 30.09.2026
63 В Курск
Коментиран от #70
19:49 30.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Мария Захарова
19:55 30.09.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Човека знае
До коментар #4 от "100":че след няколко месеца рублите няма да струват и пукната пара
Коментиран от #80
19:57 30.09.2026
70 Град Козлодуй
До коментар #63 от "В Курск":Дано се оправи човека.
19:58 30.09.2026
71 ТАЗИ ПИЯНКА
ЧЕ ПРАВЯТ
И ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ
ДА ПРАВЯТ ТЕРОРИСТИЧНИ
АТАКИ ....
19:58 30.09.2026
72 Това знначи
До коментар #50 от "Мишел":че Путин е приел, че победата над Украйна е невъзможна, иначе Русия трябва да плаща парите за тяхното възстановяване. То иначе пак те ще платят, но вече Путин няма да е на власт.
20:00 30.09.2026
73 Кога отвориха летищата в Киев
До коментар #15 от "Още новини от Украйна":че арабите да летят до там?
20:03 30.09.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Чокумба
До коментар #1 от "Сатана Z":вмзто в сопот
20:04 30.09.2026
76 Механик
20:05 30.09.2026
77 Империалист
20:06 30.09.2026
78 Боби
До коментар #1 от "Сатана Z":Да внимават много Путлеристите да не настъпват мотиката че тогава ще им се стъжни те немогат с една Украйна 5 г да се оправят камо ли с 24 държави от НАТО и САЩ че тука ще приключат за една седмица най много
20:09 30.09.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.