Москва предупреди: Оръжейни заводи в Европа, произвеждащи за Украйна, са потенциални цели

Фабриките в Европа, които произвеждат оръжия за Украйна, могат да бъдат разглеждани от Русия като потенциални военни цели. Това заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова по време на брифинг в Москва, предава БТА.

Изявлението ѝ дойде в отговор на въпрос за предложението на Полша да приеме на своя територия предприятие за производство на ракети-прехващачи за системите Patriot, предназначени за Украйна. Полски представители вече заявиха готовност подобно производство да бъде организирано в страната, ако бъде реализиран съответният проект.

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Захарова заяви, че европейските оръжейни предприятия, работещи за Украйна, не трябва да разчитат на сигурност само защото се намират извън украинска територия. По думите ѝ европейските държави вече участват „пряко“ в конфликта чрез военната си подкрепа, а разширяването на производството и създаването на съвместни предприятия според Москва допълнително усложняват перспективите за прекратяване на войната.

Русия не е обявила конкретен план за атака срещу определено европейско оръжейно предприятие. Изявлението на Захарова представлява предупреждение от страна на руското правителство, че такива обекти могат да бъдат разглеждани като военни цели.

На този фон европейските държави и НАТО продължават да подкрепят Украйна с оръжия и средства за противовъздушна отбрана, включително системи и ракети Patriot.