Новини
Свят »
Русия »
Москва предупреди: Оръжейни заводи в Европа, произвеждащи за Украйна, са потенциални цели
  Тема: Украйна

Москва предупреди: Оръжейни заводи в Европа, произвеждащи за Украйна, са потенциални цели

30 Септември, 2026 18:52, обновена 30 Септември, 2026 18:56 1 759 80

  • мария захарова-
  • русия-
  • украйна-
  • заводи-
  • оръжия

Мария Захарова заяви, че европейските държави участват пряко в конфликта, докато Полша обсъжда възможността да приеме производство на ракети за системите Patriot

Москва предупреди: Оръжейни заводи в Европа, произвеждащи за Украйна, са потенциални цели - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Фабриките в Европа, които произвеждат оръжия за Украйна, могат да бъдат разглеждани от Русия като потенциални военни цели. Това заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова по време на брифинг в Москва, предава БТА.

Изявлението ѝ дойде в отговор на въпрос за предложението на Полша да приеме на своя територия предприятие за производство на ракети-прехващачи за системите Patriot, предназначени за Украйна. Полски представители вече заявиха готовност подобно производство да бъде организирано в страната, ако бъде реализиран съответният проект.

Още новини от Украйна

Захарова заяви, че европейските оръжейни предприятия, работещи за Украйна, не трябва да разчитат на сигурност само защото се намират извън украинска територия. По думите ѝ европейските държави вече участват „пряко“ в конфликта чрез военната си подкрепа, а разширяването на производството и създаването на съвместни предприятия според Москва допълнително усложняват перспективите за прекратяване на войната.

Русия не е обявила конкретен план за атака срещу определено европейско оръжейно предприятие. Изявлението на Захарова представлява предупреждение от страна на руското правителство, че такива обекти могат да бъдат разглеждани като военни цели.

На този фон европейските държави и НАТО продължават да подкрепят Украйна с оръжия и средства за противовъздушна отбрана, включително системи и ракети Patriot.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    27 17 Отговор
    Предстои показно.Да видим кой ще е късметлията? Аз залагам 1 € за летището в Полша,Жежув.Някакви други залози ?

    Коментиран от #4, #5, #33, #75, #78

    18:56 30.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 100

    22 22 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Ма, що не залагаш рубли?

    Коментиран от #27, #69

    18:58 30.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мара Джамбазовата Патка

    19 11 Отговор
    Оръжейните заводи плащат много, но грешни пари. И понякога става като поговорката:
    " Г@з глава затрива"

    18:59 30.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хахахаха

    21 26 Отговор
    Е тогава и държавите, в които са тези предприятия, ще вземат на прицел Кремъл.

    Коментиран от #47

    18:59 30.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 az СВО Победа 81

    31 10 Отговор
    На бас, че ако руснаците ударят цел на територията на европейска държава, НАТО няма да отговори, защото САЩ ще са пас...

    Щом Москва прави такова изявление сега, значи всичко между САЩ и Русия вече е договорено.

    19:00 30.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Стоянчо Пуканката

    21 7 Отговор
    Крайно време беше! Запасявам се със солидно количество пуканки и седам пред телавизора, да глуедам заря. Кеф ти Перис, кеф ти Брусел, Берлине...а защо не и Джу Йорк...

    19:00 30.09.2026

  • 13 Разбирач си

    6 1 Отговор
    Гледам

    19:00 30.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Още новини от Украйна

    25 8 Отговор
    Производството на стомана в Украйна е напълно спряло, съобщи Федерацията на металурзите в страната.
    Но пък секс туризма върви на 100%.Всеки ден чартъри от арабски страни кацат в Киев и загорели тарамбуки се втурват да клатят украински стерви

    Коментиран от #37, #50, #73

    19:01 30.09.2026

  • 16 Изумително

    10 15 Отговор
    Наглоста на WaTaта няма граници

    19:01 30.09.2026

  • 17 Робот

    23 5 Отговор
    След полунощ пак ще има заря в цяла Украйна..!

    19:01 30.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Българин

    6 23 Отговор
    Всяко посегателство срещу интересите на ЕС е акт на открита агресия, която ще бъде справедливо наказана.

    Коментиран от #26

    19:01 30.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Накратко

    10 19 Отговор
    На подобна евтина и долнопробна ,кремълска пропаганда вярват само глупаците .
    Всички тези заводи са в държави от НАТО .

    19:02 30.09.2026

  • 22 СВО 1 679 дни РЕЗИЛ

    5 18 Отговор
    Пропагандните брътвежи на Маша отдавна не стават за коментиране.
    Интересно обаче защо винаги се дават нейни захаросани снимки.
    Ето я Маша в действителност - скрийншот от нейно изказване на живо преди около месец.

    Коментиран от #56

    19:02 30.09.2026

  • 23 Хахахаха

    6 15 Отговор
    Копеизажи нали рашата нямаше да напада европейска държава? Е, тогава що да вярваме, че няма да напада, като тя постоянно заплашва? Значи Кремъл трябва да се удари на място, преди да се гледа дали ще удари или не.

    19:02 30.09.2026

  • 24 Много

    6 4 Отговор
    е нерешителен Путин. Но и неговото време ще мине. Русия има остра нужда от един по-традиционен лидер

    19:03 30.09.2026

  • 25 Соломон

    9 22 Отговор
    Русия получи ядрено оръжие от Украйна в замяна на гаранции за неината териториална сигурност.Сега Русия отнема украинска земя и заплашва с ядрено оръжие.Е имали по неблагодарна нация от руската

    Коментиран от #36, #39, #51

    19:03 30.09.2026

  • 26 Боруна Лом

    11 5 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    А БЕ ЕЙ ,ЮРЪП СИ ГО ТЪРСИ ПО ВСЯКАКЪВ НАЧИН!ПИТАЙ КАЯ И УРСУЛА!

    19:04 30.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ха,ха

    5 2 Отговор
    Важното е Финансовите центрове да не са цели😂🤣🤣🚾

    19:05 30.09.2026

  • 29 ПредречИено от Паганини

    5 14 Отговор
    До края на 2027, Москича ще се извинява на целия свят и ке моли за милост

    19:06 30.09.2026

  • 30 Ватенките са притиснати

    6 11 Отговор
    до стената, губят войната. Нямат мозък и ще запалят световна ядрена война.

    Коментиран от #38

    19:06 30.09.2026

  • 31 Хахахахаха

    13 4 Отговор
    Киев в момента без ток, дори в папу Гвинея имат ток, но в Киев няма хахахаха

    19:06 30.09.2026

  • 32 Фори

    6 4 Отговор
    Ами да. Нашето правителство дори ще даде координатите на българските заводи , за да ги взривяват безнаказано. Нищо не се прави за нац. сигурност.

    Коментиран от #35

    19:06 30.09.2026

  • 33 Ха,ха

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    2 копейки за Ситито

    19:07 30.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Всичко

    11 1 Отговор

    До коментар #32 от "Фори":

    се знае къде е, не е нужно да дават нищо

    19:08 30.09.2026

  • 36 Глупак

    11 7 Отговор

    До коментар #25 от "Соломон":

    СССР притежаваше ядрени оръжия ,а не Украйна като република.Рудия е правоприемник на СССР и си събра оръжията,включително от Укрия.В последствие Русия даваше газ на укропатите в замяна Киев плащаше със самолети ,които са от стратегическата авиация .
    Чети и се образовай,тролей!

    Коментиран от #41, #42, #45, #46

    19:08 30.09.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Всичко

    3 2 Отговор

    До коментар #30 от "Ватенките са притиснати":

    Ще заличат себе си, но ще повлекат и всички останали към гроба, факт.

    19:09 30.09.2026

  • 39 Соломон ми поправи свирката

    11 4 Отговор

    До коментар #25 от "Соломон":

    Има един народ който два пъти е освобождаван от Дядо Иван и по неблагодарност не отстъпва на бандеровските фашисти.

    Коментиран от #44

    19:10 30.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Хахахаха

    3 9 Отговор

    До коментар #36 от "Глупак":

    Аха. Е значи Украйна може да благодари на СССР, а не на раша! Раша също може да благодари на СССР, а не на тупин. УССР е част от СССР и Украйна няма нищо за какво да благодари на раша, още по-малко на тупин.

    19:13 30.09.2026

  • 47 Мишел

    13 3 Отговор

    До коментар #8 от "Хахахаха":

    Украйна има над 8000 опита за нападения с дронове и ракети срещу Москва и няма успешен удар в кръга, очертан от МКАД с диаметър 20км от Кремъл.
    Взимането на прицел на Кремъл е много опасна авантюра и няма желаещи да го направят.

    19:13 30.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    16 2 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил, че завода му за дронове ще даде фира.

    19:17 30.09.2026

  • 50 Мишел

    14 2 Отговор

    До коментар #15 от "Още новини от Украйна":

    Всички стоманодобивни заводи в Украйна бяха ударени при работещи пещи. Сега за да бъдат възстановени, трябва да се строят наново.

    Коментиран от #60, #72

    19:18 30.09.2026

  • 51 Мишел

    6 3 Отговор

    До коментар #25 от "Соломон":

    Фантазираш, Саломоне, Украйна никога не е била ядрена държава и няма да бъде. Ядрените оръжия бяха руски,и Украйна никога не е разполагала с тях..

    Коментиран от #61

    19:22 30.09.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 В ТАЗИ ВОЙНА

    9 2 Отговор
    Урсула и Зеленски откраднаха 1000 милиарда.

    Коментиран от #66

    19:24 30.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Цвете

    3 1 Отговор
    " ПОТЕНЦИАЛНИ ЦЕЛИ " ОТ ВАША СТРАНА ЛИ? В БЪЛГАРИЯ СМЕ ГИ ИЗЖИВЯЛИ И Е ПОКЪРТИТЕЛНО ,ЧЕ НЕ СЕ СПИРАТЕ.ТВОЯ МИЛОСТ И ДЕГЕНЕРАТА ЩЕ ВИ СЪДИ ХАГА ,ЗАПОМНЕТЕ ГО ЕДИН ПЪТ ЗА ВИНАГИ. 🤔

    19:40 30.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Цели

    0 1 Отговор
    за диверсанти!После-,,не сме ние"!

    19:45 30.09.2026

  • 60 Всички

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Мишел":

    колко са?

    19:47 30.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Българин

    0 2 Отговор
    Преди всичко безопсасността и интересите на ЕС трябва да бъдат гарантирани. За целта Русия трябва незабавно да изтегли всички свои въоръжение сили отвъд Урал. Всяко друго действие или бездействие, е акт на агресия, което европейските държави няма как да оставят без решителен отговор!

    19:49 30.09.2026

  • 63 В Курск

    2 0 Отговор
    е ликвидиран зам.главнокомандващия РВФ!

    Коментиран от #70

    19:49 30.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Мария Захарова

    4 1 Отговор
    Не водим война срещу Европа, но водим война срещу Европа.

    19:55 30.09.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Човека знае

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "100":

    че след няколко месеца рублите няма да струват и пукната пара

    Коментиран от #80

    19:57 30.09.2026

  • 70 Град Козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "В Курск":

    Дано се оправи човека.

    19:58 30.09.2026

  • 71 ТАЗИ ПИЯНКА

    3 2 Отговор
    ВЗЕ ДА СИ ПРИЗНАВА
    ЧЕ ПРАВЯТ
    И ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТ
    ДА ПРАВЯТ ТЕРОРИСТИЧНИ
    АТАКИ ....

    19:58 30.09.2026

  • 72 Това знначи

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "Мишел":

    че Путин е приел, че победата над Украйна е невъзможна, иначе Русия трябва да плаща парите за тяхното възстановяване. То иначе пак те ще платят, но вече Путин няма да е на власт.

    20:00 30.09.2026

  • 73 Кога отвориха летищата в Киев

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Още новини от Украйна":

    че арабите да летят до там?

    20:03 30.09.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Чокумба

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    вмзто в сопот

    20:04 30.09.2026

  • 76 Механик

    2 2 Отговор
    Удри кпейката с фаража!!

    20:05 30.09.2026

  • 77 Империалист

    2 2 Отговор
    Запада помага военно на Украйна но има над 5000 ядрени бомби, означава че всеки на Запад е потенциална военна мишена, второ Русия нападна европейска територия като Украйна а не Европа нападнала руска територия, трето Европа преценява за себеси дали ще отдели Косово от Сърбия както Русия решава дали ще раздели Чечня на две а другата ще се казва Ичкерия, четвърто Москва се имат за богоизбрани сякаш само те ще оцелеят при ядрена война че всеки ден заплашват Запада с ядрено оръжие дефакто потвърждаващо че икономиката на Китай и империалзма на Москва непомагат при конвенционална война с Запада, всеки знае че БРИКС и ШОС имат ядрено оръжие именно за гаранция пред Запада колоко са нищожни при конвенционална война с Запада

    20:06 30.09.2026

  • 78 Боби

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Да внимават много Путлеристите да не настъпват мотиката че тогава ще им се стъжни те немогат с една Украйна 5 г да се оправят камо ли с 24 държави от НАТО и САЩ че тука ще приключат за една седмица най много

    20:09 30.09.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания