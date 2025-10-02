Новини
Крими »
2 октомври 1996 г. Убийството на Андрей Луканов

2 Октомври, 2025 04:30 15 954 30

2 октомври 1996 г. Убийството на Андрей Луканов

  • андрей луканов-
  • бсп-
  • убийство

Нападат го както политическите му противници, така и твърдолинейните в собствената му партия

2 октомври 1996 г. Убийството на Андрей Луканов - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Днес се навършват 22 години от убийството на една от знаковите личности на българския преход Андрей Луканов. Смятан е за сивия кардинал в управляващата тогава БСП, сочен за проводник на интересите на Русия в енергетиката и за баща на прехода в икономиката.
Андрей Луканов е застрелян на 2 октомври 1996 г. с 4 куршума пред дома си на ул. „Латинка“ 15.
В деня на убийството около 9:15 - 9:20 ч. бившият премиер излиза от дома си и се отправя към личния си автомобил „Пежо 306“, паркиран на около 15 м. от входа. В колата го чака шофьорът му. Луканов влиза в автомобила, но се сеща, че е забравил нещо. Излиза от колата, приближава се до домофонната уредба и се опитва да се свърже със съпругата си. През това време

убиецът стреля 4 пъти, от разстояние 1,5 – 2,5 метра с пистолет „Макаров“.

Куршум попада в областта на дясното му слепоочие, а други 3 – в гърба. Експремиерът пада на земята, а убиецът изчезва.
В деня на покушението на същото място са открити и захвърлени дрехи на предполагаемия убиец, с които се е маскирал като скитник. Пистолетът, с който се смята, че е било извършено убийството, е намерен едва 40 дни по-късно зад радиатор на площадката между етажите в жилищен блок на съседната улица „Димчо Дебелянов“.
За убийството са задържани и осъдени Александър Русов, Алексей Кичатов, Георги Георгиев, Ангел Василев и Юрий Ленев. Присъдите им по-късно са отменени. Убийството остава неразкрито.
Веднага след смъртта на бившия премиер в печата се появяват много и различни версии – от покушение на „енергийната мафия“ до битови причини.
Това е последният голям политически атентат в нашата история.
Андрей Луканов е 40-ият български министър-председател и седмият, който е убит. Наистина по времето, когато е застрелян, той вече е минал зенита на политическата си кариера, но въпреки това смъртта му разтърсва България. След разправата на комунистите с парламентарната опозицията през 1947 - 1948 г. Андрей Луканов е първият убит български депутат.
На 2 октомври 1996 г. Луканов изневерява на навиците си. Обикновено сутрин той звъни от къщи в газовата компания „Топенерджи”, за да дойде телохранител да го вземе с кола. За началник на охраната там Луканов е назначил своя стар познат Николай Николаев и макар политикът вече да не е в управителния съвет на „Топенерджи”, фирмата на Николаев продължава да го пази.
Този фатален ден обаче Луканов излиза пред дома си на ул. „Латинка” 15 сам.
Андрей Луканов проплаква в болница в Москва на 26 септември 1938 г.
Родителите му емигрират в бившия СССР след Септемврийското въстание. Дядо му Тодор е един от ръководителите на БКП, депутат още от 1913 г., а баща му Карло (кръстен на Карл Маркс) е интербригадист в Испания и отговорен служител на Коминтерна.
След 9 септември 1944 г. Карло Луканов се връща в България и се издига до външен министър и заместник-председател на Министерския съвет. Това помага за политическата кариера на сина му. Андрей Луканов върви по стъпките на баща си в изпълнителната власт, а по партийна линия влиза в Политбюро на ЦК на БКП. Остава негов кандидат-член десет години – до 10 ноември 1989 г., деня на голямата рокада в ръководството на БКП.
Това се дължи на плама на Андрей Луканова да се усъвършенства – получава добро образование, научава езици, установява лични контакти с чужди политици.
Заедно с Петър Младенов и Георги Атанасов, Андрей Луканов е двигателят на промяната. След като свалят Тодор Живков, управлявал като диктатор 33 години, те започват да демонтират тоталитарната комунистическа система. В къщата на “Латинка” 15 у съседите си
Луканов се среща с представители на зараждащата се опозиция.
БКП се отказва от монопола си във властта и през 1990 г. са проведени първите свободни избори след Втората световна война. Абсолютно мнозинство в тях печелят пак комунистите, вече преименували се в социалисти. Андрей Луканов става премиер. Той подкрепя зараждащия се частен бизнес – за кратко време в България се създават частни предприятия, застрахователни дружества и даже банки.
В този период Андрей Луканов е една от най-популярните личности в България, но скоро звездата му започва да бледнее. Нападат го както политическите му противници, така и твърдолинейните в собствената му партия. Човек на компромиса, Луканов настоява за широко коалиционно правителство. Когато опозицията не приема да му сътрудничи, той подава оставката на кабинета, макар че парламентарното мнозинство му позволява да управлява. Това се приема като предизвикателство от част от партията му. Бившият диктатор Тодор Живков го обвинява, че е бил ухото на Москва в партийното ръководство и че като ръководител на външната търговия е отговорен за колосалния външен дълг на България.
Опозицията също му приписва много грехове. Главното обвинение е, че Луканов е трансформирал политическата власт на компартията в икономическа. Освен това го обвиняват за появата на групировките.
През 1992 г. Луканов отново сплотява партията около себе си,
но вече като жертва. След изборите през октомври 1991 г. СДС идва на власт и с мнозинството си сваля депутатския имунитет на бившия премиер. Той дори е задържан под стража на „Развигор“. След падането на премиера Филип Димитров от власт през декември 1992 г. Луканов е освободен.
През декември 1994 г. БСП печели отново абсолютно мнозинство, но Луканов даже не става министър. През 1995 г. той обявява, че се оттегля от политиката и се отдава на бизнеса. Избран е за ръководител на новосъздаденото руско-българско газово дружество „Топенерджи”. Опозицията обвинява компанията, че иска да монополизира не само доставките на руски газ, но и газопреносната мрежа на България. Новият премиер и лидер на БСП Жан Виденов обвинява Луканов, че не се отказва от властта, а иска да се увековечи в нея чрез природния газ.
Виденов постига тактическа победа като успява да извади противника си от ръководството на „Топенерджи“. За съжаление водената от него икономическа политика подкопава управлението му. В страната се развихря стопанска криза, с която правителството не е в състояние да се справи. За една година инфлацията стига почти хиляда процента. Управляващата партия се разцепва – Луканов настоява за оставка на кабинета, а Виденов смята това за дезертьорство. Луканов успява да наложи своето протеже Георги Пирински за социалистически кандидат в предстоящите президентски избори.
До изстрелите на ул. „Латинка” 15 остават броени дни.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГосТ

    46 0 Отговор
    Уххх какво мишленце,как не го оправиха и другия плъх със сините венци.... явно е бил по внимателен със сиренцето

    07:35 02.10.2018

  • 2 ВиС холдинг

    42 3 Отговор
    След,като изпълни заповедите от Москва,стана ненужен а и тези,които започнат да "работят"само за своя сметка,без да се отчитат,където трябва им пращат"чистача"

    07:35 02.10.2018

  • 3 Ефтини сензации

    40 3 Отговор
    Този виден представител на комунистическото простолюдие го бяхме забравили, факти защо ни напомняте за този комунистически боклук, дето в нормална държава би се издигнал най много до боклукжия...
    Само му вижте тъпата мутра на тоя комунистически боклук....

    07:50 02.10.2018

  • 4 Пеньо

    25 2 Отговор
    Забъркаш ли се с руснаци....

    07:58 02.10.2018

  • 5 Сссерем

    19 12 Отговор
    Руските копейкаджии да взимат пример и да знаят какво ще стане с тях като станат ненужни на матюшка.

    08:07 02.10.2018

  • 6 Хаджи Папурко

    27 1 Отговор
    За умрелия или хубаво или нищо. За този......нищо.

    08:26 02.10.2018

  • 7 Палко

    31 0 Отговор
    Абе какво ми пишете автобиография на този ......? Напишете като политик какво добро е направил за България или замълчете!!!

    08:37 02.10.2018

  • 8 ПНСД

    33 3 Отговор
    И 100 пъти да го съживяват и убиват пак ще му е малко! Не стига, че е комунист, а и е отговорен за създаването на ДПС като политическа партия! Късно са го убили!

    08:38 02.10.2018

  • 9 Пенционер

    24 1 Отговор
    Беше много лицемерен!Официално декларира апартамент и 3000лв. спестявания.Вижте протежето му Пирински-същия боклук!!

    08:41 02.10.2018

  • 10 Гост

    35 1 Отговор
    Най големия предател в съвременната българска история откраднаха спестяванията и парите за пенсии на цял един народ браво

    08:50 02.10.2018

  • 11 ГАЛЕВ

    21 3 Отговор
    такива изроди като този като горбачов света не е изгубил нищо това са едни гнусни предатели мразещи обикновените хора и ги убиват с деянията си.дано не се раждат такива елементи за вбъдеще.

    Коментиран от #15

    08:57 02.10.2018

  • 12 Комуниста

    9 29 Отговор
    Андрей Луканов беше убито едни икономически кръгове които искаха България да бъде разграбена както се и случи по късно! Андрей Луканов не беше удобен тук вътре в държавата искаше България да бъде съхранена това което направи В. ПУТИН В Русия това искаше и Андрей за Народна Република България! Убиха го защото беше ПАТРИОТ!!

    Коментиран от #14, #16

    09:13 02.10.2018

  • 13 сантино

    2 2 Отговор
    поли пантев го уби

    09:25 02.10.2018

  • 14 Пенционер

    10 6 Отговор

    До коментар #12 от "Комуниста":

    Ай,ай,ай.Смех.Дека са ти апчеата?

    09:25 02.10.2018

  • 15 Дъдлю

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "ГАЛЕВ":

    А ”С”ДС колко открадна?
    А ”царчето” колко открадна?
    Негови ли бяха думите ”да дойдат танковете”?
    Еми трябваше да дойдат, да стане патакламата и щяхме да сме се оправили. Не едни и същи да ни крадат вече толкова години.
    Всички са едни и същи!

    Коментиран от #24

    10:07 02.10.2018

  • 16 Хук

    28 1 Отговор

    До коментар #12 от "Комуниста":

    За него не знам но Жан Виденов беше неудобен на разни кръгове и затова спретнаха една хипер инфлация. Затова и изчезна хляб и други продукти. Как веднага след като го махнаха и продуктите се появиха веднага? Всичко беше нагласено а той единствен върна 2 милиарда по дълга на българия. Пак казвам върна а не взе.

    Коментиран от #22

    10:11 02.10.2018

  • 17 Гост

    18 2 Отговор
    Като разровиш кошчето за боклук какво виждаш? - Ф.Димитров, П.Стоянов, джуката Костов ( а неговата бивша дясна ръка И.Иванов - шеф на КЕВР и досега ви кара да подскачате като си видите сметките). Не случайно са на бунището. Луканов беше играч от "А" група, но се беше заблудил, както много тогава, че може да играе и с едните и с другите.

    10:23 02.10.2018

  • 18 ормв

    4 2 Отговор
    пътувал с личният си а-л,не като сега са-ли от някакво горско стопанство бронирани и с охрана от 5-6 човека.

    10:39 02.10.2018

  • 19 От Варна

    2 0 Отговор
    Венци, като е тръгнала дума за този, напиши и колко години станаха от смъртта на Димитър Общи!

    10:40 02.10.2018

  • 20 CUKOVSKI

    3 2 Отговор
    MNOGO SE RADVAH NAVREMETO,KOGATO GO UBIHA.

    SAGALYAVAM,CE NE UBIHA I DRUGI KRADZI KATO NEGO.

    AKO GI BYAHA UBILI SEGA SHTYAHME DA GIVEEM DOBRE.

    Коментиран от #26

    12:44 02.10.2018

  • 21 1111

    22 1 Отговор
    Луканов: Основоположник на упадъка,разграбването,обезлюдяването и убиването на Република България!

    13:32 02.10.2018

  • 22 Пбратното

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Хук":

    Хипер инфлацията не наложителна и Жан Виденов бе използван!

    13:44 02.10.2018

  • 23 pazenek

    14 1 Отговор
    Закъсняха !!! По добре късно от колкото никога!!! ЕДИН ОТ СЪВРЕМЕННИТЕ ПРЕДАТЕЛИ НА МАЙКА БЪЛГАРИЯ!!!!!

    14:22 02.10.2018

  • 24 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дъдлю":

    Думите са на Петър Младенов !

    14:22 02.10.2018

  • 25 СЪДИЯТА

    8 0 Отговор
    ТОВА НЕ БЕШЕ ПОЛИТИЧЕСКО УБИЙСТВО,А ИКОНОМИЧЕСКО.УБИХА ЕДИН ГОЛЯМ МАФИОТ ОКЪПАН ВЪВ ВЛАСТ.ТОЙ Е СЪЗДАТЕЛЯ НА ПОЛИТИКО-ИКОНОМИЧЕСКАТА МАФИА У НАС,КОЯТО БЕЩЕ ДОРАЗВИТА ДО СЪВЪРШЕНСТВО ОТ НЕГОВИТЕ БРИБЛИЖЕНИ С РАЗЛИЧНИ ЦВЕТОВЕ,НО С ЕДИН МОТИВ:-БЪРЗО И БЕЗКРУПОЛНО ЗАБОГАТЯВАНЕ И ОГРАБВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА,КОЕТО ПРОДЪЛЖАВА И ДО ДЕН ДНЕШЕН.

    16:28 04.10.2018

  • 26 ГоСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "CUKOVSKI":

    И защо не им помогна да ги убият, ами чакаш някой друг да свърши нещо. Направѝ нещо сам и после говорѝ. Лесно се приказва, трудно се прави нещо. Все чакаме някой да дойде и да ни свърши работата, та ние да живеем по-добре.

    15:17 19.03.2019

  • 27 Гггтттнвпх

    0 0 Отговор
    Взема на тесла се връща едва ден тъпкано се връща

    11:11 22.11.2019

  • 28 Анонимен

    0 0 Отговор
    Свидетел съм на така наречените “ куфарчета” раздавани по времето на А. Луканов през периода 90-91 г. Приближен съм на един от 60-тината ( точната бройка не си спомням, но мисля, че тя беше 64 или 65 по думите на “ Богоизбрания “ ) да получат тези държавни пари, обезпечени до последната стотинка в злато. 72 000 000 лв натъпкани в огромни пътнически куфари които за носенето на всеки един от тях бяха необходими по минимум 2- ма здрави мъжаги. Тогава се появиха и групировките ( Мутрите!!!) ВИС и СИК, въобще това бяха страшни времена, “ Мътни времена”.

    Коментиран от #30

    20:02 06.04.2020

  • 29 навършвали се 22г.

    0 0 Отговор
    абе тея по коя аритметика ги смятат

    04:58 02.10.2025

  • 30 Бистри

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Анонимен":

    Ли са сега?

    05:00 02.10.2025