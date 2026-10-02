Времето днес, прогноза за петък, 2 октомври: Захлаждане и валежи на много места

В петък, 2 октомври, времето в България ще бъде предимно облачно, като на много места ще има валежи от дъжд. Очаква се по-съществено застудяване и по-осезаемо есенно време в страната.

Валежите ще са по-значителни в части от Централна и Източна България. Вятърът ще бъде умерен, а в източните райони временно силен, предимно от североизток.

Температурите ще се понижат спрямо началото на седмицата. В планините времето ще бъде облачно и студено, като по най-високите части са възможни валежи от сняг.

По Черноморието също ще остане ветровито, с променлива до значителна облачност и вероятност за валежи. Във Варна температурите ще бъдат около 14° сутринта и до 19° през деня.

Захлаждането ще бъде част от по-общата промяна на времето в началото на октомври, след като през първите дни на месеца се очакват повече облаци, валежи и по-ниски температури.