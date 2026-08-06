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Предстоящите президентски избори ще бъдат политически тест за българската демокрация да запази институционалния баланс и разделението на властите

Предстоящите президентски избори ще бъдат политически тест за българската демокрация да запази институционалния баланс и разделението на властите

6 Август, 2026 10:00 479 10

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  • президент-
  • диктатура-
  • власт-
  • опозиция

В тези избори обаче има и много психология

Предстоящите президентски избори ще бъдат политически тест за българската демокрация да запази институционалния баланс и разделението на властите - 1
Снимка: БГНЕС
Иван Кирилов Иванов Иван Кирилов Иванов психолог
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Предстоящите президентски избори ще бъдат политически тест за способността на българската демокрация да запази институционалния баланс и разделението на властите. В тези избори обаче има и много психология.

Това отбеляза във "Фейсбук" преподавателят по политическа психология Иван Кирилов Иванов.

Управлението на Румен Радев (почти два президентски и наченат премиерски мандат) може да бъде описано чрез термина "месианска идентификация". В политико-психологически смисъл лидерът се поставя на мястото на обществения "Его-идеал" – фигурата, която трябва едновременно да възстанови реда, да накаже виновните и да спаси държавата.

Това е често срещано у нас, поради класическата "заучена безпомощност" и зависимо функциониране на голяма част от националната ни общност. Каква е причината за това е дълъг разговор - основната е начина на образование и културната идентификация, вкл. травматичната социализацията спрямо авторитета на всички нива в обществото ни.

Освен това Радев, използва класическа популистка стратегия на идентифициране с народа и психологическо "разцепване" на публичното, на ние и те.

Така, когато някой го критикува (най-често опозицията) той реално един вид напада народа, а критиците му са наречени олигархия и народоотстъпници. Това е често срещан трик при управлението на месианци и практикуване на авторитарни стилове на управление.

Спрямо президентските избори, подкрепата на Румен Радев и управляващото мнозинство за кандидатурата на Илияна Йотова представлява опит този натрупан лидерски авторитет да бъде пренесен и върху президентските избори. Така изборът вече не е само между Йотова и нейния бъдещ опонент, той е между две възможни конструкции на държавата: президентството като продължение на управляващия политически център с месианско-авторитарен уклон и президентството като независим коректив на този център и надпартийно действие.

Проблемът е, че срещу процеса на концентрация на власт стои раздробена и доста разнородна опозиция

(както вчера се изразих пред медия - това е да смесиш на едно място - бензин, олио и вода). Нейното трудно партньорство може да бъде обяснено психологически чрез Фройдовия "нарцисизъм на малките различия". Това означава, че колкото по-близки са партиите като ценности и избиратели, толкова по-силно изпитват потребност да доказват собствената си уникалност. Малките различия се превръщат в морални пропасти. Всеки настоява, че именно той е най-автентичният, най-последователният и най-чистият носител на демократичната кауза. Така близкият партньор започва да изглежда по-опасен от далечния противник.

Противникът заплашва властта им, но партньорът заплашва идентичността им.

Компромисът вече не се преживява като политическа зрялост, а като "нарцистична загуба" – страх, че друг ще предложи кандидата, друг ще ръководи кампанията и друг ще получи признанието при победа.

Получава се парадокс: Радев и неговия кандидат, колкото по-авторитарно налагат властта си, толкова опозицията (вместо да се консолидира) по-активно разделя своите чрез безмислената битка - кой е най-истинският демократ в държавата. Така от едната страна стои един политически Его-идеал, а от другата – множество малки идентичности, които се конкурират помежду си.

Затова твърдя, че за да има реална президентска алтернатива на Радевата, демократичната опозиция трябва да преодолее не различията си, а тяхното нарцистично преувеличаване.

Не е необходимо всички партии да се харесват (и да се твърди че така те стават колаборационисти или предатели), а е необходимо да осъзнаят, че президентските избори са елиминационен турнир обикновено в два мача, а не партийно национално първенство. На парламентарни избори можеш да бъдеш трети или четвърти и пак да участваш във властта. На президентски избори има само един победител. Второто място не носи представителство, а загуба.

Затова сега големият въпрос пред опозицията е не коя партия ще наложи своя кандидат, а кой кандидат може да създаде "надпартийно демократична идентичност" – общност, по-голяма от партийните централи, лидерските обиди, старите конфликти и идеологическите различия.

На 25 октомври България няма да избира просто президент, а ще избира дали цялата власт ще продължи да се консолидира около един политически център, или президентството ще бъде независим коректив на течащата политическа концентрация.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Сериозно ли ?

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    БКП и демокрация ?! Немислимо !

    10:03 06.08.2026

  • 2 Левски

    7 1 Отговор
    Истинска демокрация няма(може би малко в Швейцария). Другото е див капитализъм.

    10:11 06.08.2026

  • 3 откъде

    8 2 Отговор
    ги намирате тези лаладжии?!

    10:13 06.08.2026

  • 4 Георги

    7 1 Отговор
    глупости! Какъв е тоя зор президент и премиер да са от различни партии?! Защо изобщо се внушава подобна глу-пост?! Щом като народа си харесва чичо румем, то най-вероятно ще припознае и йотова,още повече, чеяя избираха 2 поредни пъти като вице. Жъл-то-паве-тните, алтернативни розови еднорози не могат да преживеят, че не "спечелиха". Няма нищо лошо - чичо румен също е човек на посолството, една дума срещу него не са обелили. Посолството никога не е залагало само на един кон.

    10:14 06.08.2026

  • 5 Анализирай това

    7 0 Отговор
    Уважаеми, използвате термина "демократична опозиция" ? Може ли да направите психологически анализ (може и синтез) и да ни сведете мнението си какви дълбинни настроения, чувства и въжделения на гражданите (може и на селяните) изразява.

    10:18 06.08.2026

  • 6 Анонимен

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  • 7 Всички еврасти в Територията

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    трябва да бъдат тричани със струна от пиано в Белене докато пуснат кафявото

    10:26 06.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Вашето мнение

    2 0 Отговор
    Нито петроханци нито гербаджии имат някакъв шанс и това е хубав момент за демокрацията.

    10:36 06.08.2026

  • 10 Зеления

    1 0 Отговор
    "Затова твърдя, че за да има реална президентска алтернатива на Радевата, демократичната опозиция трябва да преодолее не различията си"

    И кои партии са "демократични" и кои не са бе "нецензурно" смотан?
    Такива измислени интелектуалци като теб ли ще определят кой какъв етикет да си присвои.
    Всички като тебе розови усещат как времето им изтича в Европа и са се хванали като удавник за сламка за последно да ръсят глупости по медиите с надеждата евролибералния строй да продължи да съществува...е няма да стане - Италия, Франция, Нидерландия, Германия, Великобритания, България и ред други страни показват че силите на които им писна от Урсулския Райх набират всяка година сила. Само в няколко държави е нужно на следващи избори да спечелят партии, които не понасят либерализма и с Райха на Урсула е свършено, но ще е свършено и с такива пишман интелектуалци като този !

    10:40 06.08.2026