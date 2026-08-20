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Иван Иванов: 100 дни кабинет Радев! Каква е оценката?

Иван Иванов: 100 дни кабинет Радев! Каква е оценката?

20 Август, 2026 16:00 1 012 20

  • румен радев-
  • 100 дни-
  • правителство-
  • управление-
  • диктатура-
  • демокрация-
  • президентски избори

Какви са рисковете за демокрацията?

Иван Иванов: 100 дни кабинет Радев! Каква е оценката? - 1
Снимка: БГНЕС
Иван Кирилов Иванов Иван Кирилов Иванов психолог
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Първите 100 дни потвърдиха очакваното: силно персонализирано, вертикално и командно-дирижирано управление. Радев продължава да функционира като политически "Его-идеал" – фигура, върху която голяма част от обществото проектира надеждата си за ред, справедливост и възмездие. Има нещо от класическата "месианска фантазия": идва силният човек, назовава виновните и връща държавата на мястото ѝ. Нищо ново под слънцето!

Това коментира във "Фейсбук" преподавателят по политическа психология Иван Иванов.

Само че премиерският пост вече вкарва Радев във Фройдовия "принцип на реалността". Като президент можеш да посочваш проблемите и да клеймиш виновните. Като премиер трябва да ги решаваш – и да носиш отговорност за неуспеха. Засега личният му авторитет носи кабинета много повече, отколкото кабинетът подкрепя неговия авторитет. Правителството все повече прилича на "колос на глинени крака": силен лидер върху слаб политически и кадрови фундамент. Основният проблем е, че Радев все още говори и реагира повече като президент-коректив, отколкото като премиер, който управлява последствията от собствените си решения.

Каква е прогнозата?

След идеализацията закономерно идва "деидеализацията". Обществото постепенно престава да вярва на „тежкото наследство“ и започва да пита далеч по-неприятното: „какво променихте?“ Досега виждаме повече заявки за промяна, двойствена комуникация и търсене на външни виновници, отколкото убедителни резултати.

Ако Радев успее да превърне личния авторитет в институционален капацитет, компетентен екип и видими резултати, доверието може да се стабилизира (т.е. скоро трябва да очакваме промени в правителството). Ако продължи свръхцентрализацията, слабият екип и двусмислената комуникация, те ще превръщат всеки управленски проблем директно в проблем на самия Радев. При персонализирана власт няма къде да прехвърлиш отговорността – когато всичко минава през лидера, и успехът, и провалът стават негови.

Първите 100 дни бяха кредит на доверие. Следващите 100 идва падежът. И вече ще се гледа не обещанието, а платежоспособността на правителството.

Какви са рисковете за демокрацията?

Най-сериозният риск е "персонификацията на властта" – незабележимият преход от „Радев води промяната“ към „Радев Е промяната“. Оттам има само една крачка до внушението, че критиката към лидера е атака срещу промяната, държавата или дори „националния интерес“.

Вторият риск е психодинамичното "разцепване" на „ние“ и „те“, почтените и виновните, патриотите и враговете. Тази реторика мобилизира последователите, но постепенно превръща политическия опонент не в конкурент, а в морално подозрителен обект.

Третият риск е "груповото мислене". При силен лидер, стабилно мнозинство и слаба опозиция лоялността лесно започва да струва повече от компетентността, а единодушието – повече от критичния аргумент. Най-опасната власт не е непременно тази, която не допуска критика. Понякога е тази, която продължава да я допуска формално, но и да я осмива.

А, опозицията?

Тук има огромен шанс – президентските избори. Но времето вече не работи в нейна полза. Срещу силно персонализиран властови център не може да се излезе със сбор от партийни егота и с Фройдовия "нарцисизъм на малките различия" да се конкурираш с близкия партньор, а не с властовия център. Тук ще си проличи имаме ли реално опозиционно поведение.

Нужен е кандидат, който да превърне изборите от партиен турнир в избор между два модела на държавата: концентрация или баланс; персонална власт или институции; политическа зависимост или президент-коректив. Този кандидат все повече се вижда, че трябва да е Андрей Гюров.

След години на хаос Радев върна усещането, че държавата има център. Това е реалният му психологически успех. Сега идва много по-трудния политически тест: да докаже, че центърът е Конституцията, институциите и законът – а не самият лидер.

Иначе няма да сме сменили модела.

Ще сме сменили само човека на върха му.

Предстоят интересни зимни дни. Може да не са толкова студени.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Каква

    12 2 Отговор
    да е ? Хаос , бъркотия в страната , както и в международен мащаб , лъжи , несигурност у гражданите , никакво доверие и още , и още...... Катастрофа !

    16:12 20.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    10 3 Отговор
    Днес в София имаше репетиция за евакуация в скривалищата на депутатите, президент и правителство и техните семейства.

    16:12 20.08.2026

  • 5 гост

    12 3 Отговор
    Оценката е Радев-туркофил, което е пагубно за България.

    16:14 20.08.2026

  • 6 Мошето Крадев сложи феса

    8 3 Отговор
    и ни поведе към регреса!

    16:21 20.08.2026

  • 7 Оценител

    10 3 Отговор
    100 дни Радев
    100 дни катастрофи

    16:22 20.08.2026

  • 8 !!!?

    8 4 Отговор
    На който е роден преди три месеца може да му обясняват, че Мистър Кеш управлява вече 100 дни, но който е роден по-рано знае, че същия този Мистър Кеш управлява повече от 100 месеца държавата !
    И преди да дезертира от Президентството и сега като Премиер си е същия неудачник, некадърник и неадекватник !
    Строй се, преброй се не е управление, но явно нашия народ не може да вирее без някой идиот !!!?

    16:22 20.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гост

    5 2 Отговор
    Оценка Лош 1 !

    16:31 20.08.2026

  • 13 ИИ на РР

    4 0 Отговор
    Не му обръщайте внимание на този
    Машините ще са прозрачни
    За всеки случай
    Ура

    16:31 20.08.2026

  • 14 И аз това се чудя?

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Днес дежурен":

    Какво нецензурно видя, само той си знае.

    16:31 20.08.2026

  • 15 Според Путин

    0 1 Отговор
    5,7 по 3-балната скала, но не е достатъчно. Трябва още, иначе как ще ги стигнем евроазойските орки.

    16:48 20.08.2026

  • 16 Анонимен

    4 1 Отговор
    Пълен хаос невиждани лъжи заблуди диктат его и господари се имат Ама докога така Да не говорим за руските интереси за боташ черно море за това че Никаква работа Няма от тези за държавата ни НИКАКВА А си получават огромните заплати

    16:49 20.08.2026

  • 17 Оценка

    4 3 Отговор
    100 дни кабинет Радев - 100 дни поклони пред русията.

    16:55 20.08.2026

  • 18 РАДЕВ ЛУКАВИЯ МАСОН

    2 0 Отговор
    За 100 дена всичко го разбраха, че е един лъжец.

    17:30 20.08.2026

  • 19 100 дни

    3 0 Отговор
    Само лакардии ,както и преди

    17:40 20.08.2026

  • 20 За 100 дни

    0 0 Отговор
    про100тии и подобни, че и най заблудения вярващ в "началниците" дето знаят и ще оправят нещата... изтрезня и проумя горчивата действителност.

    17:52 20.08.2026