Партията на Додик печели изборите в Босна: какво следва

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Партията на Милорад Додик – Съюзът на независимите социалдемократи (СНСД) – обяви победа на общите избори в Босна и Херцеговина. При предварителните резултати формацията води в Република Сръбска, нейният кандидат Саво Минич печели надпреварата за президент на сръбската автономна единица, а Желька Цвиянович получава сръбското място в тричленното Председателство на страната.

„Обявявам победа на СНСД. Поздравявам Желька Цвиянович и Саво Минич“, заяви Додик след края на гласуването. Той каза още, че партията му печели на всички равнища на властта. Това твърдение се отнася до предварителни, а не до окончателно потвърдени резултати.

Победа с различни измерения

При близо 90% преброени бюлетини Цвиянович има над 55% от гласовете за сръбски представител в Председателството и води с около 30 процентни пункта пред основния си съперник. Така СНСД запазва мястото, което партията държи на държавно равнище от предишния вот.

В изборите за президент на Република Сръбска Саво Минич получава 52,13% при обработени 90,29% от секциите. Кандидатът на Сръбската демократическа партия Бранко Блануша е с 41,95%. Разликата показва, че опозицията е успяла да превърне вота в реално състезание, но не е достигнала необходимата подкрепа, за да измести управляващата партия.

СНСД води и в изборите за Народната скупщина на Република Сръбска. При около 80% преброени бюлетини листата на партията има 143 847 гласа срещу 50 177 за коалицията „Сигурна Сръбска“. Окончателното разпределение на мандатите ще определи дали Додик и съюзниците му ще разполагат с необходимото мнозинство за самостоятелно прокарване на решения.

Додик губи поста, но запазва властта

Вотът се проведе след най-тежката политическа криза за Додик през последните години. Той беше осъден за неподчинение на решенията на международния върховен представител за Босна и Херцеговина и отстранен от президентския пост в Република Сръбска. Забраната да заема публична длъжност не попречи на Додик да остане начело на СНСД и да води кампанията чрез партийни кандидати.

Точно това е основният политически извод от резултата: формалното отстраняване на лидера не доведе до отстраняване на неговия модел на управление. Чрез Цвиянович, Минич и парламентарното мнозинство СНСД запазва контрол върху ключовите институции в Република Сръбска. Победата също така показва, че санкциите и съдебните решения срещу Додик не са променили съществено електоралната подкрепа за партията му.

Какво означава резултатът за Босна

Избирателната активност е около 42% – приблизително 8 процентни пункта по-ниска от тази през 2022 г. При общо 1 432 269 подадени гласа победата на СНСД идва на фона на отслабено участие, което оставя значителна част от населението извън изборния процес. Данните са на Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина.

Босна и Херцеговина остава разделена между Република Сръбска и Федерация Босна и Херцеговина. Политическите партии продължават да се мобилизират основно по етнически признак, а тричленното Председателство изисква сътрудничество между бошняшки, сръбски и хърватски представители. Анализът на резултатите от изборите показва, че този модел не е отслабнал: СНСД укрепва сръбската си база, докато други националистически партии запазват позиции в останалите части на страната.

Следващият тест ще бъде формирането на институциите и приемането на решенията, необходими за напредъка по европейския път. Додик и СНСД често са в конфликт с централните институции и с международния върховен представител, а подобна конфронтация вече забави редица реформи. Затова изборната победа не означава автоматично стабилно управление, а по-скоро запазване на досегашния баланс – силна автономна власт в Баня Лука и трудни преговори на държавно равнище.

Източници: Радио Свободна Европа, БНР