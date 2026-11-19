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Суверенитетът „не значи нищо“, ако държавата не го обедини с този на други страни, заяви бившият британски външен министър Дейвид Лами. Според него Великобритания не е достатъчно силна, за да влияе сама върху въпроси като изкуствения интелект.

„Нека влияем върху това в рамките на голям блок. Суверенитетът не значи нищо. Той трае около 15 минути, освен ако не го обедините с други“, каза Лами в интервю за предаването Today по BBC Radio 4.

Той повтори тезата си и по време на събитие в Chatham House. „Суверенитетът се разпада много бързо, ако не го обединявате“, заяви бившият министър.

Призив за връщане в Европейския съюз

Изказването беше направено на фона на призива му Анди Бърнам да включи повторното присъединяване към Европейския съюз в следващата предизборна програма на Лейбъристката партия. Лами заяви, че партията трябва да се яви на изборите с ясното намерение да започне преговори за връщане в блока.

„Сформирането на следващото правителство би дало мандат за започване на официални преговори“, написа Лами във вестник „Таймс“. По думите му след постигане на споразумение то трябва да бъде подложено на нов референдум, при който избирателите да избират между две ясно определени възможности.

Лами разкри още, че е предложил на премиера Киър Стармър да отмени ограниченията, заложени в манифеста на Лейбъристката партия от 2024 г. Документът изключва връщане към единния европейски пазар, митническия съюз и свободното движение на хора.

Според Лами Стармър е смятал, че подобна промяна няма да получи достатъчна подкрепа в кабинета, докато Бърнам е „в уникална позиция“ да я прокара. Бившият министър призна, че Великобритания може да плаща повече на Европейския съюз при евентуално повторно членство.

Той каза, че отстъпката върху британската вноска, договорена от Маргарет Тачър през 80-те години, вероятно няма да бъде възстановена в същия вид. По думите му обаче по-високият икономически растеж от членството би компенсирал допълнителните плащания.

Критики заради Палестина и Чагос

Думите на Лами предизвикаха критики от политически опоненти, които посочиха предишната му позиция по въпросите за палестинската държавност и суверенитета над архипелага Чагос.

Като външен министър Лами участва в процеса, довел до официалното признаване на палестинската държава от Великобритания през септември 2025 г. По време на неговия мандат Лондон подписа и споразумение с Мавриций, според което островите Чагос преминават под суверенитета на Мавриций, докато Великобритания запазва дългосрочния контрол върху военната база на Диего Гарсия.

„Той се грижи за суверенитета на Палестина и Мавриций, но не и за този на Великобритания“, заяви Ричард Тайс от Reform UK пред Daily Mail.

Заместник-лидерът на Консервативната партия Алекс Бъргарт определи позицията на Лами като „скандална“ и „смешна“. Той обвини Лейбъристката партия, че е готова да предоставя британска територия и да отстъпва правомощия на Европейския съюз.

Източници: dailymail.com, gov.uk