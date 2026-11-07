Ще подаде ли Тръмп оставка? Нов сценарий разбуни САЩ

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Възможността американският президент Доналд Тръмп да подаде оставка преди края на втория си мандат предизвиква оживени дискусии в САЩ след загубата на републиканците на междинните избори за Конгрес. Според германския вестник Bild някои политически анализатори допускат, че държавният глава може да предпочете предсрочно оттегляне пред продължителна конфронтация с демократите.

На изборите на 3 ноември Демократическата партия спечели мнозинство и в двете камари на Конгреса. Новото разпределение на силите ще влезе в сила през януари 2027 г., когато Тръмп ще бъде изправен пред значително по-сериозни ограничения при прокарването на законодателните си инициативи.

Демократите ще разполагат и с възможност да започнат парламентарни разследвания на дейността на администрацията, включително по въпроси, свързани с предполагаеми конфликти на интереси и финансовите отношения на президентското семейство.

Американският изборен анализатор Нейт Силвър допуска, че Тръмп би могъл да потърси повод да се оттегли, ако политическата изолация и натискът от Конгреса се засилят. Според него президентът рискува да загуби част от влиянието си дори сред републиканските законодатели.

Подобна възможност не изключва и политологът Скот Ърб от Университета на Мейн във Фармингтън. Пред Bild той коментира, че не би бил изненадан, ако Тръмп реши да напусне поста през следващата година заради разочарование от ограничаването на президентските му правомощия.

Обсъжда се и различен сценарий, при който евентуална оставка би представлявала стратегически ход, а не признание за политическо поражение. Ако Тръмп се оттегли, вицепрезидентът Джей Ди Ванс автоматично ще поеме президентския пост съгласно 25-ата поправка на Конституцията на САЩ.

Това би позволило на Ванс да влезе в президентската надпревара през 2028 г. от позицията на действащ държавен глава.

Германското издание сравнява хипотезата със сюжет от политическия сериал „Къща от карти“ (House of Cards), в който президентът Франк Ъндърууд се оттегля под натиска на разследване, а вицепрезидентът Клеър Ъндърууд поема управлението.

Допълнително внимание привличат отношенията между Тръмп и Джей Ди Ванс. Според медийни публикации вицепрезидентът е посочил войната с Иран като една от причините за изборното поражение на републиканците. Това породи предположения за различия между двамата относно външнополитическия курс на администрацията.

Въпреки политическите затруднения Тръмп запазва конституционните си правомощия, включително правото на вето и възможността да предприема определени действия чрез изпълнителни укази. Загубата на мнозинство в Конгреса не означава автоматично, че президентът трябва да напусне поста си.

Към момента няма официално потвърждение или достоверни доказателства, че Доналд Тръмп действително планира оставка. Обсъжданите варианти представляват политически прогнози и хипотези, а не информация за подготвяно решение на Белия дом.

Единственият американски президент, подал оставка преди края на мандата си, остава Ричард Никсън, който се оттегля през август 1974 г. заради скандала „Уотъргейт“.

Редовният втори мандат на Доналд Тръмп трябва да приключи на 20 януари 2029 г.