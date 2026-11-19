Еквадорският футболист Джон Мишел Перласа е отстранен от всякаква дейност, свързана с футбола, за осем години, след като хвърли камък по помощник-съдия по време на мач от третото ниво на местния футбол. Наказанието, наложено от Дисциплинарната комисия на Еквадорската футболна федерация, е в сила до 19 октомври 2034 г.

Инцидентът е станал на 17 октомври 2026 г. по време на двубоя между „Сиудад де Янцаса“ и „Рио Агуарико“. Перласа, който е бил на резервната скамейка, е хвърлил камък в 96-ата минута. Предметът е ударил в лицето помощник-съдията Ленин Джовани Охеда Нунес, след което срещата е прекратена.

Федерацията съобщи, че арбитърът е получил тежки травми, изискващи хирургична намеса, а възстановяването му е определено на 60 дни. „Помощник-съдията е получил сериозни травми, които са наложили операция и 60-дневен период на възстановяване“, се посочва в съобщението на федерацията, цитирано от Ройтерс.

Дисциплинарната комисия е признала Перласа за отговорен за физическо нападение срещу официално лице на мача и го е отстранила от всички футболни дейности до 2034 г. Еквадорската футболна федерация ще поиска от ФИФА санкцията да бъде разширена и да важи в международен мащаб. Това ще изисква отделно решение на световната футболна централа.

„Сиудад де Янцаса“ също е наказан заради поведението на своя играч и заради неизпълнение на задълженията по сигурността като домакин. Клубът трябва да плати глоба от 2000 долара и да възстанови 4369,73 долара за медицинските разходи на помощник-съдията.

Освен финансовите санкции отборът няма да може да играе следващите си три домакински мача на своя стадион. Решението на Дисциплинарната комисия може да бъде обжалвано пред Апелативния трибунал на Еквадорската футболна федерация.

В изявление след инцидента клубът заяви, че осъжда „всички прояви на вербална и физическа агресия“ и че е отстранил Перласа от състава, след като е установена отговорността му.