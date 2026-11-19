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Илон Мъск заяви, че не е част от движението MAGA и призна, че съжалява за поне 445 милиона долара, похарчени в подкрепа на републикански кандидати на междинните избори в САЩ през 2026 г. Предприемачът каза, че ако можеше да върне времето назад, би вложил по-малко средства в кампанията.

„Чувствам се доста глупаво, че похарчих толкова много пари и не видях особен резултат от това, макар че може би без тях резултатът щеше да е много по-лош“, каза Мъск по време на срещата DealBook Summit на „Ню Йорк таймс“.

Той добави: „Ако можех да върна времето назад, щях да похарча по-малко пари.“ По думите му резултатът от вота показва, че американските избори не се решават единствено с финансови ресурси.

Само трима от около 40 кандидати печелят

Според Ройтерс само трима от приблизително 40 кандидати за Камарата на представителите, получили финансова подкрепа от Мъск, са спечелили изборите. Републиканците загубиха контрола над Конгреса, въпреки че Мъск се включи активно в кампанията и използва значителни средства в опит да запази мнозинството на партията.

Мъск заяви, че е подкрепял идеята за разделена власт, но е очаквал по-малка победа за демократите. „Добре е да има баланс на властта. Като общо правило не е добре президентът, Сенатът и Камарата на представителите да са от една и съща партия“, каза той.

Той призна, че целта му е била републиканците да запазят мнозинство от 51 сенатори. „Очевидно републиканците бяха разгромени на тези избори“, каза Мъск.

От „Dark MAGA“ до дистанциране от движението

Изказването бележи промяна в публичната позиция на Мъск. На митинг с Доналд Тръмп през 2024 г. той носеше черна шапка MAGA и заяви пред присъстващите: „Не съм просто MAGA, аз съм Dark MAGA.“ По-късно Мъск работи в Белия дом и ръководи Департамента за правителствена ефективност, който съкращаваше федерални служители и преструктурираше държавни агенции.

На въпрос за връзката му с движението Мъск каза: „Не съм сигурен какво означава MAGA, но ако това означава сляпо придържане към определен набор от политики на Републиканската партия, със сигурност не съм такъв. Не съм MAGA.“

Загуби и нови рискове в Тексас

Мъск е похарчил най-малко 5 милиона долара за преизбирането на републиканския губернатор на Тексас Грег Абът, който губи вота. Демократите поемат контрола над Камарата на представителите на щата и Сената.

Кен Пакстън, който според публикацията е получил подкрепа от разходи, свързвани с Мъск, в размер на 158 милиона долара, губи сенаторската си надпревара от демократа Джеймс Таларико. Победата е първата за демократите в Тексас на щатско ниво от повече от 30 години.

Мъск заяви, че очаква новият демократичен губернатор Джина Хинохоса да бъде умерена. В същото време отношенията между щата и компаниите му може да бъдат подложени на по-строг контрол. През август компании на Мъск получават грант от 30 милиона долара по щатска програма за изграждане на завод за полупроводници, който се очаква да създаде 3000 работни места.

Демократи в Конгреса вече обсъждат призоваване на Мъск за разпит и разследвания на действията му във Вашингтон. „Той трябва да отговаря под клетва“, написа конгресменът Джеймс Уолкшоу.

Източници: dailymail.com, streetinsider.com, adweek.com