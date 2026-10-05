Историята не се повтаря, но предупреждава – Германия

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Германия има един от най-парадоксалните исторически пътища на Европа. Държава, която през ХХ век преживява две световни войни, националсоциализма, разделянето си на две държави и Студената война, успява да се обедини, да изгради една от най-силните икономики в света и да се превърне в основния икономически двигател на Европейския съюз.

Сега Германия отново е изправена пред политическо разместване.

Историята на адмирал Вилхелм Канарис е особено показателна за последните години на Третия райх. Като ръководител на Абвера той се оказва в сложен конфликт с разрастващия се апарат на СС, Гестапо и СД. Германският исторически музей посочва връзките му с различни кръгове на съпротивата и опитите му да предотврати или ограничи някои от политиките на Хитлер. През 1944 г. е отстранен от поста си, след атентата от 20 юли е арестуван, а през април 1945 г. е екзекутиран във Фльосенбюрг.

Това се случва на 9 април 1945 г. – само няколко седмици преди капитулацията на Германия. Падането на стената на 9 ноември 1989 г. остава един от големите символи на ХХ век. То обаче не е достатъчно, за да се превърне в национален празник. Германия избира 3 октомври – датата, на която през 1990 г. обединението става юридически факт. Причината не е случайна. 9 ноември носи и друг, много по-мрачен спомен – датата на погромите срещу евреите през 1938 г. Така самата германска история показва колко трудно е да се празнува настоящето, без да се помни миналото.

Обединението става възможно и защото Москва този път не изпраща танкове. Политиката на Михаил Горбачов променя сметките в Източна Европа. Кремъл се отказва от досегашната готовност да използва сила, за да запази социалистическите режими. В Източна Германия започват масови мирни протести, а системата се оказва неспособна да удържи собственото си население.

Трудно е да има по-силен исторически символ за това колко късно понякога една система осъзнава, че вече е загубила посоката си.

След войната Германия е разделена. ФРГ и ГДР се превръщат в два различни модела – единият в западния демократичен и пазарен свят, другият в съветската система. Берлинската стена разделя хората физически, но истинската граница е политическа, икономическа и идеологическа.

През 1989 г. стената пада, а на 3 октомври 1990 г. Германия отново става една държава. Обединението не е просто символично. Западна Германия поема огромни финансови разходи за интеграцията на източните провинции. Само първоначалният фонд „Германско единство“ е 115 млрд. германски марки, а последващото финансиране е още по-значително.

Резултатът е държава, която днес има най-голямата икономика в Европейския съюз – през 2025 г. германският БВП е около 4,5 трилиона евро, или 23,8% от икономиката на ЕС.

Германия успя да преодолее разделението между Изтока и Запада, но не успя окончателно да преодолее всички разделителни линии вътре в собственото си общество.

През последното десетилетие миграцията се превърна в един от най-силните политически въпроси. През 2015 г. Ангела Меркел каза прочутото „Wir schaffen das“ („Ще се справим“) във връзка с бежанската криза. Самата Меркел по-късно призна, че дебатът около миграцията е разделил и поляризирал германското общество.

Точно в тази среда се ражда и разраства „Алтернатива за Германия“.

На този процес не трябва да се гледа като на буквално повторение на националсоциализма. Историческото сравнение има граници. Днешна Германия е демократична държава с институции, конституционен ред и политически плурализъм. Но има една тревожна прилика с много моменти от европейската история: когато обществото натрупа достатъчно страхове, разочарования и усещане за загуба на контрол, националната идентичност отново започва да се превръща в основен политически инструмент.

Самата динамика на АфД показва колко силен е този процес. На парламентарните избори през февруари 2025 г. партията получава 152 от 630 места в Бундестага. А миграцията е сред централните теми в политическите ѝ предложения и парламентарни инициативи.

Разликата с 30-те години на XX век е огромна. Но и урокът от онова време е огромен.

Тогава врагът постепенно е конструиран като вътрешен проблем, който трябва да бъде отстранен. Сега политическият конфликт е много по-сложен и различен, а бежанците и мигрантите са превърнати в един от основните символи на тревогите около сигурността, културната идентичност и контрола върху границите.

Това не означава, че всяка критика към миграционната политика е националистическа или радикална. Напротив – въпросите за границите, интеграцията, престъпността, социалната система и капацитета на държавата са напълно легитимни политически теми.

Проблемът започва тогава, когато един сложен обществен проблем бъде превърнат в универсално обяснение за всичко.

И тук Германия не е изключение. Франция, Италия, Испания и други европейски държави също преживяват силни политически спорове около миграцията. Това показва, че явлението не е германско, а европейско.

Историята обаче не се повтаря механично.

Не е нужно в Европа да се появи нов Хитлер, за да се върнат националистическите идеи. Не е нужно да има нова световна война, за да започне обществото отново да мисли в категории „ние“ и „те“. Не е нужно да има диктатура, за да бъде поставен под съмнение либералният консенсус, върху който Европа изгради следвоенния си ред.

И точно затова Германия е толкова важен пример.

Тя показа, че една държава може да бъде разрушена, разделена и след това отново изградена. Показа, че икономическият успех може да бъде постигнат след национална катастрофа. Показа, че стена, разделяла един народ десетилетия, може да падне за една нощ.

Но сега Германия трябва да покаже и нещо друго – че демокрацията може да издържи на страховете, които самото благополучие не е успяло да премахне.

Защото най-голямата опасност за Европа днес може би не е завръщането на миналото в същия му вид. А връщането на старите политически инстинкти под нови имена.

Канарис умира в момент, когато Третият райх вече практически се разпада, но режимът продължава да наказва своите противници до последните си дни. Германия след 1945 г. прави обратното – изгражда система, която трябва да не позволи подобна политическа катастрофа да се повтори.

Дали тази система ще издържи на новата вълна на национализъм, миграционни страхове и обществено недоволство, е въпросът на днешна Германия.

И може би именно в това се състои истинският урок от германската история: историята не се повтаря. Но хората понякога започват да повтарят начина, по който са мислели преди нея.