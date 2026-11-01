The Atlantic: Тръмп натиска Европа и подкрепя крайната десница

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Администрацията на Доналд Тръмп се опитва да влияе пряко върху вътрешната политика на европейски съюзници и подкрепя партии, близки до движението „Мага“, включително открито проруски формации. Това твърди журналистката Ан Епълбаум в анализ за „Атлантик“, в който разглежда случаи в Румъния, Полша и Германия.

Един от централните епизоди е свързан с бившата посланичка на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл. Според „Уолстрийт джърнъл“ и „Файненшъл таймс“ на вечеря в Атина през март тя е говорила за предстоящия разпад на управляващата коалиция в Румъния и е заявила: „Можем да направим това на всяка държава, която поискаме. Можем да направим това и тук.“ Твърдението е било отречено от Гилфойл и нейния адвокат.

В следващите месеци Социалдемократическата партия на Сорин Гриндяну напусна коалицията на премиера Илие Болоян и заедно с крайнодясната партия „Алианс за обединение на румънците“ подкрепи вот на недоверие. Болоян подаде оставка. Гриндяну категорично отрече решението му да е било повлияно от Гилфойл или от друг американски представител. Румънският случай остава политически спор, а не доказан факт за американска намеса.

Твърдения за натиск и в Полша

Епълбаум пише, че президентът Тръмп е оказал натиск върху полския министър на отбраната и лидер на Полската селска партия Владислав Косиняк-Камиш да напусне управляващата коалиция на Доналд Туск. Според публикации в полски медии разговорът се е състоял във Вашингтон след церемония в чест на американски военнослужещ, спасил живота на полски войник в Афганистан.

На Косиняк-Камиш било казано, че ще бъде по-добре приет във Вашингтон, ако се оттегли от коалицията и потърси споразумение с националистически и крайнодесни партии. Той не е последвал предполагаемия съвет. Белият дом не е отговорил на запитването на „Атлантик“ по случая.

Подкрепата за „Алтернатива за Германия“

В Германия спорът е свързан с т.нар. санитарен кордон около „Алтернатива за Германия“ – дългогодишния отказ на основните партии да управляват с формацията. Според анализа на Епълбаум някои германски политици смятат, че Вашингтон иска Християндемократическият съюз да прекрати това ограничение и да потърси коалиция с крайнодясната партия.

Тръмп е подкрепял „Алтернатива за Германия“ с публикации в „Трут соушъл“, а Илон Мъск се включи дистанционно в нейно предизборно събитие. Германски депутат е разказал, че при посещение на парламентаристи във Вашингтон представители на Социалдемократическата партия не са били допуснати до срещи в Пентагона и Държавния департамент, докато представители на ХДС и „Алтернатива за Германия“ са получили достъп. Твърдението не е потвърдено публично от американските институции.

Според Епълбаум така се оформя противоречие в политиката на Вашингтон. От една страна, американската администрация настоява европейските съюзници да поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана. От друга, тя подкрепя политически сили, които се противопоставят на военната помощ за Украйна, на европейското военно сътрудничество или на присъствието на американски войски в Европа.

Авторката предупреждава, че подобна политика променя традиционното възприятие за ролята на САЩ като защитник на демократичните институции, а не на конкретни партии. Тя поставя въпроса дали Вашингтон не насърчава едновременно европейското превъоръжаване и отслабването на европейските политически съюзи.

Източници: theatlantic.com, lemonde.fr, notesfrompoland.com