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Каракачанов: Европа дрънка с оръжие срещу Русия

Каракачанов: Европа дрънка с оръжие срещу Русия

7 Ноември, 2026 19:11 590 27

  • красимир каракачанов-
  • европа-
  • русия-
  • войната в украйна-
  • европейска отбрана

Бившият министър на отбраната постави под съмнение готовността на европейските общества да воюват и обвини лидерите на континента, че са изоставили традиционни ценности

Каракачанов: Европа дрънка с оръжие срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Красимир Каракачанов определи европейската политика за сигурност като „дрънкане на оръжие“ и постави под съмнение готовността на европейските общества да участват във война срещу Русия. В позицията си той обвини европейските лидери, че са загърбили интересите на гражданите и са жертвали суверенитета на държавите.

Според Каракачанов Европа е била изградена върху християнска ценностна система, която е дала основата на демокрацията, пазарната икономика и просперитета на Запада. По думите му глобалисти и ултралиберали са променили континента, като са отдалечили политиката от християнството и семейството.

Съмнения за готовността за война

Бившият министър на отбраната заявява, че не си представя как населението на европейските държави ще бъде мобилизирано да воюва на Източния фронт. Той поставя под съмнение и готовността на хора, пристигнали от Сирия и Афганистан, да участват във военни действия.

„За да воюваш, трябва да имаш дух и съзнание, не само военна техника“, заявява Каракачанов.

Той свързва липсата на готовност за война с начина на живот, в който европейците са били възпитавани през последните пет десетилетия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фори

    18 4 Отговор
    Един агент на ДС не може да каже друго. Все Европа му е виновна за агресивната Русия. Преди да нападнат Украйна не говореше такива неща!

    Коментиран от #18

    19:14 07.11.2026

  • 3 666666666666

    15 2 Отговор
    Тоя па ТЮФЛЕК откъде го изкопахте.

    Коментиран от #6

    19:15 07.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Соломон

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "666666666666":

    Изкопаха го от Билла

    19:17 07.11.2026

  • 7 Само питам

    8 1 Отговор
    На Шкембе войвода наистина ли му е дошъл акъла ? Или прави пози за пред електората ?

    19:17 07.11.2026

  • 8 Моралния стожер от Банкя

    7 2 Отговор
    Е що накара авера си от Банкя русофила кратуната да прати роднината ти алкохолик за евродепутат,на заплата 20 хиляди евро,що не каза на Бойко да го прати в русия,

    19:18 07.11.2026

  • 9 Всъщност

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    В момента , ЕС се дирижира от натото , което пък е само 3 сили - Англия , Израел и Турция . Другото е сателити . Ти към коя от трите сили се причисляваш ?

    Коментиран от #12

    19:20 07.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Aгент

    7 0 Отговор
    Иван тежи на България и съответно гражданите ѝ , плюс на ЕС със стотици милиони € . Плюс масрафа по братовчеда от матраците .

    19:23 07.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 гОШО

    6 2 Отговор
    Шкембо пак ръси глупост

    19:25 07.11.2026

  • 14 ЕДГАР КЕЙСИ

    8 2 Отговор
    ТОЗИ т.н. "ШКЕМБЕ ВОЙВОДА" (АГЕНТ ИВАН) Е .........................ЧИСТА ПРОБА "РУСКИ ШПИОНИН" ........................... ФАКТ !

    19:27 07.11.2026

  • 15 Гост

    2 1 Отговор
    50 години само плюскане и д..., то направо си ставаш едно говедо, нищо повече, за говедото гладът е по- силен от всичко... и те това ще е мотивацията на евро- шенгенските шенгенци...😆, обаче, изглежда, че много бързо ще сгънат цирка, който се предполага да разпънат на бойното поле...😊

    19:29 07.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този

    7 0 Отговор
    С какво беше полезен за България

    19:30 07.11.2026

  • 18 Без майтап

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фори":

    Да си агент но ДС е все едно да си длъжник на бързи кредити. Длъжник и притиснат до стената до като дишаш. Жалки за жълти стотинки.

    19:32 07.11.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 За грант продавам майка си

    2 1 Отговор
    Срещат се двама генерали от НАТО. Единият казва унило:
    – Прочетох в един доклад, че Русия и Китай разработват лазерни оръжия от ново поколение, изкуствен интелект за танкове и хиперзвукови ракети... А ние с какво ще им отговорим?
    Вторият се усмихва гордо, потупва го по рамото и казва:
    – Спокойно, колега! Ние имаме тайно оръжие, срещу което никой няма защита: 500-странична декларация за дълбока загриженост, приета с пълно единодушие!
    😀

    19:32 07.11.2026

  • 21 Щембаров

    4 0 Отговор
    Напазарувах си в Била ,сага ще си почина на пейката и после ще се наплюскам

    19:32 07.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Много

    6 1 Отговор
    противен тоя ДС нафталин и кремълски мегафон. Ама ужасно много.

    19:34 07.11.2026

  • 24 Копейко

    1 1 Отговор
    Този е от нашите ,лае ама не хапе

    19:36 07.11.2026

  • 25 Наблюдател на говорилнята

    3 0 Отговор
    Статията е хубава, но по принцип тия от ВМРО-БНД нищо не правят. Само политиканстват и разтягат локуми. Пример - от години има не знам колко призиви да направят нещо за героя от Щип Ефрем Чучков. А те дори паметник не са му направили, само си чешат езиците.

    19:37 07.11.2026

  • 26 Гост

    3 0 Отговор
    ШКЕМБЕ ВОЙВОДА....

    19:39 07.11.2026

  • 27 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Мнее. Русия дрънка с оръжия срещу Европа.

    19:40 07.11.2026