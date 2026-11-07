Каракачанов: Европа дрънка с оръжие срещу Русия

Красимир Каракачанов определи европейската политика за сигурност като „дрънкане на оръжие“ и постави под съмнение готовността на европейските общества да участват във война срещу Русия. В позицията си той обвини европейските лидери, че са загърбили интересите на гражданите и са жертвали суверенитета на държавите.
Според Каракачанов Европа е била изградена върху християнска ценностна система, която е дала основата на демокрацията, пазарната икономика и просперитета на Запада. По думите му глобалисти и ултралиберали са променили континента, като са отдалечили политиката от християнството и семейството.
Съмнения за готовността за война
Бившият министър на отбраната заявява, че не си представя как населението на европейските държави ще бъде мобилизирано да воюва на Източния фронт. Той поставя под съмнение и готовността на хора, пристигнали от Сирия и Афганистан, да участват във военни действия.„За да воюваш, трябва да имаш дух и съзнание, не само военна техника“, заявява Каракачанов.
Той свързва липсата на готовност за война с начина на живот, в който европейците са били възпитавани през последните пет десетилетия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Фори
Коментиран от #18
19:14 07.11.2026
3 666666666666
Коментиран от #6
19:15 07.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Соломон
До коментар #3 от "666666666666":Изкопаха го от Билла
19:17 07.11.2026
7 Само питам
19:17 07.11.2026
8 Моралния стожер от Банкя
19:18 07.11.2026
9 Всъщност
До коментар #4 от "К.О.Т..А.К 🐱":В момента , ЕС се дирижира от натото , което пък е само 3 сили - Англия , Израел и Турция . Другото е сателити . Ти към коя от трите сили се причисляваш ?
Коментиран от #12
19:20 07.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Aгент
19:23 07.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 гОШО
19:25 07.11.2026
14 ЕДГАР КЕЙСИ
19:27 07.11.2026
15 Гост
19:29 07.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този
19:30 07.11.2026
18 Без майтап
До коментар #2 от "Фори":Да си агент но ДС е все едно да си длъжник на бързи кредити. Длъжник и притиснат до стената до като дишаш. Жалки за жълти стотинки.
19:32 07.11.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 За грант продавам майка си
– Прочетох в един доклад, че Русия и Китай разработват лазерни оръжия от ново поколение, изкуствен интелект за танкове и хиперзвукови ракети... А ние с какво ще им отговорим?
Вторият се усмихва гордо, потупва го по рамото и казва:
– Спокойно, колега! Ние имаме тайно оръжие, срещу което никой няма защита: 500-странична декларация за дълбока загриженост, приета с пълно единодушие!
😀
19:32 07.11.2026
21 Щембаров
19:32 07.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Много
19:34 07.11.2026
24 Копейко
19:36 07.11.2026
25 Наблюдател на говорилнята
19:37 07.11.2026
26 Гост
19:39 07.11.2026
27 Хахахаха
19:40 07.11.2026