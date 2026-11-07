Каракачанов: Европа дрънка с оръжие срещу Русия

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Красимир Каракачанов определи европейската политика за сигурност като „дрънкане на оръжие“ и постави под съмнение готовността на европейските общества да участват във война срещу Русия. В позицията си той обвини европейските лидери, че са загърбили интересите на гражданите и са жертвали суверенитета на държавите.

Според Каракачанов Европа е била изградена върху християнска ценностна система, която е дала основата на демокрацията, пазарната икономика и просперитета на Запада. По думите му глобалисти и ултралиберали са променили континента, като са отдалечили политиката от християнството и семейството.

Съмнения за готовността за война

Бившият министър на отбраната заявява, че не си представя как населението на европейските държави ще бъде мобилизирано да воюва на Източния фронт. Той поставя под съмнение и готовността на хора, пристигнали от Сирия и Афганистан, да участват във военни действия.

„За да воюваш, трябва да имаш дух и съзнание, не само военна техника“, заявява Каракачанов.

Той свързва липсата на готовност за война с начина на живот, в който европейците са били възпитавани през последните пет десетилетия.