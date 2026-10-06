Илиян Василев: Русия готви хибридна атака в навечерието на президентските избори в България

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Страхувам се, че в навечерието на президентските избори България може да стане обект на много по-сериозна руска хибридна операция, отколкото сме виждали досега.

Не говоря само за дезинформация.

Говоря за реални действия - кибератаки, саботажи, провокации, инциденти в страната и в Черно море, атаки срещу критична инфраструктура, операции, които да произведат страх и новини.

Всичко, което може да бъде превърнато в политическа емоция.

Защото руската хибридна война не се води, за да спечели избори в традиционния смисъл. Тя се води, за да промени средата, в която хората гласуват.

Да произведе страх. Да произведе хаос. Да убеди обществото, че държавата не може да го защити. За да гласуват за „миролюбците“ срещу „войнолюбците“

Да направи подкрепата за Украйна да изглежда като действие срещу националната сигурност и причина за опасността.

И накрая - да остави избирателя пред един прост избор:

„Или мир, или война.“ Това е капанът. Схемата е проста - Москва плаши, Йотова и Радев печелят.

ЕС вече официално определя руските хибридни кампании като насочени към подкопаване на демокрацията и изборния процес. Европейският парламент пък описа целта на хибридните операции с още по-голяма точност - да дестабилизират, да разделят и да отслабят демократичните институции и отбранителната готовност.

Затова изборите в България не трябва да се разглеждат само като състезание между кандидати. Те могат да се превърнат в оперативна цел на руските специални психологически операции.

И тук е големият риск.

Ако в седмиците преди вота България бъде подложена на серия от атаки или провокации, всяка от които сама по себе си може да изглежда като отделен инцидент, но всички заедно произвеждат една и съща политическа емоция, ще трябва да си зададем много прост въпрос:

Кой печели от страха?

Защото не е необходимо Москва да се изказва в полза на кандидатурата на Йотова. Не е необходимо Кремъл да контролира кампанията ѝ. Не е необходимо дори да има пряка координация.

Достатъчно е да създаде среда, в която нейното послание за „мир“ изглежда като единственото спасение от произведената опасност и да провокира инстинкта към снишение и колянопреклонение. Или целуване на ръка на Царя в Кремъл. Йотова е добра в това.

И точно затова трябва да гледаме на предстоящите президентски избори не само като на избор между личности.

Те са избор и за това дали България ще запази способността си сама да определя какво е заплаха и как да се защитава от нея.

Защото ако Москва успее да наложи на българското общество собствената си дихотомия - „война или мир“ - още преди да сме обсъдили какво означава сигурност, какво означава възпиране и какво означава съюзническа солидарност, половината битка вече ще е спечелена/загубена.

А после идва вторият етап. Политическата консолидация около „мира“. И тогава вече не става дума само за личността на президента. Става дума за промяна в баланса на обществените нагласи, които да позволяват да вземане решения, които да потвърждават досегашната геополитическа ориентация.

Просто е. Йотова каза, че е от коалицията на мира, без да каже, че освен нея там няма никой.

Една уплашена България е много по-лесна за манипулации със страхове. И тази заплаха се спуска от най-високо място - от президента и премиера. Които забележете на свикват КСНС , а разчитат на способността си сами да формулират какво е заплаха и какво е национален интерес.

Общият ни проблем, че за да бъдат оптимални решенията в тази ключова сфери, те трябва да бъдат балансирани, при вземането им трябва да има коректив, който да дава другото мнение освен това на Радев и на Йотова.

Руската операция работи по утвърдена схема

Първо - страх. Той се усилва и представя като загриженост от президент и премиер.

После - разделение - те са миролюбци, ние военнолюбци.

После - „мир“ - руски мир - като единствен изход.

И накрая - политическо решение, което изглежда като свободен избор, но е взето в среда, предварително променена отвън.

И затова президентските избори през октомври 2026 г. не са просто поредните избори.

Те са тест дали България ще остане способна да взема самостоятелни решения в най-турбулентната европейска среда от десетилетия. А това, че ситуацията ще ескалира по-нататък няма съмнение.

Запомнете - Русия губи глобалния си статут и това е тектонично развитие.

В хода на този геополитически земетръс Путин ще нанесе максимални щети на всеки, който е близо до него. Най-вече на своя народ, но и на симпатизиращите му политици.

За това не можем да си позволим на върха на държавата да няма коректив

Най-опасният сценарий е Русия да продължи да успява да превръща 19 процента реално влияние в 50 процента реална власт.

Надявам се, всички проевропейски сили и техните лидери да осъзнаят, че ни сваряват бавно, по отделно.