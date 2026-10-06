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Илиян Василев: Русия готви хибридна атака в навечерието на президентските избори в България

Илиян Василев: Русия готви хибридна атака в навечерието на президентските избори в България

6 Октомври, 2026 16:01 1 146 39

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Запомнете - Русия губи глобалния си статут и това е тектонично развитие

Илиян Василев: Русия готви хибридна атака в навечерието на президентските избори в България - 1
Снимка: БГНЕС
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Илиян Василев Илиян Василев бивш посланик и експерт по енергийните въпроси
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Страхувам се, че в навечерието на президентските избори България може да стане обект на много по-сериозна руска хибридна операция, отколкото сме виждали досега.

Не говоря само за дезинформация.

Говоря за реални действия - кибератаки, саботажи, провокации, инциденти в страната и в Черно море, атаки срещу критична инфраструктура, операции, които да произведат страх и новини.

Всичко, което може да бъде превърнато в политическа емоция.

Защото руската хибридна война не се води, за да спечели избори в традиционния смисъл. Тя се води, за да промени средата, в която хората гласуват.

Да произведе страх. Да произведе хаос. Да убеди обществото, че държавата не може да го защити. За да гласуват за „миролюбците“ срещу „войнолюбците“

Да направи подкрепата за Украйна да изглежда като действие срещу националната сигурност и причина за опасността.

И накрая - да остави избирателя пред един прост избор:

„Или мир, или война.“ Това е капанът. Схемата е проста - Москва плаши, Йотова и Радев печелят.

ЕС вече официално определя руските хибридни кампании като насочени към подкопаване на демокрацията и изборния процес. Европейският парламент пък описа целта на хибридните операции с още по-голяма точност - да дестабилизират, да разделят и да отслабят демократичните институции и отбранителната готовност.

Затова изборите в България не трябва да се разглеждат само като състезание между кандидати. Те могат да се превърнат в оперативна цел на руските специални психологически операции.

И тук е големият риск.

Ако в седмиците преди вота България бъде подложена на серия от атаки или провокации, всяка от които сама по себе си може да изглежда като отделен инцидент, но всички заедно произвеждат една и съща политическа емоция, ще трябва да си зададем много прост въпрос:

Кой печели от страха?

Защото не е необходимо Москва да се изказва в полза на кандидатурата на Йотова. Не е необходимо Кремъл да контролира кампанията ѝ. Не е необходимо дори да има пряка координация.

Достатъчно е да създаде среда, в която нейното послание за „мир“ изглежда като единственото спасение от произведената опасност и да провокира инстинкта към снишение и колянопреклонение. Или целуване на ръка на Царя в Кремъл. Йотова е добра в това.

И точно затова трябва да гледаме на предстоящите президентски избори не само като на избор между личности.

Те са избор и за това дали България ще запази способността си сама да определя какво е заплаха и как да се защитава от нея.

Защото ако Москва успее да наложи на българското общество собствената си дихотомия - „война или мир“ - още преди да сме обсъдили какво означава сигурност, какво означава възпиране и какво означава съюзническа солидарност, половината битка вече ще е спечелена/загубена.

А после идва вторият етап. Политическата консолидация около „мира“. И тогава вече не става дума само за личността на президента. Става дума за промяна в баланса на обществените нагласи, които да позволяват да вземане решения, които да потвърждават досегашната геополитическа ориентация.

Просто е. Йотова каза, че е от коалицията на мира, без да каже, че освен нея там няма никой.

Една уплашена България е много по-лесна за манипулации със страхове. И тази заплаха се спуска от най-високо място - от президента и премиера. Които забележете на свикват КСНС , а разчитат на способността си сами да формулират какво е заплаха и какво е национален интерес.

Общият ни проблем, че за да бъдат оптимални решенията в тази ключова сфери, те трябва да бъдат балансирани, при вземането им трябва да има коректив, който да дава другото мнение освен това на Радев и на Йотова.

Руската операция работи по утвърдена схема

Първо - страх. Той се усилва и представя като загриженост от президент и премиер.

После - разделение - те са миролюбци, ние военнолюбци.

После - „мир“ - руски мир - като единствен изход.

И накрая - политическо решение, което изглежда като свободен избор, но е взето в среда, предварително променена отвън.

И затова президентските избори през октомври 2026 г. не са просто поредните избори.

Те са тест дали България ще остане способна да взема самостоятелни решения в най-турбулентната европейска среда от десетилетия. А това, че ситуацията ще ескалира по-нататък няма съмнение.

Запомнете - Русия губи глобалния си статут и това е тектонично развитие.

В хода на този геополитически земетръс Путин ще нанесе максимални щети на всеки, който е близо до него. Най-вече на своя народ, но и на симпатизиращите му политици.

За това не можем да си позволим на върха на държавата да няма коректив

Най-опасният сценарий е Русия да продължи да успява да превръща 19 процента реално влияние в 50 процента реална власт.

Надявам се, всички проевропейски сили и техните лидери да осъзнаят, че ни сваряват бавно, по отделно.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Офффф

    48 7 Отговор
    и този палячо!

    16:05 06.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Точно на вас

    36 5 Отговор
    ви готвят хибридни вибриращи елементи,да ви клатят хибридните тикви на раменете

    16:06 06.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 честен ционист

    11 12 Отговор
    Русия ще подари на Ганчо една Волга хибрид.

    Коментиран от #25

    16:06 06.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ххххх

    36 8 Отговор
    Русия има 0% влияние в България, но 70-75% от българите симпатизират на Русия.

    16:07 06.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хмм

    36 6 Отговор
    на всяка манджа мерудия

    16:07 06.10.2026

  • 11 На теб Путин ти шепне

    28 6 Отговор
    на ушенце ли или тъй лаф да става?

    16:08 06.10.2026

  • 12 като чета коментарите

    6 23 Отговор
    русийката отдавна ни е подпукала

    16:09 06.10.2026

  • 13 Гого

    29 5 Отговор

    До коментар #4 от "Изби рибата":

    Много е объркан откакто си отиде менторът му Алекс Алексиев................ Слушат го само от ППДБ.

    16:12 06.10.2026

  • 14 Истината

    36 5 Отговор
    Този господин беше посланик на България в Москва. Нещо бая унижение е изпитал горкия, щом така неистово да квичи против Русия. Май някоя далаверка , я с коняк, я с компакт дискове са му спрели там .

    Коментиран от #36

    16:12 06.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Мдаа

    27 5 Отговор
    Никаква логика в разсъжденията на г-н Василев. Всички видяхме, че такива ситуации са удобни за "демократичните десни" и техните кандидати за президент, а не обратното.

    16:17 06.10.2026

  • 18 Само споделям

    8 25 Отговор
    Напълно прав е.

    16:18 06.10.2026

  • 19 УФО

    23 5 Отговор
    "Тектониката на плочите" ти е увредила явно мо3ъчната кора и всичко изпод нея.Скрий се,а й номет!

    16:22 06.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 А ! Така !

    4 10 Отговор
    Радев !

    Вече Я Започна !

    16:23 06.10.2026

  • 22 Стършели

    21 5 Отговор
    Илиян Василев плаши гаргите защото не ни е страх от дявола!
    Пука и на Русия, кой ще е президент!

    16:26 06.10.2026

  • 23 Оня

    20 6 Отговор
    Това неопределено същество изпада в истерия само като чуе Русия! Халюцинациите му определено имат нужда от обстоен преглед от ПСИХОЛОГ!

    Коментиран от #37

    16:27 06.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ама

    1 13 Отговор

    До коментар #6 от "честен ционист":

    Ама на Волгата хибрида ще е демо версия.

    16:29 06.10.2026

  • 26 Поредната национална катастрофа чука

    7 15 Отговор
    Няма кой да чуе - народа дотолкова е затъпял под ежедневните опорки на еничарите, че няма никакво спасение от русоробието...ама когато разберете, че нищо добро не идва от него, ще е късно за България...

    Коментиран от #33

    16:30 06.10.2026

  • 27 любопитен

    14 3 Отговор
    На този съсел кое НПО му плаща?

    16:39 06.10.2026

  • 28 Скрий се!

    15 2 Отговор
    Нарочно лиму давате думата за щяло и нещяло? А може ви плащат?!

    16:45 06.10.2026

  • 29 Без страх

    13 2 Отговор
    Мен не ме е страх нито от Русия, нито от Америка. Но със съжаление и непримирение гледам, как България се управлява от снишени и страхливи мижитурки. И като знам, че предците ни са се изправяли пред империи, воювали са с тях. Така както и с великите сили, както генерал Вазов, за хъшовете, възрожденците, за ВМОРО, за непримиримите четници. Всичко всякаш бе подменено със съветска, и след това с либерална идеологии. Всякаш българското самосъзнание, българската същност бяха подменени от безропотно и тихо послушание. Може българите да не са печелили всички войни, но трябва да сме горди и силни пред света.

    16:50 06.10.2026

  • 30 Мдааа Дааа... ти да видиш

    13 2 Отговор
    На агент доносник на ДС "САШО11" са му донесли,че лично Путин ще дойди да голасува за Йотова и да спечели изборите!!!

    16:56 06.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хибридните атаки идват само от Урсула

    11 1 Отговор
    Е България работи само пропагандата на урсуланите. Внушение че Йотова е кандидата на Москва и избирателите подкрепящи Русия да се хванат на тази въдица. А е ясно че и Йотова и Гюров са кандидатите на неолибералите и Урсула! Споко българите няма да припознаят Йотова, най малкото защото каза че Русия е агресор и Крим е украински!

    17:12 06.10.2026

  • 33 И преди , и сега ...

    9 0 Отговор

    До коментар #26 от "Поредната национална катастрофа чука":

    Еничари винаги са предателите , братя по оръжие и слуги на Турция . Вземи се ограмоти !

    17:12 06.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Сатана Z

    6 0 Отговор
    В момента се подготвя метеж срещу правителството на Румен Радев заради миролюбивата политика на България.Украйна е разработила и осъществява в момента терористични атаки срещу съдове в нашата част на Черно море.Тези две атаки няма да са последните докато Радев се опитва да покаже на всички ,че преговорите за край на войната са начин за да не ескалира конфликта ,което ме е изгодно на Зеления нацист .

    17:26 06.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Чума

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Оня":

    Казва се ,,Психолок" ! Защото обича да лочи!

    17:31 06.10.2026

  • 38 Шест

    1 0 Отговор
    Говори ми за хладилници и фризери,не за хибридни атаки.Завода то и СССР ти го строи.

    17:47 06.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.