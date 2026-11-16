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Наскоро властите на гр. Мариупол оповестиха плановете си да изселят жителите на кварталите Гаван и Слободка и на мястото на домовете им да построят богаташки жилищен комплекс и курорт с яхтено пристанище. Вероятно проектът е добре обоснован... Обаче да се занимаваш с подобни неща, когато държавата е в криза и врагът бомбардира земите от Луганск до Омск... Как да го кажа – такова нещо понамирисва на гнили мозъци. Забележете – не възстановяват металургичния комбинат, за да има полза за държавата и работа за народа, а заграбват терени за лична печалба. Войната е за бедните. Богатите сега обират каймака.

Гонят хората, оцелели при тежките сражения през 2022 година. Демонстрират им, че за новата родина техните страхове, страдания и очаквания не струват нищо. А възпитателите принадлежат към кликата, която предаде Руската пролет и делеше с неонацистите богатствата на Донбас. Заради тях Мариупол не бе освободен с малка кръв през 2014 година. По тази причина даденият случай не изненадва... Случващото се бе предвидимо, дори може да се каже – неизбежно.

И щем – не щем, връщаме се към опротивелия въпрос за природата на конфликта. Когато всичко започна (след дълга и много важна прелюдия), определенията му бяха различни: антифашистки, освободителен, империалистически... Всеки от спорещите представяше разумни доводи. Тогава не бе постигнато обединение около определена идея и ето - вече минаха пет години, а на фронта и в тила преобладава същото онова индивидуално възприемане на ситуацията.

. Защото от първите дни на сраженията с киевските неонацисти започнаха странни преговори... Защото продължиха деловите отношения с тях... Защото не спира търговията с господарите им... Защото забраниха над завовюваните позиции да се развява червеното знаме на предците – победители. Мисля, че всичко това би било невъзможно, ако войната бе антифашистка.

Освободителна ли е? Да, но само в определена степен. Понеже, според мен, битката за независимост е свято дело, за което трябва да се мобилизират всички сили, целият народ. Но в Русия е инак – там правят всичко възможно, за да останат съдбовните събития максимално незабележими за повечето хора и те да продължат да водят „нормален живот“. На фона на непрестанните фестивали, конкурси, форуми, концерти и тям подобна джагара – джугара, провеждаща се из цялата страна, няма как да повярваш, че Федерацията защитава национални интереси.

А дали е империалистическа? През февруари – март 2022 година не изглеждаше да е такава. Сега, когато краят на конфликта все повече се отдалечава и тъне в мъглата на хипотезите, става ясно, че продължаването на кръвопролитието е изгодно и желателно не само за САЩ, Великобритания, ЕС и украинските олигарси и националисти... От него имат полза и определени групи в Москва. Разбира се, това не прави войната империалистическа, но оголва капиталистическата същност на обществото, за което парите са бог. А империализмът?... Не. Империите не се държат така, както Кремъл, в отношенията си със съюзниците и приятелите. Имериите обикновено се стремят да разширяват своето влияние отвъд своите граници, а не да го пресичат.

Впрочем, може би империализмът, бидейки порождение на капитализма, е също толкова разнолик? Например, да вземем орела – той лети високо, контролира голяма територия, избира жертвата си, спуска се, хваща я и отнася в гнездото. Има, обаче, и скакалци – роякът им се носи насам - натам, нападат вкупом намерената храна, заедно я унищожават. Старият, класическият империализъм от началото на XX век е приличал на орела. А неговото съвременно продължение действа като насекомите вредители – не организира, не създава, попадне ли му храна, излапва я до шушка.

Струва ми се, че нещо подобно става в Мариупол. Когато го освобождаваха, целите и мотивите бяха едни. Но след боевете налетяха скакалците.