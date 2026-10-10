Евгений Кънев: Тръмп заби поредния нож в гърба на Украйна!

Тръмп заби поредния нож в гърба на Украйна. Както пише Зеленски - в рядко недипломатичен пост - докато неговият екип преговаря с назначените “дипломати” на Тръмп за мир, той показа слабост, разбирай - предателство. Тръмп - както обикновено - след разговор с Путин разреши да се купува руски дизел чак до април 2027 г.
Това не само компрометира санкциите в момент, когато Русия удря безмилостно цялата инфраструктура на Украйна и убива безогледно хора. Това е подигравка с паметта на един от най-верните му съюзници в Сената Линдзи Греъм, в чиято чест посмъртно бе приет неговия законопроект за сурови санкции срещу Русия, за да спре войната.
Че е изцяло в услуга на Кремъл, а не за понижение на цените в САЩ преди изборите говори семплия факт, че става дума за количества, които САЩ потребява на … ден, но парите за тях са глътка въздух за Путин.
И така - Европа е все по-силно в менгемето на Русия (война), САЩ с финансирането на Тръмп за нея и Китай - който поддържа над водата руската икономика и модернизира руската армия.
В такъв момент, от Луната се вижда рязко нарасналото геополитическо и икономическо значение на Черно море.
Рафинерията в Бургас не зарежда просто с горива нашия пазар. Тя е основна артерия на руския бюджет за продажба на горива по света като неруски.
И рязкото покачване на обемите преработка с връщане на руския контрол от Радев ясно говори за това (без нашия бюджет да разбере).
Но има още едно дори по-важно значение рафинерията за Кремъл - тя е легитимно основание за руския трафик по Черно море на танкери, които явно Украйна избягва да атакува - заради България. А когато имаш осигурен коридор и база в Европа - можеш да ги ползваш за много други неща, които да подкрепят войната. Например - да пускаш дронове по други кораби.
Напомням как бивш военен министър ми бе споделил, че когато се запознавал със състоянието на военната промишленост бил шокиран, че на пристанището във Варна имало от … три години руски кораб за ремонт, чийто екипаж бил неизвестно къде из България.
Предвид жизнената нужда от коридор за износ на украинското зърно през нашата изключителна икономическа зона и осигуряване на енергийните доставки за България - разбираме защо Буданов е бил в София.
Също разбираме - колко е важно начело на държавата да не са зависими от Путин лица.
Защото да величаеш нуждата от “евтини руски горива” и затова да помагаш на Путин е същото като да укриваш от закона твоя наркодилър, без чиито наркотици не можеш да живееш.
Имаме шанс да променим скоро това.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
Коментиран от #13
16:04 10.10.2026
2 Кина
Коментиран от #8
16:04 10.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ванга
16:06 10.10.2026
5 грантояд
16:07 10.10.2026
6 Мишел
16:08 10.10.2026
7 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
16:08 10.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 3.14К
16:09 10.10.2026
10 ?????
Ако им спре и данните от разузнаването както пише Axios Кънев съвсем ще я вапца.
16:10 10.10.2026
11 Миличкото
16:10 10.10.2026
12 На рижавата ѝ
16:10 10.10.2026
13 1999г
До коментар #1 от "Анонимен":СССР. УКРАЙНА ЧАСТ ОТ СССР. УКРАИНЦИ 44ООО000.
16:11 10.10.2026
14 Някой
16:12 10.10.2026
15 не може да бъде
16:16 10.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Оня
16:21 10.10.2026
19 Павел Пенев
16:26 10.10.2026
20 Синя София
16:26 10.10.2026
21 Завалията
сбъркаха свободата на словото със свободия да им се търси съдебна отговорност. Ще им настръхнат алабросите на нашите предатели, като им облекат раираните костюми даже само за едно показване по телевизиите където обикалят ежедневно и чакат рушвети.
16:27 10.10.2026
22 Ясно е
16:28 10.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Тискиня
16:32 10.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Рускиня
16:35 10.10.2026
29 Тити на Кака
Идолът на женьокъневщината, криптокомунистът Иван Костов.
Който открие и една дума от Женчо Къневото по повод на това национално престъпление - да дойде да ми се обади.
Ето такива хорица ни правят димна завеса около т.н "демокрация" от червен тип в милата Родина....
16:35 10.10.2026
30 Споко
16:37 10.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ами
Запомнете го най на края.
Лукойл е частна компания регистрирана в Русия.
Но собственикът на Нефтохим Бургас е Литаско. Да Литаско
е дъщерна компания на Лукойл, но ристрирана в Швейцария.
Основните акционери на Литаско са западняци.
В бюджета на Русия от Нефтохим Бургас не влиза почти нищо.
Това от къде Литаско си набавя суровина е друга тема.
Така, че наложете санкции на Литаско. Ако на някой му стиска :)
16:39 10.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Исторически парк
16:40 10.10.2026
35 Ивелин Михайлов
16:41 10.10.2026
36 Мирен гражданин
16:47 10.10.2026
37 Макробиолог
16:47 10.10.2026