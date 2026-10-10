Евгений Кънев: Тръмп заби поредния нож в гърба на Украйна!

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Тръмп заби поредния нож в гърба на Украйна. Както пише Зеленски - в рядко недипломатичен пост - докато неговият екип преговаря с назначените “дипломати” на Тръмп за мир, той показа слабост, разбирай - предателство. Тръмп - както обикновено - след разговор с Путин разреши да се купува руски дизел чак до април 2027 г.

Това не само компрометира санкциите в момент, когато Русия удря безмилостно цялата инфраструктура на Украйна и убива безогледно хора. Това е подигравка с паметта на един от най-верните му съюзници в Сената Линдзи Греъм, в чиято чест посмъртно бе приет неговия законопроект за сурови санкции срещу Русия, за да спре войната.

Че е изцяло в услуга на Кремъл, а не за понижение на цените в САЩ преди изборите говори семплия факт, че става дума за количества, които САЩ потребява на … ден, но парите за тях са глътка въздух за Путин.

И така - Европа е все по-силно в менгемето на Русия (война), САЩ с финансирането на Тръмп за нея и Китай - който поддържа над водата руската икономика и модернизира руската армия.

В такъв момент, от Луната се вижда рязко нарасналото геополитическо и икономическо значение на Черно море.

Рафинерията в Бургас не зарежда просто с горива нашия пазар. Тя е основна артерия на руския бюджет за продажба на горива по света като неруски.

И рязкото покачване на обемите преработка с връщане на руския контрол от Радев ясно говори за това (без нашия бюджет да разбере).

Но има още едно дори по-важно значение рафинерията за Кремъл - тя е легитимно основание за руския трафик по Черно море на танкери, които явно Украйна избягва да атакува - заради България. А когато имаш осигурен коридор и база в Европа - можеш да ги ползваш за много други неща, които да подкрепят войната. Например - да пускаш дронове по други кораби.

Напомням как бивш военен министър ми бе споделил, че когато се запознавал със състоянието на военната промишленост бил шокиран, че на пристанището във Варна имало от … три години руски кораб за ремонт, чийто екипаж бил неизвестно къде из България.

Предвид жизнената нужда от коридор за износ на украинското зърно през нашата изключителна икономическа зона и осигуряване на енергийните доставки за България - разбираме защо Буданов е бил в София.

Също разбираме - колко е важно начело на държавата да не са зависими от Путин лица.

Защото да величаеш нуждата от “евтини руски горива” и затова да помагаш на Путин е същото като да укриваш от закона твоя наркодилър, без чиито наркотици не можеш да живееш.

Имаме шанс да променим скоро това.