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Евгений Кънев: Тръмп заби поредния нож в гърба на Украйна!

Евгений Кънев: Тръмп заби поредния нож в гърба на Украйна!

10 Октомври, 2026 16:00 1 160 37

  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • война-
  • нож-
  • руски дизел-
  • износ

Рафинерията в Бургас не зарежда просто с горива нашия пазар. Тя е основна артерия на руския бюджет за продажба на горива по света като неруски

Евгений Кънев: Тръмп заби поредния нож в гърба на Украйна! - 1
Снимка: Profimedia.bg
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Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Тръмп заби поредния нож в гърба на Украйна. Както пише Зеленски - в рядко недипломатичен пост - докато неговият екип преговаря с назначените “дипломати” на Тръмп за мир, той показа слабост, разбирай - предателство. Тръмп - както обикновено - след разговор с Путин разреши да се купува руски дизел чак до април 2027 г.

Това не само компрометира санкциите в момент, когато Русия удря безмилостно цялата инфраструктура на Украйна и убива безогледно хора. Това е подигравка с паметта на един от най-верните му съюзници в Сената Линдзи Греъм, в чиято чест посмъртно бе приет неговия законопроект за сурови санкции срещу Русия, за да спре войната.

Че е изцяло в услуга на Кремъл, а не за понижение на цените в САЩ преди изборите говори семплия факт, че става дума за количества, които САЩ потребява на … ден, но парите за тях са глътка въздух за Путин.

И така - Европа е все по-силно в менгемето на Русия (война), САЩ с финансирането на Тръмп за нея и Китай - който поддържа над водата руската икономика и модернизира руската армия.

В такъв момент, от Луната се вижда рязко нарасналото геополитическо и икономическо значение на Черно море.

Рафинерията в Бургас не зарежда просто с горива нашия пазар. Тя е основна артерия на руския бюджет за продажба на горива по света като неруски.

И рязкото покачване на обемите преработка с връщане на руския контрол от Радев ясно говори за това (без нашия бюджет да разбере).

Но има още едно дори по-важно значение рафинерията за Кремъл - тя е легитимно основание за руския трафик по Черно море на танкери, които явно Украйна избягва да атакува - заради България. А когато имаш осигурен коридор и база в Европа - можеш да ги ползваш за много други неща, които да подкрепят войната. Например - да пускаш дронове по други кораби.

Напомням как бивш военен министър ми бе споделил, че когато се запознавал със състоянието на военната промишленост бил шокиран, че на пристанището във Варна имало от … три години руски кораб за ремонт, чийто екипаж бил неизвестно къде из България.

Предвид жизнената нужда от коридор за износ на украинското зърно през нашата изключителна икономическа зона и осигуряване на енергийните доставки за България - разбираме защо Буданов е бил в София.

Също разбираме - колко е важно начело на държавата да не са зависими от Путин лица.

Защото да величаеш нуждата от “евтини руски горива” и затова да помагаш на Путин е същото като да укриваш от закона твоя наркодилър, без чиито наркотици не можеш да живееш.

Имаме шанс да променим скоро това.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    45 8 Отговор
    Тръмп си гледа избирателите, защо трябва да се съобразява със Зеленски. Зеленски Не Е Украйна. Когато разузнавач и бизнесмен си говорят, клоуни и гинеколожки да мълчат.

    Коментиран от #13

    16:04 10.10.2026

  • 2 Кина

    24 5 Отговор
    През зимата ще има режим на тока..! Вампирите от Сащ докато не смачкат икономиката на ЕС няма да мирясат.

    Коментиран от #8

    16:04 10.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ванга

    9 43 Отговор
    Рано или късно всеки си намира майстора. Сирия падна ке падне и Путиновия режим. Да или не ? Няма не, въпрос на време е.

    16:06 10.10.2026

  • 5 грантояд

    38 9 Отговор
    Силното слънце и през октомври уврежда мозъците. И този е слънчасал, и този е грантояд и чака да му напълнат с помия копанката . Като предколедно охранено прасе, цялото олято с варена тиква.

    16:07 10.10.2026

  • 6 Мишел

    24 1 Отговор
    Причината да купуват руски дизел е, че докато надуваха балона, че в Русия Украйна е предизвикала недостиг на горива, затварянето на Ормузкия проток предизвика такава криза в САЩ.

    16:08 10.10.2026

  • 7 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    16 1 Отговор
    Ся последно успяха ли да намерят главата 🎃 на Линдзито Греъма и да я репатрират за Сащ ?

    16:08 10.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 3.14К

    22 2 Отговор
    Какво значение има мнението на този посредствен човечец с ИЙ?

    16:09 10.10.2026

  • 10 ?????

    34 1 Отговор
    Лошо Кънев, лошо.
    Ако им спре и данните от разузнаването както пише Axios Кънев съвсем ще я вапца.

    16:10 10.10.2026

  • 11 Миличкото

    29 1 Отговор
    Пак изкара някое евро, от много време не бе се вясвал. Притесних да не му се случило нещо от глад.

    16:10 10.10.2026

  • 12 На рижавата ѝ

    1 9 Отговор
    Дайте нобелова награда за куролапане.

    16:10 10.10.2026

  • 13 1999г

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    СССР. УКРАЙНА ЧАСТ ОТ СССР. УКРАИНЦИ 44ООО000.

    16:11 10.10.2026

  • 14 Някой

    23 4 Отговор
    Не ти ли е в повече злобата, Кънев?

    16:12 10.10.2026

  • 15 не може да бъде

    16 2 Отговор
    Считам че г-н Кънев прави голяма грешка като се прави на нещипана мома или по-точно да обезчестена девица!?Политиката не е за възпитанички на пансиона за благородни девици особено когато става дума за т.н .реалполитика!?Политиците си гледат преди всичко интереса както беше казал един английски политик -Англия няма постоянни приятели има постоянни интереси!?

    16:16 10.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Оня

    12 2 Отговор
    Еииии направо се притеснявам за тоз човечец туй неговото направо прединфарктно състояние бе! Повикайте му линейка! Или може би не????

    16:21 10.10.2026

  • 19 Павел Пенев

    14 3 Отговор
    Чудесен предизборен ход на Тръмп,който удря по тъпите глави точно такива като този Кънев. Слънчасал от русофобия овен.

    16:26 10.10.2026

  • 20 Синя София

    3 5 Отговор
    Тръмп не само забива нож в гърба,той продава цялата Украйна на Путин

    16:26 10.10.2026

  • 21 Завалията

    13 1 Отговор
    Този Генчо хич го няма. Само си мислим за кого се притеснява това мекотело за Зеленски ли, за украинците или е ядосан на Тръмп. Със сигурност тоз и оня дъртия Тагарев мислят за себе си, че ще им затворят кранчето от където им изпращат пари за всяко показване и за всеки ред написан в защита на шута. Всички наши подлоги, които са защитници на чужди интереси не на България и които
    сбъркаха свободата на словото със свободия да им се търси съдебна отговорност. Ще им настръхнат алабросите на нашите предатели, като им облекат раираните костюми даже само за едно показване по телевизиите където обикалят ежедневно и чакат рушвети.

    16:27 10.10.2026

  • 22 Ясно е

    12 0 Отговор
    Че на Кънев му се плаща от Украйна и е хубаво, че Факти го публикуват за да стане ясно на всички кой кой е. Всички говорят за руски хибридни атаки, но тук виждаме само украински такива.

    16:28 10.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Тискиня

    1 0 Отговор
    Ех тоз Трамп, ставам и Трамп сега мина полунощ и пак за нега. Лека нощ приятен ден на не спящите в България! 😴🍀😴🍀

    16:32 10.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Рускиня

    1 0 Отговор
    Явно много ми са изтъркали стъклата на очилата си забърках ника☹️ добре, че не се написах Туркиня 😂 Лека нощ! 😴🇦🇺🍀

    16:35 10.10.2026

  • 29 Тити на Кака

    5 0 Отговор
    Верният син на Съюза на Държавна сигурност / познат с абревиатурата СДС/, пак е забравил кой подари Нефтохим за жълти стотинки на руснаците.
    Идолът на женьокъневщината, криптокомунистът Иван Костов.
    Който открие и една дума от Женчо Къневото по повод на това национално престъпление - да дойде да ми се обади.
    Ето такива хорица ни правят димна завеса около т.н "демокрация" от червен тип в милата Родина....

    16:35 10.10.2026

  • 30 Споко

    2 3 Отговор
    Споко, перчема скоро ще го разкарат като най-корумпирания и некадърен президент

    16:37 10.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ами

    4 0 Отговор
    Аман от простаци с дипломи и титли.
    Запомнете го най на края.
    Лукойл е частна компания регистрирана в Русия.
    Но собственикът на Нефтохим Бургас е Литаско. Да Литаско
    е дъщерна компания на Лукойл, но ристрирана в Швейцария.
    Основните акционери на Литаско са западняци.
    В бюджета на Русия от Нефтохим Бургас не влиза почти нищо.
    Това от къде Литаско си набавя суровина е друга тема.
    Така, че наложете санкции на Литаско. Ако на някой му стиска :)

    16:39 10.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Исторически парк

    3 0 Отговор
    ТРЪМП ПОБЕДА!

    16:40 10.10.2026

  • 35 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    Важното е, че дизелът поевтина с 14 стотинки 😏🤑

    16:41 10.10.2026

  • 36 Мирен гражданин

    0 0 Отговор
    Че аз друго не съм очаквал от агент Краснов!

    16:47 10.10.2026

  • 37 Макробиолог

    0 0 Отговор
    Имате шанс само да църкате в триците.

    16:47 10.10.2026