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Новият състав на Висшия съдебен съвет трябва да провери старите мрежи на влияние и действията на предишните главни прокурори, заяви Явор Божанков в предаването „120 минути“ по bTV. Според него първото голямо изпитание пред кадровия орган няма да бъде само изборът на нов главен прокурор, а и проверката на случилото се в съдебната система през последните години.

Сред избраните от парламентарната квота са Андрей Янкулов, проф. Веселин Вучков и Емил Дечев. Божанков определи част от новите членове като реформатори с последователни публични позиции по отношение на досегашния модел и работата на прокуратурата.

„Първият тест не е само изборът на нов главен прокурор, а може би и ревизията на това, което се случи досега“, каза Божанков. Той направи разлика между реална проверка и досегашни, по думите му, фиктивни комисии във ВСС, които не са стигнали до резултат.

Проверка на старите скандали

Бившият депутат заяви, че новият състав трябва да покаже дали ще се заеме със спорните случаи в съдебната система, или ще ги остави без институционален отговор. По думите му сред тях са скандалите, свързани с влиянието върху магистрати, както и случаят с Мартин Божанов – Нотариуса.

„Никога не е късно да се търси отговорност за миналото. Даже мисля, че е задължително в този случай“, заяви Божанков. Той допълни, че парламентарните комисии могат да насочат общественото внимание към даден проблем, но не могат да заменят разследването и правосъдието.

Според него остава актуален въпросът дали старите мрежи на влияние са били прегрупирани, или има възможност новият ВСС да извърши действителна промяна. „Убедено вярвам, че има шанс прореформаторско мнозинство, Висш съдебен съвет, да направи качествена промяна в съдебната система“, каза той.

Прозрачността на избора

Божанков определи избора на новия ВСС като добра новина след години работа на органа с изтекъл мандат. Той похвали публичното изслушване на кандидатите и заяви, че процедурата е била проведена пред камерите и под наблюдението на граждани и медии.

„Това беше избор, проведен по всички правила“, коментира Божанков. Той посочи, че промените в законите, включително конституционните, не са достатъчни сами по себе си, защото резултатът зависи и от хората, които прилагат правилата.

Изборът на парламентарната квота беше направен от Народното събрание, а професионалните квоти бяха попълнени чрез гласуване на представители на съдии, прокурори и следователи. Така новият състав на ВСС получава мандат да започне работа по кадровите решения и по предстоящия избор на главен прокурор.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg, plovdiv24.bg