Оранжев код за силен вятър е в сила за 17 области в България на 23 ноември, а за други 11 области е обявен жълт код. Националният институт по метеорология и хидрология предупреждава, че вятърът ще се усили при преминаването на студен атмосферен фронт.

През нощта и в понеделник сутринта вятърът ще бъде от югозапад, но следобед ще се ориентира от северозапад. В зоните с оранжев код скоростта му може да достигне 20-29 м/сек, а поривите – 32 м/сек, или около 115 км/ч.

„С преминаването на студен атмосферен фронт вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили още“, предупреждава НИМХ.

Валежи от дъжд ще има през нощта в Западна и Централна България, като в Северозападна България са възможни и гръмотевици. През деня валежната зона ще обхване и източните райони. В Югоизточна България са прогнозирани гръмотевични явления и условия за градушки.

Температурите преди обяд ще достигнат 15-20 градуса, но след преминаването на фронта ще започнат бързо да се понижават. На места по високите западни полета дъждът временно ще преминава в сняг. В планините ще вали дъжд, а над 1800 метра – сняг, като границата на снеговалежите ще се снижава.

Застудяване и минусови температури

Във вторник, 24 ноември, ще остане ветровито и ще продължи нахлуването на студен въздух. Минималните температури ще бъдат между минус 3 и 2 градуса, а максималните – между 3 и 8 градуса. В сряда вятърът ще отслабне, но в отделни котловини сутрешните температури ще паднат до минус 6 - минус 7 градуса.

От четвъртък времето отново ще се влоши. През нощта срещу 26 ноември в Западна България ще започнат валежи от сняг. До обяд в Северозападна България и по високите полета снегът ще преминава в дъжд, което увеличава вероятността за поледици. През деня валежите ще обхванат по-голямата част от Южна България.

В петък и събота ще вали почти в цялата страна, предимно дъжд, а в Северозападна България – дъжд и сняг. В неделя, 29 ноември, с ново понижение на температурите дъждът ще преминава в сняг почти навсякъде в Северна България и по високите полета. В Горнотракийската низина, по долината на Струма и по Черноморието валежите ще останат от дъжд.

Източници: bta.bg, focus-news.net