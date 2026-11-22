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След срещата на Путин, Тръмп и Си в Китай много хора си направиха извода, че в света днес функционира някакъв "триъгълник на властта". Други пък стигнаха до заключението, че оттук насетне нашата задача е да се ориентираме на кого от тримата да се подчиним.

Не е така. Центровете на сила в днешния свят са четири. По-слабите три бяха представени в Китай. Четвъртият и по-силният не беше там - това е Европа.

Среща на "бившите велики"

Срещнаха се трима стари мъже, които са убедени, че именно те, персонално, са властта в своите страни. И че от тях и техните персонални отношения зависи какво ще се случи в света. И тримата обаче са представители на залязващи сили.

Путин загуби инициативата във войната си против Украйна и Европа. Икономиката му е разнебитена. Дори когато не беше, нейният обем се лашкаше между обема на Полша и този на Италия в зависимост от световните цени на петрола.

Тръмп загуби реалната власт вътре в САЩ след невижданата от поне 50 година загуба в полза на демократите. От 3 януари властта ще е в техните ръце. Преди да загуби властта, той загуби уважението на света. И той, както Путин, е бивш "велик" в очите на публиката. Освен това затъна във войната си срещу Иран, точно както Путин в Украйна. Разликата е, че когато реалната власт се оттече от него и се върне в институциите, САЩ ще имат всички шансове отново да станат велика сила. Все пак американската икономика, за разлика от руската, отново се оказа изумително устойчива и не рухна под ударите на митата, войните и високи цени на горивата.

На фона на тези двамата Си изглежда като непоклатим титан, властелин на Поднебесната империя, намираща се в центъра на света. Като такъв бе видян в репортажите и снимките: винаги в центъра, докато другите гравитираха около него като по-малки планети. Но и неговата сила изтича през многобройните рани, нанесени на властта му от бързо деградиращата китайска икономика. Преди пет години обемът ѝ бе около 75 на сто от този на американската. Днес е 64 на сто.

Как "загниваща Европа" се превърна в магнит за нови партньорства

Непредставеният в Китай четвърти световен център на реална сила е Европа. Тя е обединена пред възкръсналата руска агресия и то повече от всеки един момент след 1945 година. Европа е реален притегателен център за значими държави, отблъснати от "тримата големи". Нов дом в Европа търсят страни като Канада, Австралия, Нова Зеландия, както и доскоро руските сателити Молдова, Грузия и Армения. По някои направления наблюдаваме стремително приближаване към Европа и на Япония. По своя обем икономиката на ЕС е по-голяма от тази на Китай и над осем пъти по-голяма от руската. Заедно с Обединеното кралство, Канада и други нечленуващи в ЕС близки партньори европейската икономика е равна и на американската.

Всички тези индикатори разкриват, че именно "загниваща Европа" (за пръв път ми бе обяснено, че тя загнива и скоро ще загине, когато бях на шест) е набиращият влияние център на сила в света. Дори само фактът, че всички искат да си другаруват с нея, а не с Китай, САЩ или Русия, е всъщност достатъчно доказателство за нейната гравитационна сила.

Може би най-важното е, че за разлика от "тримата големи" в Европа няма нито един стар мъж, който да си прави илюзията, че именно той персонално притежава европейската сила. Така Европа избягва ситуацията, в която личните дефекти на "силния" разнебитват цялата конструкция.

Само Европа не се управлява от истерични и все по-слаби стари мъже

Кой върви надолу и кой нагоре личи дори само от поведението на четирите центъра на сила в дните след срещата на "тримата големи".

Путин и Тръмп правят онова, което обикновено правят едноличните владетели, когато усетят, че голямата сила ги напуска - опитват се да компенсират с мобилизация на личната си воля. В този процес обикновено се стига до момент, в който такива лидери се отвързват от всякакви котви и стават много опасни.

След срещата в Китай Путин обяви, че няма да води никакви преговори и ще продължи да удря кораби в Черно море. Неговите приближени разпространиха "нон-пейпър", в който написаха недвусмислено, че няма да спират войната, докато НАТО не се оттегли от териториите на бившите руски сателити в Източна Европа. Че самият Путин е близо до момента на "отвързване" личи по интервюто му с Кустурица, в което той обяви Русия за "Трети Рим" и Ноев ковчег, пазещ християнските ценности от развратния Запад.

Тръмп, на свой ред, се опита да наложи волята си върху европейците по отношение на подкрепата за Украйна. Европейците пък потвърдиха ангажимента си пред Киев, с което отново показаха чия сила отслабва и чия нараства.

Домакинът Си засега не прави резки движения. Може би още не е стигнал до извода, че силата изтича от него заедно с отслабването на китайската икономика. Ще разберем, че е стигнал точката, в която се опитва да компенсира липсата на сила с воля, ако предприеме реални крачки за превземането на Тайван.

Реалната власт в света не е триъгълник, а четириъгълник. Ние се намираме в засилващия се, по-перспективен четвърти ъгъл - Европа. За наш късмет, той е и по-цивилизованият, т.е. в него се живее най-удобно. Няма никаква причина да се чудим дали да не се преориентираме към някой от залязващите други три ъгъла, окупирани от все по-истерични и все по-слаби стари мъже.

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