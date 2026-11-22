Десетки миряни и духовни лица се поклониха пред покойния Ловчански митрополит Гавриил в параклиса „Св. цар Борис“ в Синодалната палата в София. Сред присъстващите беше посланикът на Руската федерация Елеонора Митрофанова, която поднесе бели рози.

Руското посолство изрази съболезнования за кончината на митрополит Гавриил и припомни връзките му с Русия и Руската православна църква.

„Скърбим и изказваме искрените си съболезнования на целия български народ. Нека Всещедрият Господ упокои душата на Своя раб митрополит Гавриил в селенията на праведните и му дари вечна памет“, заявиха от посолството.

В съобщението се посочва, че духовното му общуване с руската църковна традиция започнало още в началото на 70-те години в Клисурския манастир „Света Петка“ край Банкя. Там бъдещият митрополит получил напътствия от руската схиигуменка Мария Дохторова и от епископ Партений Левкийски, духовно дете на свети Серафим Соболев.

През 1984 г. Гавриил бил изпратен на специализация в Московската духовна академия. Две години по-късно защитил дисертация на тема „Характерни черти на подвига на руските подвижници на благочестието през 19 век“. От септември 1986 г. до 1991 г., като архимандрит, оглавявал подворието на Българската православна църква в Москва.

По време на службата си там митрополит Гавриил извършил основен ремонт на подворието, построил нова сграда с параклис и организирал реставрацията на църковни икони. За усилията му за укрепване на връзките между двете църкви патриарх Пимен Московски и на цяла Рус го удостоявал два пъти с църковни награди.

Светият Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия ще се събере на извънредно заседание. На него трябва да бъдат определени денят и часът на опелото и погребението, както и наместникът на овдовелия Ловчански епархийски престол.

Източници: dnes.bg