Божанов: Русия не иска мир, а имперско влияние

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Русия не иска мир, а възстановяване на имперското си влияние, заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов. Според него за тази цел Москва иска Източна Европа да бъде жертвана.

„Русия не иска мир - Русия иска пак да бъде империя. И за целта иска Източна Европа да бъде жертвана“, написа Божанов във Facebook.

Той твърди, че в рамките на преговорите в Абу Даби за прекратяване на войната в Украйна Русия е поставила две основни условия. Едното е частите и базите на НАТО да бъдат изтеглени до границите, които Алиансът е имал през 1997 г. Другото, според Божанов, е ядрените държави да нямат право да защитават страните от Източна Европа.

„Иначе казано: Западът да не пречи на Кремъл да си върне влиянието в Източна Европа“, посочи Божанов.

В информацията по темата се цитира и публикация на „Ню Йорк таймс“, според която по време на разговорите в Абу Даби Русия отново е поставила изискването НАТО да се оттегли до позициите си от 1997 г. Това твърдение е представено като информация за руските искания в преговорите, без да е посочено официално споразумение по тях.

Бившият премиер Кирил Петков също е разкритикувал съобщението. По думите му Русия иска България да бъде превърната във „втора категория член на ЕС и НАТО“.

Посочените позиции на Божанов и Петков са политически оценки на информацията за преговорите. В публикуваните данни няма потвърждение за постигнато решение или договореност, с която да се променят границите на военното присъствие на НАТО или гаранциите за сигурност на страните от Източна Европа.

Източници: focus-news.net