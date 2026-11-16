Новини
България »
София »
Ива Петрова: Токът и парното без промяна до 30 юни 2027 г.

Ива Петрова: Токът и парното без промяна до 30 юни 2027 г.

16 Ноември, 2026 11:18 582 27

  • цени на тока-
  • цени на парното-
  • ива петрова-
  • енергетика-
  • компенсации

Мерките са заложени в проекта на бюджет за 2027 г. и включват подкрепа за домакинствата, бизнеса и енергоемката индустрия

Ива Петрова: Токът и парното без промяна до 30 юни 2027 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Цените на електрическата енергия и парното за домакинствата няма да се променят до 30 юни 2027 г. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова след заседанието на правителството, на което беше приет проектът на бюджет за следващата година.

По думите ѝ чрез бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ е гарантирано запазването на цената на тока в рамките на настоящия регулаторен период. Подкрепата за топлинната енергия ще действа през отоплителния сезон.

Предвидена е и допълнителна помощ за домакинствата, които използват природен газ директно за отопление. Мярката е част от механизмите за защита на потребителите при нестабилни и растящи цени на електроенергията и природния газ.

„Искам да ви уверя, че с бюджета, който приехме, са въведени и гарантирани всички механизми за защита и подкрепа във връзка с растящите цени, както и за осигуряване на предвидимост за българските домакинства и индустрията“, заяви Ива Петрова.

Подкрепа за енергоемката индустрия

За енергоемките предприятия се предвижда подкрепа с интензитет 70 на сто спрямо пазарната цена. Размерът е допустим по европейската мярка за подкрепа на чистата индустрия във връзка с цените на електроенергията.

Прилагането на увеличения интензитет обаче трябва да премине през административна процедура пред Европейската комисия.

„В диалог сме с Европейската комисия, за да преминем и през административната процедура за промяна на решението за държавна помощ и да можем ефективно да приложим мярката“, каза министърът.

За цялата индустрия е осигурен компенсаторен механизъм до юни 2027 г. чрез комбинирана подкрепа. Ликвидната помощ през месеца при цени на енергията над 180 евро за мегаватчас се увеличава с още 15 евро за мегаватчас. Механизмът ще бъде подпомогнат чрез Българската банка за развитие.

Подкрепа и за природния газ

„Булгаргаз“ продължава да осигурява доставки на природен газ за домакинствата, топлофикационните дружества и бизнеса. Според Ива Петрова цената остава между 30 и 40 на сто под пазарните нива.

Така заложените в бюджета механизми обхващат както битовите потребители на електроенергия и парно, така и домакинствата, които се отопляват директно на газ. За бизнеса са предвидени отделни компенсации и допълнителна ликвидна подкрепа до юни 2027 г.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове