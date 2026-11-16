Ива Петрова: Токът и парното без промяна до 30 юни 2027 г.

Цените на електрическата енергия и парното за домакинствата няма да се променят до 30 юни 2027 г. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова след заседанието на правителството, на което беше приет проектът на бюджет за следващата година.

По думите ѝ чрез бюджета на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ е гарантирано запазването на цената на тока в рамките на настоящия регулаторен период. Подкрепата за топлинната енергия ще действа през отоплителния сезон.

Предвидена е и допълнителна помощ за домакинствата, които използват природен газ директно за отопление. Мярката е част от механизмите за защита на потребителите при нестабилни и растящи цени на електроенергията и природния газ.

Подкрепа за енергоемката индустрия

„Искам да ви уверя, че с бюджета, който приехме, са въведени и гарантирани всички механизми за защита и подкрепа във връзка с растящите цени, както и за осигуряване на предвидимост за българските домакинства и индустрията“, заяви Ива Петрова.

За енергоемките предприятия се предвижда подкрепа с интензитет 70 на сто спрямо пазарната цена. Размерът е допустим по европейската мярка за подкрепа на чистата индустрия във връзка с цените на електроенергията.

Прилагането на увеличения интензитет обаче трябва да премине през административна процедура пред Европейската комисия.

„В диалог сме с Европейската комисия, за да преминем и през административната процедура за промяна на решението за държавна помощ и да можем ефективно да приложим мярката“, каза министърът.

За цялата индустрия е осигурен компенсаторен механизъм до юни 2027 г. чрез комбинирана подкрепа. Ликвидната помощ през месеца при цени на енергията над 180 евро за мегаватчас се увеличава с още 15 евро за мегаватчас. Механизмът ще бъде подпомогнат чрез Българската банка за развитие.

Подкрепа и за природния газ

„Булгаргаз“ продължава да осигурява доставки на природен газ за домакинствата, топлофикационните дружества и бизнеса. Според Ива Петрова цената остава между 30 и 40 на сто под пазарните нива.

Така заложените в бюджета механизми обхващат както битовите потребители на електроенергия и парно, така и домакинствата, които се отопляват директно на газ. За бизнеса са предвидени отделни компенсации и допълнителна ликвидна подкрепа до юни 2027 г.