Изборът на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет е първа стъпка по дълъг път към повече справедливост. Това заяви лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в предаването „Панорама“ на БНТ.

Народното събрание избра 11 членове на ВСС – шестима в Съдийската колегия и петима в Прокурорската колегия. Кандидатите бяха подкрепени с квалифицирано мнозинство, като изборът на парламентарната квота се забави с повече от четири години.

ПП и „Демократична България“ подкрепиха избора заедно с „Прогресивна България“. Василев отхвърли твърденията, че съвместното гласуване е знак за нова политическа сглобка.

Без договорки за главния прокурор

„Това не е нова сглобка. Това е обещание, което дадохме по време на предизборната кампания“, заяви Асен Василев.

Лидерът на ПП заяви, че не е имало предварителни договорки между парламентарните сили за това кой да бъде следващият главен прокурор. По думите му първо трябва да бъдат събрани необходимата информация и проведени изслушвания на кандидатите.

„Ако има достатъчно кандидати, които съвпадат и с вижданията на другите парламентарни групи, ще има пълна избрана квота. Ако няма – може да бъде частична, а може изобщо да не се стигне до избор“, каза Василев.

Той определи новоизбраните членове на ВСС като хора с характер и професионални качества. Като лично разочарование посочи неизбирането на Васко Пандов, когото определи като „страхотен професионалист“.

Приоритети в бюджета и здравеопазването

Василев посочи, че подкрепата за избора на ВСС е част от последователно следвани политически приоритети. Сред тях той открои увеличаването на данъчните облекчения за работещи родители и промяната в обезщетенията за майките, които се връщат на работа преди изтичането на периода за отглеждане на дете.

По думите му в бюджета е заложено данъчното облекчение да нарасне до 500 евро вместо до исканите от ПП 600 евро. Предвидено е и обезщетението за майките да бъде 75%, но партията ще настоява размерът му да достигне 100%.

Лидерът на ПП настоя частните болници да провеждат обществени поръчки за лекарства. Според него това може да освободи над 100 милиона евро в здравната система, които да бъдат използвани и за по-високи възнаграждения на лекари, медицински сестри и други здравни специалисти.

Василев отправи критики и към бюджета за 2026 г. заради увеличението на разходите за отбрана с 454 милиона евро. Според него допълнителният ресурс трябва да бъде разпределен по-ясно между отбраната, здравеопазването, образованието и социалните мерки.