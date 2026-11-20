С ракета в ръка и усмивка на лицето Новак Джокович сменя тенис корта с големия екран. Рекордьорът по титли от турнири от Големия шлем прави своя кино дебют в новото продължение на комедията „Запознай се с техните“, което излиза по кината в България на 27 ноември.

Сръбският тенисист се появява в кратка сцена с Оуен Уилсън. В трейлъра Джокович е с тенис ракета в ръка и влиза в комичен момент с героя на Уилсън. Така спортистът се присъединява към актьорски състав, в който са още Робърт Де Ниро, Бен Стилър, Ариана Гранде, Блайт Данър и Тери Поло.

„Запознай се с техните“ е четвъртият филм от поредицата, започнала през 2000 г. Новата история отново събира Джак Бърнс, Грег Фокър и Пам Фокър, но този път в центъра е следващото поколение.

Хенри Фокър, синът на Грег и Пам, решава да се ожени за Оливия. Героинята на Ариана Гранде е уверена и успешна жена, която преди това е работила като преговарящ от ФБР. Докато Джак я приема с отворени обятия, Грег започва да се съмнява в избора на сина си. Поведението му постепенно започва да напомня на това на бившия му тъст Джак, което отново води до семейни конфликти и неловки ситуации.

Филмът е режисиран от Джон Хамбург, който е сценарист или съавтор на сценариите на предишните части от поредицата. Главната роля отново е поверена на Бен Стилър, а Робърт Де Ниро се завръща като строгия Джак Бърнс.

Любителите на тениса ще трябва да изчакат до края на декември за следващото обявено участие на Джокович на корта. Демонстративният турнир „Шестте краля“ в Рияд е насрочен за 27, 28 и 30 декември, като 29 декември е предвиден за почивен ден.

В надпреварата ще участват още Карлос Алкарас, Александър Зверев, Тейлър Фриц и Алекс де Минор. Турнирът ще бъде излъчван по Netflix.

„Рияд винаги ме е посрещал фантастично и е чудесно да се върна отново“, казва Джокович за участието си в турнира.

Дотогава 24-кратният шампион от Големия шлем ще има възможност да бъде видян в необичайна за него роля. Вместо в спортна зала, той ще се появи на киноекрана като част от новата история за семейство Фокър.