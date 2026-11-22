Нападателят на Пари Сен Жермен Дезире Дуе ще претърпи операция заради скъсана предна кръстна връзка на дясното коляно. Интервенцията е планирана за края на ноември, а клубът все още не е посочил срок за завръщането на 21-годишния френски национал.

Дуе получи травмата при победата на Пари Сен Жермен с 3:2 срещу Ница на 21 ноември. Той беше изнесен от терена към края на първото полувреме, след като кракът му поддаде при опит да се завърти и да запази топката от халфа на Ница Софиан Диоп. При ситуацията не е имало физически контакт между двамата футболисти.

Преди контузията Дуе отбеляза втория си гол в първенството за сезона. Нападателят вече е пропускал части от миналия сезон заради проблеми с прасеца и задната част на бедрото.

Контузията допълнително усложнява кадровата ситуация в Пари Сен Жермен. Отборът вече е без Хвича Кварацхелия, който също скъса предна кръстна връзка в мач срещу Барселона през октомври и му предстои продължително възстановяване.

Следващият мач на Пари Сен Жермен е срещу Рома в Шампионската лига на 25 ноември. Дуе няма да бъде на разположение за двубоя, а от клуба не са обявили прогноза за периода, в който ще отсъства.

Източници: bta.bg, channelnewsasia.com