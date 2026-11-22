58-годишен местен предприемач е открит мъртъв в строяща се жилищна сграда в Свети Влас. Тялото е намерено в апартамент на първия етаж на сградата, която се намира срещу хотел „Рио“ в курортния град.

По данни на „Флагман“ и БЛИЦ мъжът е бил намерен обесен. Информацията за начина на смъртта обаче не е придружена от официално съобщение на прокуратурата или от публикувани резултати от съдебномедицинска експертиза. Причината за смъртта и обстоятелствата около нея предстои да бъдат изяснени.

На място е извършен оглед, като се проверява как се е стигнало до смъртта. Към момента няма публично оповестени данни за задържани лица или за доказана чужда намеса.

Загиналият е бил добре познат в Свети Влас. Очаква се разследващите органи да установят точната причина за смъртта и да дадат допълнителна информация по случая.

Източници: blitz.bg, flagman.bg