ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Сагата с незаконния двуетажен ресторант „Аморе“ в комплекс „Таляна Бийч“ в курортния комплекс „Елените“ продължава. След като Община Несебър проведе обществена поръчка и сключи договор с фирма, която трябваше да извърши принудителното премахване на строежа, се оказва, че изпълнението няма да се състои. Фирмата „Валдарам билдинг“ ЕООД, която е спечелила обществената поръчка за събарянето – сумата е в размер на 35 000 евро, е предложила договорът да бъде прекратен по взаимно съгласие, а на 28 октомври 2026 г. между дружеството и общината е подписано споразумение за прекратяването му.

Това става ясно от последното решение на Община Несебър за предоставяне на достъп до обществена информация до ФАКТИ, подписано от секретаря на общината Дочка Маринова на 4 ноември 2026 г.

Така, след години на сигнали, жалби, проверки и съдебни дела, както и след вече проведена процедура за избор на изпълнител, премахването на ресторанта отново остава без конкретен срок. От общината посочват, че предстои да бъде стартирана нова процедура по Закона за обществените поръчки за възлагане на дейностите по премахването и последващото изпълнение на работите.

Как се стигна дотук?

От последния документ става ясно, че на 10 юли 2026 г. Община Несебър, в качеството си на възложител по договор №233 от 24 март 2026 г., е отправила до изпълнителя „Валдарам билдинг“ ЕООД искане за предоставяне на необходимите документи и книжа, свързани с изпълнението на възложените дейности съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и условията на договора.

На 20 юли фирмата е предложила договорът да бъде прекратен по взаимно съгласие. Три месеца по-късно, на 28 октомври, това вече е факт. В писмото на общината не се посочват конкретните мотиви на дружеството за предложението му, нито подробности за причините, довели до прекратяването на договора.

Това означава, че процедурата, за която вече бяха осигурени средства и беше избран изпълнител, трябва да започне отново.

Има и още един съществен детайл. В отговора си до ФАКТИ от Община Несебър уточняват, че към момента няма съгласувани План за безопасност и здраве и План за управление на строителните отпадъци за премахването на незаконния строеж.

Според информацията в решението изготвянето на тези документи е било възложено на изпълнителя по договора, сключен след обществената поръчка. През февруари 2026 г. „Талияна Резиденс“ АД е внесло в общината планове за съгласуване, но те не са били одобрени, тъй като не отговарят на изискванията на Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Отговорът на общината поставя и въпроса какво предстои с вече предвидените публични средства. Още през юни 2026 г. от администрацията съобщиха на ФАКТИ, че след изтичането на срока за доброволно изпълнение на заповедта за премахване – 30 октомври 2025 г., са поискани 80 000 лева без ДДС от бюджета за 2026 г. за принудителното премахване на незаконния строеж и изготвянето на необходимите планове.

Впоследствие е проведена обществена поръчка и е сключен договор №233 от 24 март 2026 г. с „Валдарам билдинг“ ЕООД на стойност 35 000 евро без ДДС.

Сега обаче този договор вече е прекратен, а общината ще трябва да възложи дейностите отново. В последното си решение администрацията не посочва конкретна дата, на която очаква ресторантът да бъде премахнат.

Шест години след първите сигнали – ресторантът продължава да е там

ФАКТИ следи случая от години. Строителството на двуетажния ресторант започва през 2018 г. в комплекс „Таляна Бийч“, в непосредствена близост до плажната ивица. Още тогава собственици от съседния комплекс „Месембрия Форт Бийч“ подават сигнали и жалби заради строителството, което според тях нарушава ограниченията за застрояване в зона „А“ и изискванията на Закона за устройство на територията и Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

През следващите години следват проверки и административни производства. На 7 август 2019 г. е издадена заповед №1472 за премахване на незаконния строеж, представляващ двуетажна постройка в комплекс „Таляна Бийч“. Следват съдебни дела и обжалвания, но в крайна сметка решението за премахването остава в сила.

Въпреки това ресторантът е построен, завършен и започва да функционира.

В предишен отговор до ФАКТИ от юни 2026 г. Община Несебър съобщи, че във връзка със строежа са постъпили три сигнала, четири жалби и две възражения. Извършени са общо 11 проверки от служители на отдел „Контрол по строителството“, като при шест от тях на проверяващите не е бил осигурен достъп до обекта.

От последното писмо става ясно и че по случая е проведено дисциплинарно производство по Кодекса на труда. На главен експерт в отдел „Контрол върху строителството“ е наложено дисциплинарно наказание за неизпълнение на служебни задължения, свързани с проверките на незаконния строеж. На началника на отдела са дадени писмени указания за подобряване на организацията и дейността му.

Ново начало на процедурата

През юли 2026 г. изглеждаше, че след продължителната административна и съдебна сага случаят най-сетне навлиза във финалната си фаза. Имаше предвидени средства, проведена обществена поръчка, сключен договор и очакване премахването да започне след края на летния сезон и отпадането на забраната за строителни и монтажни работи по Черноморието.

Само няколко месеца по-късно обаче ситуацията е различна. Договорът с избрания изпълнител е прекратен, необходимите планове не са съгласувани, а за събарянето ще трябва да бъде проведена нова обществена поръчка.

Случаят с ресторант „Аморе“ отново поставя въпроса колко време е необходимо на институциите, за да изпълнят окончателно решение за премахване на незаконен строеж. Заповедта е от 2019 г., срокът за доброволно изпълнение е изтекъл през октомври 2025 г., а през 2026 г. вече имаше и избран изпълнител.

Сега процедурата започва отново.

ФАКТИ ще продължи да следи случая. Защото въпросът вече не е само кога ще бъде съборен ресторантът, а защо след толкова години и след предприетите от самата община действия премахването му продължава да се отдалечава.

