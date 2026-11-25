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След като през януари американската армия залови венецуелския дъжавен глава Николас Мадуро, Съединените щати се заеха с мисията да поправят това, което президентът Доналд Тръмп нарече "мъртва държава". Разполагайки с широки правомощия да определят политическия дневен ред на Венецуела, представители на администрацията на Тръмп обещаха да освободят страната от социализма. Както заяви държавният секретар Марко Рубио по време на изслушване в Сената в края на януари, крайната цел на администрацията е да създаде "приятелска, стабилна, просперираща и демократична Венецуела, в която всички обществени групи са представени чрез свободни и честни избори". Това пише Хавиер Коралес за Foreign Affairs.

"Рубио очерта триетапна рамка за управление на този демократичен преход: стабилизиране, икономическо възстановяване и накрая - политически преход. В момента Вашингтон се съсредоточава върху втория етап - възстановяването на икономиката. Процесът обаче се развива толкова бързо и при толкова малка прозрачност, че застрашава изцяло заявената крайна цел. По-специално, споразуменията на САЩ с петролния сектор на страната затвърждават, вместо да преобразуват, венецуелския модел на рентна икономика - система на управление, при която държавата контролира ключови икономически сектори и предоставя бизнес договори и пазарни привилегии на компании, подкрепящи нейната политика. Именно тази система улесни ширещата се корупция във венецуелската държава през последните 25 години, позволявайки на автократичните лидери да заглушават демократичните сили и да печелят избори.

Докато преследва икономическите си цели с главоломна скорост, администрацията на Тръмп забавя усилията за демократизация. В продължение на месеци Вашингтон изключваше опозиционния лидер Мария Корина Мачадо и нейната партия "Венте Венесуела" от прякото участие в преговорите. Миналия декември Мачадо напусна страната, за да получи Нобеловата награда за мир, след като близо 20 месеца се укриваше. След отстраняването на Мадуро Съединените щати направиха малко, за да ѝ помогнат да се завърне. Така демократичните сили във Венецуела останаха с усещането, че се опитват да принудят режима в Каракас да се демократизира с мълчаливото съгласие на САЩ, но не непременно и с пълната им подкрепа.

Миналия месец Мачадо се завърна във Венецуела и сега има потенциала да промени хода на събитията. Тя може да се превърне в най-големия актив или - възможно е - в най-сериозното препятствие пред демократичния преход на страната. Ако Мачадо координира действията си с опозиционното крило, което в момента води преговори с правителството, всеки постигнат резултат ще бъде възприет като легитимен. Но ако тя се противопостави на резултата и го разкритикува публично, венецуелците отново ще се окажат в позната и опасна ситуация: разединена опозиция, правителство с малко ограничения върху властта си и преход, изпаднал в безизходица.

Досега Вашингтон пропиля огромното си влияние върху Каракас. Като протака прехода и сключва съмнителни икономически споразумения, американската администрация застрашава не само собствената си крайна цел, но и най-голямата възможност, която Венецуела е имала да преодолее повече от четвърт век автократично управление.

Старите правила на играта

По време на първия мандат на Тръмп администрацията му съсредоточи критиките си към Мадуро върху социалистическия модел на страната. През февруари 2019 г., няколко седмици след като призна опозиционния лидер Хуан Гуайдо за временен президент на Венецуела, Тръмп обеща в реч, че "часът на залеза на социализма настъпи в нашето полукълбо". Тази кампания за свалянето на Мадуро се провали, но първоначалната диагноза на Тръмп за проблемите на Венецуела беше погрешна. През последните две десетилетия страната не функционираше предимно според социалистически модел, а според модел, основан на добива и експлоатацията на природни ресурси. А от 3 януари насам изглежда, че Съединените щати само го затвърждават.

Венецуела е петролна държава. При управлението на чавизма - идеологията, носеща името на предшественика на Мадуро Уго Чавес - държавата използваше приходите от петрола като политически фонд за възнаграждаване на съюзниците си. Малка част от тези средства беше насочвана към инвестиции в петролния сектор или в останалата част от икономиката. Тайни сделки с петролни магнати в страната и чужбина определяха по-голямата част от управленските решения. Докато критиците на правителството бяха подлагани на съдебни атаки, хората с правилните връзки се радваха на безнаказаност.

Разбира се, Чавес въведе и някои социалистически елементи, включително мащабни национализации и ценови контрол, но основният приоритет беше срастването на интересите и сключването на специални сделки. Сред съюзниците на държавата имаше много бедни венецуелци, чиито гласове задържаха автократите на власт, но по-малко внимание се обръщаше на икономическите елити. Тези частни участници избягваха опозиционните фигури и се въздържаха от публични критики към режима. В замяна получаваха регулаторни облекчения, достъп до преференциални валутни курсове или изключителни договори с държавата.

Този модел се прилагаше дори на международно равнище. Около 2007 г. Чавес започна да пренасочва продажбите на петрол от Съединените щати към Китай - както за да възнагради Пекин за приятелското му отношение към режима, така и за да предотврати евентуално оттегляне на американските инвестиции от венецуелския петролен сектор. Петролният бум през първото десетилетие на XXI век позволи на популистките лидери в страната да изградят вертикални мрежи от зависимости и покровителство, които възнаграждаваха лоялността и лишаваха несъгласните от ресурси.

В крайна сметка обаче тази система изчерпа възможностите си и остави петролната индустрия на Венецуела в руини. През 90-те години, преди Чавес да дойде на власт, добивът на петрол беше около 3,5 милиона барела дневно. До 2019 г. той беше спаднал до между 700 000 и 800 000 барела дневно. Правителството признава тежкото състояние на сектора. Временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес заяви, че през следващите пет години за възстановяването му ще са необходими до 76 милиарда долара външни инвестиции.

Съединените щати са потенциален партньор за възстановяването на венецуелската петролна индустрия. Вашингтон реагира на високото вътрешно и световно търсене на петрол, особено след като войната в Иран наруши доставките от Близкия изток. Американските петролни компании разполагат с ресурсите, необходими за възстановяване на добива във Венецуела, а също и с нещо също толкова важно - рафинерии, способни да преработват венецуелския петрол, който е сред най-тежките и съдържащите най-много сяра в света.

Вместо обаче да заменят или поне да реформират този чавистки модел, Съединените щати, изглежда, са възприели неговата структура. През август американското правителство сключи споразумение с North American Blue Energy Partners (NABEP) - частна венецуелска корпорация, което Тръмп определи като "най-голямата петролна сделка в историята на света". Според информационния документ на Белия дом за споразумението венецуелската държава е предоставила на NABEP концесия за срок от 100 години за експлоатацията на 17 петролни находища, които могат да обхванат 1/5 от общите доказани запаси на Венецуела.

Компанията се ръководи от Алехандро Бетанкур - венецуелски гражданин, срещу когото се водят разследвания за пране на пари в Испания и Швейцария и който e смятан за човек, сътрудничил си с Чавес и изпълнявал ролята на посредник между Тръмп и Родригес. Междувременно споразумението предоставя на Министерството на отбраната на САЩ дял от 35% в NABEP, а Държавният департамент получава правото да закупува 20% от петрола на компанията на себестойност - което означава, че NABEP не реализира печалба от тази част. За останалата продукция американската страна получава преференциален достъп на пазарни цени.

Извън тези подробности за споразумението и начина, по който то е било постигнато, се знае много малко. Не е имало открита и конкурентна публична процедура за разпределяне на находищата - практика, която по принцип се препоръчва винаги когато правителствата възлагат договори на частни и чуждестранни участници. Не е обяснено и как Вашингтон ще управлява приходите от износа, нито е изяснено кой ще финансира необходимите инвестиции. Конгресът на САЩ не е разгледал сделката, въпреки че демократите, които ще разполагат с ново мнозинство от януари, обещаха да я разследват.

Тази сделка е изключително непопулярна сред целия политически спектър във Венецуела. Макар че венецуелците като цяло приветстваха завръщането на американския капитал в страната, близо 80% от тях не подкрепят петролното споразумение според проучване на Meganálisis, публикувано през септември. Дори Мачадо, която рядко критикува Съединените щати, изрази резерви, като заяви, че Бетанкур е отговорен за "потресаваща корупция".

Крайнолевите среди виждат в сделката капиталистически грабеж. Националистите я определят като неоимпериализъм. Демократичните сили я възприемат като финансова инжекция за диктатурата. Обикновените граждани я смятат за пропусната възможност богатствата на Венецуела да бъдат разпределени по-справедливо.

Тези споразумения за петрол и природен газ биха могли да предизвикат петролен бум, ако инвестициите постъпят бързо, производственият капацитет бъде възстановен, конкурентните процедури за възлагане на договори се разширят, а държавните разходи и социалните институции бъдат реформирани. Но както заяви Тръмп, докато приветстваше сделката в ООН през септември: "Победителят получава плячката". А в този случай победителите са Вашингтон, управляващата партия и един частен бизнесмен.

Освен това венецуелската държава проявява малък интерес към подпомагането на собствения си народ и насочването на петролните приходи към развитието на човешкия капитал или общественото благосъстояние. Вместо това тя вероятно ще направи това, което чавизмът усъвършенства по време на предишните петролни бумове: ще финансира мрежи от зависимости, ще купува подкрепата на корпоративните си съюзници, ще отказва средства на конкурентите и ще харчи за предизборни кампании. Възможно е тези нови сделки в крайна сметка да финансират политическото възраждане на управляващата партия.

Междувременно възстановяването на останалата част от венецуелската икономика остава загадка. Не са предприети никакви усилия за установяване на универсална защита на правото на собственост, модернизиране на договорното право, реформиране на финансовия сектор или премахване на държавните монополи. Без подобни приобщаващи икономически права и демократични правила неочакваните приходи от петрола рядко водят до равномерен икономически растеж. Вместо това те носят непропорционални ползи за държавата и нейните приближени.

Белият дом разглежда сделката като начин Венецуела да бъде обвързана със Съединените щати чрез стабилни икономически отношения за поне 100 години. Тази седмица Тръмп нарече страната "нашата нова придобивка ". Това обаче може да се окаже фалшиво чувство за сигурност. Споразумението е крайно неприемливо за толкова много венецуелци, че вместо да предпази страната от антиимпериалистически социалистически настроения, то увеличава вероятността от радикална ответна реакция.

Малки стъпки напред

Почти година след напускането на Мадуро са предприети изключително малко конкретни стъпки за организиране на свободни и честни избори във Венецуела. Вместо това правителството на Родригес и делегация на опозицията, ръководена от Динора Фигера - председател на намиращото се в изгнание във Испания Национално събрание на Венецуела - проведоха поредица от разговори тази есен.

Страните постигнаха известен напредък, включително споразумение за разблокиране на определени забранени интернет сайтове и разрешение правителството да си върне санкционирани златни резерви, съхранявани в Централната банка на Англия.

Най-значимото развитие беше, че след месеци на натиск от страна на венецуелската опозиция през август правителството се съгласи да смени всичките 32 съдии във Върховния трибунал на правосъдието, като прие номинации от гражданското общество, включително и от опозицията. Това е огромна малка стъпка напред.

Във Венецуела Върховният трибунал на правосъдието отдавна е в центъра на прочутия авторитарен правен механизъм на страната. Той беше основното оръжие на режима за отстраняване на опозиционни кандидати и избрани длъжностни лица, за приемане на закони, оправдаващи репресиите, за отказ да разследва извънсъдебни убийства и за преследване на опозиционни фигури по изфабрикувани обвинения.

Една независима съдебна система би могла да отмени действащите закони, които криминализират несъгласието, и да въведе нови правила за гарантиране на честни избори. Изграждането дори на ограничена рамка за независима съдебна власт е абсолютно необходимо за всеки преход към минимално функционираща демокрация.

И все пак поемането на ангажимент за реформа на съдебната система, колкото и важно да е то, не е достатъчно. Пълният преход към демокрация ще изисква много повече: нова конституция със стабилни институционални механизми за контрол и баланс на властите, нови закони за защита на гражданските свободи и по-строг надзор върху разузнавателните и силовите структури, за които има данни, че извършват произволни арести и изтезания.

Това ще изисква също и обучение на служителите в правоохранителната система - а именно Националната полиция и вътрешните сили за сигурност на армията, Боливарската национална гвардия - така че да зачитат гражданските права. Необходимо е и преструктуриране на избирателната система и назначаване на независими изборни органи, както и възстановяване на гражданското общество и свободната преса. Реформата на съдебната система сама по себе си няма да премахне дълбоко вкоренения авторитарен режим.

Тази седмица министърът на отбраната Пийт Хегсет обяви разширяване на военното сътрудничество между САЩ и Венецуела, насочено основно към борбата с престъпността. Ефективната борба с престъпността обаче не изисква непременно прилагането на повече груба сила, а по-скоро качествено разузнаване, стабилна система на наказателното правосъдие, професионална полиция, която спазва закона, и инвестиции в изграждането на местни общности. Това означава по-специално укрепване на доверието и връзките между съседите и полицията.

Не е ясно дали тези елементи ще бъдат включени в новото споразумение за сътрудничество в областта на сигурността между САЩ и Венецуела. Ако новите договорености не бъдат обвързани с ангажименти за вътрешни реформи в държавата, Съединените щати рискуват да помогнат на една диктатура да придобие още по-големи репресивни възможности.

Най-важното е, че в процеса на преход досега е пренебрегвана волята на народа. Повечето венецуелци искат честни избори - нищо повече и нищо по-малко. Според проучване на Meganálisis, проведено през април, 87% от анкетираните са съгласни с твърдението, че "решението за Венецуела е провеждането на президентски избори през 2026 г.". Въпреки тежките материални лишения - инфлацията е трицифрена, а близо 70% от населението все още живее в бедност - хората искат първо да гласуват.

Рубио и Родригес твърдят, че стабилизирането на страната е необходимо условие за провеждането на избори. Но има основания да се смята, че изборите не са резултат от стабилността, а нейният източник. Изборите придават легитимност на управляващите. Настоящите власти не само допринесоха за потискането на последните избори през 2024 г., но и вече са надхвърлили конституционно установения срок от 180 дни, през който едно временно правителство може да управлява. Следователно всяка политика, която те провеждат, има по-ниска легитимност от политиките на правителство, избрано чрез избори.

Освен това досегашното изключване на Мачадо от процеса създава риск всяко значимо споразумение между правителството и опозицията да се окаже нестабилно. Тя е най-популярният политик в страната и лидер на най-голямото продемократично движение в Латинска Америка от първото десетилетие на този век насам.

Според редица социологически проучвания, включително на Meganálisis и AtlasIntel, одобрението към нея е между 57% и 76%, докато това към Родригес е едноцифрено. Множество международни анализи показват също, че Едмундо Гонсалес, който я замести като кандидат на изборите през 2024 г., е спечелил убедително.

Тази популярност превръща Мачадо в заплаха за чависткия режим, а изключването ѝ от преговорите вероятно е било поискано поне отчасти от правителството на Родригес.

Старото се завръща под нова форма

Вместо да поставят началото на демократично и икономическо възраждане, Съединените щати потенциално улесняват оцеляването на един рентен режим. По време на петролния бум през първите две десетилетия на този век чависткият режим се изолира от вътрешната обществена отчетност, като разменяше петролните приходи срещу гласове и подкрепа от икономическите елити.

Китай беше основният му геополитически покровител и не се интересуваше от отчетността на управлението, стига суровият петрол да продължаваше да се изнася на изток. Днешният подход на Съединените щати зловещо наподобява този модел. Основният външен партньор на Венецуела вече е различен, но изпълнява сходни функции.

Като поставя тесните интереси, свързани с добива на природни ресурси, над дълбоките институционални реформи, Съединените щати са избрали да се превърнат в основен партньор в една рентна система на зависимости. Вашингтон вече е новият събирач на такси във Венецуела.

Досега демократичният преход във Венецуела е довел единствено до поемането на ангажимент за реформа на Върховния трибунал на правосъдието. Почти година след свалянето на Мадуро все още няма график за избори, няма ясен план за реформа на избирателната система и няма съществени вътрешни промени в начина, по който правителството генерира и изразходва приходите си.

Въпреки цялото влияние, което Тръмп твърди, че има върху венецуелското правителство, извън бизнес споразуменията той има много малко конкретни резултати, които да покаже.

Ако тази тенденция продължи, Съединените щати няма да насърчат прехода на Венецуела към демокрация, пазарни принципи и върховенство на закона. Вместо това те ще възпроизведат именно условията, които първоначално доведоха до установяването на авторитарното управление в страната".

*Оригиналното заглавие на статията е "Лошата сделка на Америка във Венецуела" (America's Bad Bargain in Venezuela)

Източник: news.bg