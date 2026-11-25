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Ивайло Мирчев свърза отстраняването на Благомир Коцев като кмет на Варна с инвестиционни проекти, които според него са били спрени от градоначалника. В сутрешния блок на bTV депутатът от „Демократична България“ и съпредседател на „Да, България“ посочи Даниел Славов, известен като Дънката, като човек с голямо влияние в морския град.

„Коцев явно е спрял инвестиционни проекти на г-н Дънката, а той, изглежда, е човек с голямо влияние във Варна“, каза Мирчев. Той определи решението на Общинската избирателна комисия във Варна да прекрати предсрочно пълномощията на Коцев като безпрецедентно.

Мирчев заяви, че в последните събития във Варна вижда действия на местни бизнес структури. Твърдението за връзка между блокирани проекти и отстраняването на кмета беше представено от депутата като предположение, а не като установен от институция факт.

Предупреждение за проектобюджета

В интервюто Мирчев коментира и проектобюджета за 2027 г. По думите му Европейската комисия е отправила критики към документа заради високия дефицит и планираното увеличаване на дълга.

Депутатът предупреди, че ако България не направи корекции, може да започне процедура за глоба в размер на 0,02% от брутния вътрешен продукт. Той призова управляващите да изтеглят проектобюджета и да го преработят така, че дефицитът да бъде под 3%.

Коментар за Висшия съдебен съвет

„Искаме проектобюджетът за 2027-а година да бъде изтеглен още днес и преработен, а дефицитът да отиде под три процента“, заяви Мирчев.

По повод новия Висш съдебен съвет Мирчев каза, че от състава му са най-недоволни Бойко Борисов и Делян Пеевски. Той изрази надежда следващият главен прокурор да търси съдебна отговорност от депутати и министри.

Мирчев допълни, че не е добра практика главният прокурор да бъде политическа фигура. Според него окончателното решение за избора му остава в ръцете на Висшия съдебен съвет.

Източници: novini.bg, btvnovinite.bg