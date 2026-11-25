ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Премиерът на Северна Македония не приема дори и най-тактичните препоръки да изпълни условията за влизане на страната си в ЕС.

Дълги години Албания и Северна Македония бяха заедно по пътя на европейската интеграция

Когато прочетеш някъде, че Християн Мицкоски и Еди Рама се сдърпали за промените в конституцията на Северна Македония, няма начин да го отминеш. Мернах нещо подобно в заглавие и съвсем естествено полюбопитствах какво всъщност се случва в отношенията между двете съседни държави и техните премиери, та чак да са се „сдърпали“, пише за "Труд" Костадин Филипов.

Разбира се, много скоро всичко стана от ясно по-ясно. В неделя Мицкоски и Рама са се срещнали на граничния пункт между двете държави „Кяфасан“, високо над Охридското езеро, за да отрежат лентата на нововъведението - проверките на пункта да се извършват на едно гише, вместо на две. С други думи трафикът на най-оживения граничен пункт между Албания и Северна Македония да бъде облекчен и гранично-митническите формалности да бъдат сведени до някакво работно и ефективно равнище. Датата на официална церемония също не бе избрана случайно, защото на 22 ноември всяка година се отбелязва Денят на албанската азбука, пък е и неделя.

Това е празник на всички албанци, независимо в кой край на Балканите, Европа и света живеят. В това число и на онези около тридесет на сто от жителите на Северна Македония, които на преброяването през 2022 г. се бяха изяснили като етнически албанци, живеещи на нейна територия. И понеже езикът, както е известно, е един от стълбовете на идентичността на една нация, така и албанският език, въпреки късната си, ама много късна идентификация и кодификация през 70-те години на миналия век, ги обединява и им дава чувството за общност, прехвърляйки междудържавни граници. Лингвистите намират доста видима и осезаема разлика в езика, който говорят тоските в южната част на Албания и този на гегите в северната, но така или иначе спойката си я има и тя върши своята работа за това албанците да се чувстват единни без значение на местоживеенето си.

И понеже имам лошия навик да се отплесвам от основната тема, ще си позволя да кажа, че и червеното знаме с черния двуглав орел на него не е само на държавата Албания, но и на целия албански етнос. По всякакъв повод те го издигат като знак за принадлежност към общността, а не толкова като израз на лоялност към държавата Албания. Това винаги е създавало и продължава да създава напрежение в етническото равновесие между албанци и македонци в Република Северна Македония, тъй като всяко използване на червено-черния байрак на публични прояви се приема от едните като провокация и намеса от страна на чужда държава, а от другите - като нормална проява на всяка етническа общност, която иска да се чувства свързана по някакъв видим начин с всички останали нейни членове. Имаше и драматични моменти, когато първите опити за издигане на знамето пред общината в Гостивар завършиха с погром на властите над инициаторите за това. Беше един юлски ден на 1997 г. Бях там, та го помня.

Ето, и онзи ден, в неделя, медиите в Скопие отбелязаха, че в родното си село Заяс близо до Кичево лидерът на Демократичния съюз за интеграция и бивш бунтовнически командир Али Ахмети също саморъчно е вдигнал пред общината албанския флаг и по този начин е отдал почит на онези, създали албанската азбука преди години. В момента Ахмети е в опозиция и хич не си поплюва в критиките срещу управляващите. Но и споменът от пролетта и лятото на 2001 г., когато във въоръжения конфликт по ридовете на Шар планина той водеше антиправителствената Армия за национално освобождение изглежда все още е жив, та всяка негова публична проява се следи с повишено внимание. Ахмети до пилона с албанския пряпорец дърпа въжето, ето ви момент за репортажна снимка, която да подразни всеки, който и без това изпитва люта непоносимост към всичко албанско.

Има ги тези „закачки“ в съвременното общество край Вардар, които от време на време преминават границата на добронамереността и създават допълнително напрежение над крехките и чупливи междуетнически отношения в държавата. Но ако се върнем към началото на този текст, ще трябва да признаем, че не това е предизвикало споменатото „сдърпване“ между Еди Рама и Християн Мицкоски, ако изобщо е имало такова и то не е било стремеж към ефектно заглавие от някой журналист. Когато човек прегледа внимателно изявленията на двамата премиери по повод нововъведението „едно спиране, едно гише“ на „Кяфасан“, трудно може да открие повишен градус на изказа. С цялата си тактичност и дипломатичност на човек, който познава добре проблема, Рама препоръчва на Мицкоски Северна Македония да изпълни препоръката за вписването на българите в конституцията като условие за членството в Европейския съюз. И всичко това казано в коректен тон, придружено със заклинания, че Албания никога няма да застане на пътя на Северна Македония към европейското членство. И че той едва ли е човекът, който да си позволява да дава препоръки, но че... и така нататък, все в тая добронамерена гама. На което Мицкоски нервно отговаря, че това с промените в конституцията е вътрешен проблем. С други думи, не се намесвай там, където не ти е работата и давай да режем лентата.

Че премиерът на Северна Македония е крайно изнервен по тази тема за промените в основния закон и вписването на българите в него, е очевидно. Само преди седмица в Брюксел той публично призна, че „това вече ми идва в повече“. Кое му идва в повече, да го пита човек? През последните години от юли 2022 г. насам няма европейски политик или държавник, който е посетил Скопие или се е видял някъде по света с Мицкоски да не му е препоръчал - дипломатично или по-остро, няма значение - да изпълни условието, за да продължи напред в преговорния процес и в европейската интеграция на страната си. Няма! Колко пъти самата Урсула фон дер Лайен ходи в Скопие, за да каже на място и в лицето на Мицкоски, че вратите на ЕС са отворени за Северна Македония, стига неговото правителство да изпълни препоръката от европейския консенсус. И тази година беше там и каза познатото! Колко пъти и Антонио Коща прави същото. И другите представители на Европейската комисия не остават по-назад. Но не съм чул или разбрал той да е реагирал по същия рязък начин както онзи ден, в неделя, на тактичната и загрижена препоръка на Рама. Но само той да беше. Президентът Гордана Силяновска-Давкова се била чувствала крайно неудобно да помоли пратениците в парламента да приемат промени в конституцията, след като това вече се е случвало цели 36 пъти, като при 21 от случаите това било ставало под натиск отвън. Лично аз помня добре всяка от тези намеси в основния закон на Република Македония, днес Северна, и всяка мотивация за тях. И да си призная, не виждам никакви основания те да стават аргумент днес да не бъде извършена още една, при това от изключително важно значение за европейското бъдеще на държавата. И всякакви други „патриотични“ съображения против, с които обществото край Вардар е така обременено, не би трябвало да имат никакво значение.

Че Еди Рама няма мярка на устата си е ясно и това сме констатирали доста често през годините. И ние в България сме му сърбали попарата на острия език и непремерените обиди, казани не на място. Нямам никакво съмнение, че албанският премиер съзнава добре крайно изострената чувствителност на Мицкоски и компания по тази тема. Червената лампичка за остра ответна реакция би трябвало да му е светнала, когато вероятно е разбрал за реакцията в Скопие на негово интервю за БНТ, в което също така изразява мнение в подкрепа на вписването на българите в конституцията. Такива неща край Вардар не прощават.

Но има и друго нещо, което би могло да хвърли допълнителна светлина върху нервността на Мицкоски. Дълги години Албания и Северна Македония бяха заедно по пътя на европейската интеграция. Нищо не бе в състояние да ги отдели една от друга. И забележете - острите и обидни думи на Еди Рама към България бяха точно по това време, защото албанецът смяташе, че спорът на София със Скопие бави и Тирана по пътя към ЕС. Албанската общност в Северна Македония бе един от факторите, които категорично подкрепяха европейския път на страната и работеха за него. В Брюксел гледаха на двете съседни държави като на едно цяло, чиято перспектива бе да станат пълноправни членове на ЕС по едно и също време. Но тъкмо при правителството на Мицкоски Северна Македония забуксува, а Албания дръпна напред. Тандемът се разпадна. И не Албания и нейният премиер Еди Рама, който кара четвърти последователен мандат начело на изпълнителната власт, са причината. Вината си е чисто скопска, на Мицкоски, на Силяновска-Давкова и на цялото им политическо обкръжение начело на властта. И Албания, и другата бивша югорепублика Черна гора вече имат пътни карти и виждат членството си в ЕС в обозримото календарно бъдеще. Северна Македония на Мицкоски тъпче на място. Затова всяка и най-добронамерената препоръка, която идва от довчерашния партньор, кара Мицкоски да се чувства обиден и вероятно предаден. А това не е никак позитивно усещане. Иначе едното гише на ГКПП „Кяфасан“ на границата между Северна Македония и Албания е нещо добро.

Пунктът, както се знае, „лежи“ на трасето на Коридор №8. На всичко отгоре, същото щяло да случи скоро и на другите пунктове между двете държави. Добре!

Източник: trud.bg