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Ще свърши ли беззаконието по морето - ресторант „Аморе“ се очаква да бъде съборен след края на сезона…

Ще свърши ли беззаконието по морето - ресторант „Аморе“ се очаква да бъде съборен след края на сезона…

2 Юли, 2026 09:12 3 449 36

  • несебър-
  • ресторант-
  • аморе-
  • незаконен строеж-
  • решение

Но защо бяха нужни шест години?

Ще свърши ли беззаконието по морето - ресторант „Аморе“ се очаква да бъде съборен след края на сезона… - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Понякога държавата доказва, че законът все още съществува. Само че го прави толкова бавно, че междувременно хората започват да се питат дали справедливостта не е просто административна процедура без срок. Такъв е случаят с ресторант „Аморе“ в комплекс „Таляна Бийч“ край курорта „Елените“ – една постройка, която години наред беше символ на въпроса дали по българското Черноморие изобщо има правила.
Още през 2018 година започва строителството на двуетажния ресторант буквално на няколко метра от плажната ивица. Следват сигнали, жалби, проверки, административни производства, заповеди, съдебни дела и обжалвания. През цялото това време ресторантът е построен, завършен и работи.

Шест години.

Толкова продължава една процедура, която би трябвало да защитава закона. Сега вече има развитие. От предоставена по Закона за достъп до обществена информация информация до ФАКТИ бг става ясно, че Община Несебър е предприела конкретни действия за принудителното премахване на незаконния строеж. Осигурено е финансиране, проведена е обществена поръчка и има подписан договор за разрушаването на обекта.

Това безспорно е добра новина. Но тя поражда и няколко неудобни въпроса.

Ако още през 2019 година е имало заповед за премахване на незаконния строеж, защо са били необходими почти седем години, за да се стигне до реалното му събаряне??? (б.р. – това трябва да се случи след края на летния сезон, затова удивителните са няколко)
Защо през цялото това време незаконната сграда е функционирала?
Колко приходи е реализирал обект, който съдът окончателно е определил като незаконен?
И най-важният въпрос – защо в България незаконното строителство толкова често оцелява по-дълго от самите административни производства срещу него?

Интересни са и самите числа в решението на общината. Става ясно, че до администрацията са подадени три сигнала, четири жалби и две възражения. Извършени са единадесет проверки, като при шест от тях служителите дори не са били допуснати до строежа. Това означава, че повече от половината проверки са приключили без реален достъп до обекта.

Нормално ли е държавен орган да не може да влезе в строеж, който проверява? Ако това се случва при толкова обществено известен случай, какво остава за всички останали незаконни строежи, за които никой не пише?

От решението става ясно още, че общината е предвидила 80 000 лева без ДДС за принудителното премахване, както и че впоследствие е сключен договор за 35 000 евро без ДДС за самото разрушаване. Тоест незаконното строителство ще струва още десетки хиляди левове публични средства, след като собственикът не е изпълнил доброволно заповедта.

Именно тук възниква другият важен въпрос. Колко струва на обществото всяко незаконно строителство?
Не само като пари за премахване.
А като време.

Като работа на съдилища. Като проверки. Като експертизи. Като администрация. Като обществено недоверие. Особено когато говорим за строителство върху самия морски бряг.

Случаят с „Аморе“ идва само дни след поредния обществен дебат около безумието „Баба Алино“ във Върна, да не забравяме и трагедията в „Елените“, където след разрушителното наводнение отново се поставиха въпросите за презастрояването, за стеснените речни корита и за това дали институциите реагират навреме или чак когато вече е станало късно.

Разбира се, ресторант „Аморе“ няма общо с причините за наводнението. Но има общо с един много по-голям проблем. Че незаконното строителство по Черноморието години наред не изглежда като изключение, а като практика. И когато една незаконна сграда остава на мястото си шест години след първите сигнали, обществото неизбежно започва да губи доверие, че законът важи еднакво за всички.
Все пак трябва да бъде отчетено и нещо положително.

Община Несебър вече не говори за бъдещи намерения. Има обществена поръчка. Има договор. Има осигурени средства.

И има поет ангажимент незаконният строеж да бъде премахнат веднага след края на законовата забрана за строителни дейности през летния сезон.

Остава само едно.
Този път институциите да доведат започнатото докрай. Защото истинската новина няма да бъде подписаният договор. Истинската новина ще бъде денят, в който багерите действително започнат работа. Иначе ресторантът си работи, посреща гости, организира празненства…


Р Е Ш Е Н И Е

Предоставям достъп до обществена информация както следва:
Във връзка с незаконен строеж, представляващ двуетажна постройка в комплекс „Таляна Бийч“, гр. Свети Влас в общинска администрация до момента има подадени 3 сигнала, 4 жалби и 2 възражения. Извършени са 11 броя проверки от служители в отдел „Контрол по строителството“, като при 6 от тях на служителите не е бил осигурен достъп до строежа.
По повод извършващо се незаконно строителство в ПИ с идентификатор 11538.13.15 по КККР на гр. Свети Влас е образувано административно производство по чл.225а от ЗУТ, издадена е заповед №1472 от 07.08.2019г. на Виктор Борисов - зам. кмет „Правно обслужване и общинска собственост“ за премахване на незаконен строеж представляващ „Двуетажна постройка“ в комплекс „Таляна Бийч“ гр.Свети Влас. След изтичане на срока (30.10.2025г.) за доброволно изпълнение на Заповедта е поискано предвиждане на средства в бюджета за 2026г. в размер на 80 000 лева без ДДС или 40903,35 евро за принудително премахване на незаконния строеж и изготвяне на ПБЗ и ПУСО. За целта е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, сключен договор №233/24.03.2026г. по реда на чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „Премахване на незаконен строеж „Двуетажна постройка“, ситуиран в ПИ с идентификатор 11538.13.15 по КККР на град Свети Влас, община Несебър, м. "Козлука". Стойността на предвидените работи и дейности е 35 000 евро без ДДС.
Премахването ще започне след отпадане на забраната по чл. 15 от ЗУЧК, съгласно която се забранява извършването на строителни и монтажни работи в националните курорти по Черноморското крайбрежие от 15 май до 1 октомври.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 3 Отговор
    На морето важи закона на джунглата.Държах плаж до тимаджиите и нощем местеха камъните на границата да се разширят за моя сметка.Извиках едни момчета от Перник и спряха да местят.

    Коментиран от #7

    09:15 02.07.2026

  • 2 честен ционист

    31 1 Отговор
    По българското Черноморие всичко е за гътане ако питате мен, а изборът на имена на хотели и ресторанти е смехотворен, половината италиянски и турски, другата руски и английски.

    09:16 02.07.2026

  • 3 Сталин

    26 0 Отговор
    Ако беше Сталин тези бандити и корумпета отдавна щяха да бъдат изгнили по лагерите и урановите мини

    Коментиран от #34

    09:17 02.07.2026

  • 4 Мнение

    37 0 Отговор
    "Подпорна стена" търси камариерки...

    09:18 02.07.2026

  • 5 Абе да бе

    27 0 Отговор
    А ресторант Хоризонт в Морската градина на Варна кога?

    Коментиран от #9, #19, #26

    09:19 02.07.2026

  • 6 Сталин

    27 1 Отговор
    Кошерната демокрацията е рак който бавно убива държавата

    09:20 02.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Блажко (не)корумпето

    15 0 Отговор
    Не знам. Нищо не знам, аз бях в ареста.

    09:21 02.07.2026

  • 9 Сталин

    27 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе да бе":

    Не само на морето навсякъде по България ресторанти и кафенета на мутрите са окупирали тротоари и зелени площи,само вижте Витошка на какво прилича

    Коментиран от #14

    09:22 02.07.2026

  • 10 Какъв Закон !

    13 0 Отговор
    Тук Закон Няма !

    Той Съществува Само На Хартия !

    За да се Каже Че Има Закон !

    Иначе Половината Закони !

    Не се Съобразяват !

    С Конституцията и Законите !

    На Българското Законодателство !

    09:22 02.07.2026

  • 11 Хироус безкрилоус

    28 0 Отговор
    Кварталният магазин го затвориха защото сградата нямала акт 16, а този ресторант си работи петилетки и десетилетки и никакви актове не му трябват. Държавните органи са много смели и стриктни, когато трябва да смачкат някой малък човечец, но ако двама мастити адвокати им застанат на пътя и подвиват опашка като бит коферман.

    09:23 02.07.2026

  • 12 ЧАКАЙ ЧАКАЙ

    5 6 Отговор
    ТОЯ РЕСТОРАНТ
    ПАК ЛИ Е НА НЯКОЙ УКРАИНЕЦ?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    И в Цяла България
    Само Украинците Виновни.

    Хахаха хахахахаха

    09:25 02.07.2026

  • 13 миме

    18 0 Отговор
    ма що след сезона, строшете го веднага и набутайте чорбаджията у белене дет е местото на секи часник

    09:26 02.07.2026

  • 14 Сталин

    16 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Всички собственици на ресторанти и кафенета по Витошка трябва да бъдат арестувани и измъчвани докато не кажат колко милиона са дали на Тиквата да им разчисти цялата улица от трафика с държавни пари да могат тези негодници да си правят там бизнеса

    Коментиран от #15

    09:30 02.07.2026

  • 15 Бай Ху (By Who)

    11 1 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    Господин Последния Софиянец държи ресторант на Витошка, питайте него другарю Сталин.

    Коментиран от #16

    09:34 02.07.2026

  • 16 Сталин

    11 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бай Ху (By Who)":

    Ами ще питаме там всички негодници като му дойде времето

    09:37 02.07.2026

  • 17 Голям майтап

    16 0 Отговор
    И най-важният въпрос бил "Защо в България беззаконието толкова често оцелява по-дълго от самите административни производства срещу него?"
    Сериозно ли задавате такъв тъп въпрос ... ами много просто защото законите ни са като швейцарско сирене с толкова много задни вратички, които напълно го обезсмислят. Нали в крайна сметка ресторанта ще да е на някой депутатин от Българският Парламент, който си го е гласувал този удобен закон.

    09:37 02.07.2026

  • 18 хихи

    19 0 Отговор
    ресторант „Аморе“ се очаква да бъде съборен след края на сезона… коя година?

    09:39 02.07.2026

  • 19 Май май

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Абе да бе":

    Не харесваш кмета,а!?

    09:42 02.07.2026

  • 20 аха

    11 1 Отговор
    Колко века, ще чакаме да саборят украинския анклав БабаАлено, а?
    Бутай и гони укpите!

    09:44 02.07.2026

  • 21 ЧЕ ТО ПО ЧЕРНОМОРИЕТО

    8 0 Отговор
    90% е мутраген и незаконно строителство.

    09:47 02.07.2026

  • 22 Коста

    4 0 Отговор
    Ами ресторанта на Траката на Варна?

    Коментиран от #30

    09:47 02.07.2026

  • 23 си пън

    10 0 Отговор
    има един въпрос,кога ще започнат да лежат и то много в затвора лицата разписали и одобрили строежите

    09:48 02.07.2026

  • 24 Емигрант

    7 1 Отговор
    България живее в контролиран политически хаос със закони които обслужват политици, олигарси и мутри ! Като ще се събаря този ресторант защо не веднага а след печелившият сезон, оставя се да се продължи печалба от незаконен строеж по незаконен начин ? Защо бе "УМНИ" ПОЛИТИЧЕСКИ КОРУМПЕТА продължавате да имитирате, че вършите "правилните" неща но по фалшиф начин ? Много ви търпи този умствено мухлясал народ затова го будалкате съвсем елементарно ! СЛЕД СЕЗОНЪТ ХА ХА ХА ВЕЧЕ СЕДЕМ ГОДИНИ СЛЕД СЕЗОНЪТ ЩЕ ГО СЪБОРЯТ....МНОГО СЕ СУМНЯВАМ....

    Коментиран от #35

    09:50 02.07.2026

  • 25 161544

    0 12 Отговор
    Оставете хората да си работят, незаконни били, не знам какви били, яд ви е, че не сте на тяхно място, какво се правим, всичките сме нашенци, знаем си мисленето.

    09:52 02.07.2026

  • 26 Коста

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе да бе":

    Ресторант Хоризонт не е виновен.
    Той си стои там отдавана. Виновникът е собственикът. Има има едно "разширение" с едни шатри. На държавна земя. За което има и глоба. Кмета Коцев обаче не я иска от баща си Коцев. Ами има и един хотел към ресторанта. Той законен ли е? Законно ли е да се движат коли до ресторанта Хоризонт и до Делфинариума, и до ресторанта Стефания, и други? А защо не могат да се движат коли до ресторанта Морско казино, Летният театър? Това всичко е Морска градина. Никой не е поставил граница.

    09:53 02.07.2026

  • 27 строеж

    1 0 Отговор
    Институциите и съда трябва да почнат да работят по-бързо. Как незаконно строителство е довършено след проверка и работи? Би следвало да е спряно още в началото. Защо плаща данъкоплатеца, а не хората от институциите дето не са си свършили работата навреме?

    10:11 02.07.2026

  • 28 Борис

    1 0 Отговор
    Защо ли, защо? Защото в България, кеша
    клати феса!

    10:12 02.07.2026

  • 29 Ти си

    4 0 Отговор
    Не съм вещ по такива казуси със събарянето на незаконни постройки но здравата логика говори че разрушаването и отстраняването на незаконни строежи плюс рекултивацията на терена трябва да е за сметка на собственика а не на общината !
    Поправете ме ако греша ...

    Коментиран от #36

    10:13 02.07.2026

  • 30 делфина

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Коста":

    Траката е извън Варна.

    10:17 02.07.2026

  • 31 Отговор

    0 1 Отговор
    Не.Беззаконието по морето няма да спре.И в страната.Системата така е настроена,че спирането е невъзможно.Колкото ще излезе истината за екзекуцията на Петрохан и Околчица.

    10:26 02.07.2026

  • 32 ккк

    0 0 Отговор
    собственика на постройката – бизнесмена Красимир Антонов, познат в района и с прякора Чичо Скрудж. В нета има доста инфо за този боклук!

    10:28 02.07.2026

  • 33 Баце

    0 0 Отговор
    За кокошка няма прошка, за облечени в Милиони и Закони няма .. и ни прокурор, ни съдия!

    10:28 02.07.2026

  • 34 Аааа, сакън!

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    Няма да ограничавате свободата и творческите пориви на бандитите, нали за това скачахме по площадите! Може да са бандити, но утре някой от тях може да реши да си смени пола - няма да губим ценни хора, я!

    10:30 02.07.2026

  • 35 Луд Скайуокър

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Емигрант":

    Ще се опитам да ти обясня защо ще се събаря след края на сезона. Ако си прочел правилно статията щеше да видиш че там е написано че ресторанта е на няколко метра от плажната ивица и някакви няма да е приятно над главите на плажуващите да бръмчат и да вдигат пушилка багери , къртачи и камиони . Виж ще е тъпо ако оставят ресторанта да работи през сезона .

    10:35 02.07.2026

  • 36 Ей,ти бе..

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Ти си":

    Така е.Но Шишков каза,че в хазната липсват пари.Изметена е.Ако съборят ще трябва да се водят дела за да си търсят парите от собственика.Но те пък може да продължат и век.А тогава никой не знае тази територия как ще се казва,какъв строй ще има и кой ще е на власт.До края на века тук ще се говори или руски или турски.Ще победи или едното,или другото.Но няма да е това което е днес.

    10:40 02.07.2026