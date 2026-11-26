Руската икономика може да избегне катастрофален срив през следващите 10–15 години, но не се очаква и съществен растеж. Това е прогнозата на Анатолий Чубайс, изнесена по време на публична лекция в Хага, посветена на икономическите реформи в Русия от 1989 до 1999 г.

Според Чубайс устойчивостта на системата се дължи на запас, натрупан през 90-те години. Той оцени високо професионализма на председателя на Руската централна банка Елвира Набиулина и похвали Владимир Путин за запазването на финансовата стабилност.

Още новини от Украйна

Прогнозата обаче не означава възстановяване или ускорено развитие. В нея се съдържа очакване за продължителен застой – без икономическа катастрофа, но и без реален растеж.

Чубайс признава натиска върху частната собственост

В лекцията си Чубайс е посочил, че две от основните опори на пазарната икономика – свободните цени и частната собственост – са подложени на силен натиск от силовите структури.

Така прогнозата му се основава на способността на държавата да поддържа системата работеща, а не на очакване за връщане към по-свободен икономически модел.

Икономическият анализатор на Радио Свобода Максим Блант определя сценария като възможен, но с ограничена вероятност.

„Това е един от вероятните сценарии за развитие на руската икономика, но вероятността да се реализира я оценявам на около 20 процента“, казва Блант.

По думите му е трудно да се правят прогнози за период от десет години в страна, където бюджетът се преразглежда два пъти годишно и хоризонтът на планиране обикновено не надхвърля една година. Блант същевременно споделя оценката на Чубайс за професионализма на Набиулина и икономическия екип.

Бизнесът се адаптира, но гражданският сектор отслабва

Политологът Наталия Шавшукова смята, че лекцията на Чубайс е насочена и към западните елити, с които той поддържа контакти. Според нея посланието защитава тезата, че санкциите не са успели да доведат до икономически срив в Русия.

Икономистът Татяна Рибакова също допуска, че системата може да продължи да функционира дълго, ако не бъде засегната от нови тежки сътресения. Тя сравнява руската икономика с кораб, който потъва бавно, но остава управляем.

„Що се отнася до бизнеса – неговият граждански сектор в Русия постепенно умира“, заявява Рибакова.

По думите ѝ малкият бизнес вече изпитва сериозни затруднения заради данъчното натоварване, докато останалата част от бизнеса се запазва основно чрез адаптация към променящите се условия.

Рибакова посочва още, че перспективите зависят от външни фактори, включително от добива и транспорта на нефт. Така прогнозата за 10–15 години устойчивост остава условна: тя предполага липса на нови силни сътресения, но не обещава икономически подем.

Източници: svoboda.org