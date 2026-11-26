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Измамите с ТЕЛК са само върхът на айсберга, който завършва престъпното държавно нехайство по отношение на всеки човек със здравен проблем, по някакъв начин препятстван да извършва трудова дейност. Трайно болните хора у нас бяха невидими преди 1989 г. и се превърнаха в досаден проблем, чиито глас се запушва с някакъв бюджет.

Имитацията на грижа за болните хора, независимо с какъв вид на увреда, се сведе до хвърляне на пари по тези, които някак успеят да докажат, че не ги бива да работят, но това продължава да е нула усилие за интеграцията на боледуващите.

В САЩ още през 1991 година бях удивена, че целият персонал на ресторант в детски център за учене чрез игра бяха със синдром на Даун. До 21-тата си година не бях виждала на живо такъв човек. А те готвеха, сервираха, почистваха, закачаха се с децата – бяха именно каквито днес ги наричаме – слънчеви хора. Контрол над целия персонал упражняваше само един напълно здрав човек, който просто наблюдаваше как те умело вършат работата си.

Америка е раят за хората с увреждания, независимо какви. Тази държава е школата как всеки човек със заболяване може да бъде приобщен в социална среда и да върши онова, което е по силите му. Само учителите в Америка, които са с увреждания – двигателни, неврологични и други – са около 230 000. Над 40% от инвалидите там са постоянна работа, а от тях 70% - на пълен работен ден.

У нас подобна интеграция не съществува и скоро няма и да съществува, защото на никого не му се занимава с търсене на място за човек, който по дефиниция създава проблеми – било с това как да стигне до работното си място, било заради интелектуални затруднения.

Нали обичам статистиката?

10% от населението на България е с някакво телк решение.

Годишно в България се издават и преиздават около 270 000 телк решения.

Около 140 000 човека са с над 90% нетрудоспособност.

При около 20% заетост на хората със заболявания за страната, в малките населени места този процент е между 3 и 5.

Мога да цитирам какви са законите и на хартия те стоят добре, но в случая няма смисъл. Много по-просто ще го направя: в моя квартал – ж.к. „Младост“ 1 човек с инвалидна количка трябва да е също така акробат, за да може да премине само по ул. „Йерусалим“ до метрото.

Хората обаче са не само инвалиди в количка. Те са също с интелектуални различия, с куп диагнози, които ги правят различни от всички нас.

България не предлага политики за интеграция, а просто плащане на мълчанието по въпроса за хората с увреждания.

Доказателствата?

98% от този бюджет се дават за помощи и 2% за интеграция. Политиката е НЕ „да те вдигнем на крака и да ти дадем работа“, а „да ти дадем едни пари, за да не мрънкаш“.

ТЕЛК оценява непригодност, но не и възможности.

В САЩ, Германия, в скандинавските държави комисиите оценяват остатъчната трудоспособност – какво човекът може да прави и каква подкрепа му трябва, за да бъде приложено в максимална степен неговото умение.

У нас системата мери процент загубена работоспособност. За да получиш помощ от държавата, ти трябва да докажеш, че си максимално безпомощен. В момента, в който покажеш, че можеш да работиш и да се справяш, системата те „наказва“, като ти намалява процента и ти спира подкрепата.

Това се нарича политическо късогледство и узаконен институционален мързел.

По света съществува „подкрепена заетост“ (supported employment) – държавата плаща за „трудов наставник“ (job coach), който стои до човека с интелектуални или психични затруднения, помага му да научи задачите и следи процеса – това е примерът, който дадох с ресторанта с хората с Даун.

В България такава професия и такава държавна услуга не съществува. Единични проекти на НПО-та спират, щом изтече финансирането. Затова никой работодател не иска да наеме човек с аутизъм, синдром на Даун или психично заболяване – защото няма кой да му помага в ежедневието.

Градската среда и транспортът са лицето на узаконено институционално безхаберие.

Достъпната среда у нас съществува само като „отметка“ при приемането на нови сгради. Това, че цял квартал може да е недостъпен, е нечий друг проблем.

Десетки хиляди хора в България са затворници в домовете си. Току се появи някой покъртителен репортаж по национална телевизия и само понякога нечий проблем може да бъде частично решен.

Псевдорешението с личните асистенти е джуфката на вседържавната немощ: институциите не знаят, не могат, не искат да бъдат двигател на приобщаването на различните хора и това е дадено като задача на близките – да се оправят както могат.

КАК Е В ЕВРОПА?

ДАНИЯ отделя около 5% от своя БВП за социална защита и услуги за хората с увреждания – най-високият дял в целия Европейски съюз. В България този дял е около 1%. Там ако човек е с намалена работоспособност (например може да работи само 10 или 15 часа седмично), държавата доплаща разликата до пълна заплата. Така работодателят плаща само за реално отработените часове, а човекът получава достойни доходи и не е затворник у дома, дори когато работи от дома.

НИДЕРЛАНДИЯ поддържа най-ниската безработица сред хората с увреждания в ЕС около 5,5%, при средно 9,5% за Съюза. Там рискът от бедност е свит до минимум. Делът на хората с увреждания в риск от бедност е под 15% чрез комбинацията от високи обезщетения, адаптирана градска среда и задължителна ангажираност на работодателите при рехабилитацията на служителите.

ШВЕЦИЯ И ФИНЛАНДИЯ

- Швеция е първата държава в света, която премахва големите социални домове и въвежда правото на персонален асистент 24/7, финансиран изцяло от държавата, за хората с тежки физически или интелектуални увреждания. Целта е човекът да живее в собствено жилище, да учи и работи, а не да зависи от близките си.

- Финландия е страната в ЕС с най-нисък риск от бедност сред работещите хора с увреждания едва 3% при над 20% в някои източноевропейски държави.

България е на последно или предпоследно място в Европа почти по всички възможни показатели за грижата за хората с увреждания. Още от детската градина, през училище до пълнолетния живот, наказанието за болестта е гарантирано.