Специалният пратеник на президента на САЩ Джаред Къшнър заяви, че предполагаема атака срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в края на декември 2025 г. е забавила мирните преговори между Русия и Украйна. По думите му нападението е отдалечило Путин от преговорния процес.

Къшнър направи изявлението в интервю с главния изпълнителен директор на Axel Springer Матиас Дьопфнер, публикувано в подкаста MD Meets. Той каза, че е започнал работа по преговорите преди около година, а през ноември е бил постигнат известен напредък.

„Териториалният въпрос в момента е стигнал до известна безизходица“, заяви Къшнър.

Според него между февруари и септември американската страна е поддържала постоянна комуникация с Москва и Киев, но не е видяла достатъчно гъвкавост или готовност за компромис, които да позволят намирането на общи позиции. Къшнър описа така развитието на преговорите преди срещите си с Путин и украинския президент Володимир Зеленски през септември.

Териториалният въпрос остава пречка

На въпрос дали Путин действително иска мир и край на войната, Къшнър отговори утвърдително. Той обаче уточни, че според него основният проблем е при какви условия може да бъде постигнато споразумение между исканията на руския президент, Зеленски и европейските държави.

Къшнър отрече и твърденията, че президентът на САЩ Доналд Тръмп оказва натиск върху Зеленски или върху Украйна. По думите му ролята на американската страна е да посредничи, а САЩ продължават да оказват подкрепа на Киев.

Украйна отхвърли обвинението

В края на декември 2025 г. Русия обвини Украйна, че е атакувала с безпилотни летателни апарати резиденцията на Путин, и заплаши да преразгледа позицията си в преговорите. Украйна официално отхвърли твърдението.

Президентът Володимир Зеленски определи руските заявления като фалшиви и каза, че американската страна е била информирана за тях. В изказването си Къшнър представи атаката като фактор, повлиял върху позицията на Путин, но в публикуваната информация няма независимо потвърждение, че такава атака действително е извършена.

Източници: pravda.com.ua