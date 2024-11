Фашист ли е Тръмп? Не - нова порода автократ

The Conversation

Фашист ли е Доналд Тръмп? Генерал Марк Мили, бившият председател на Съвета на началник-щабовете на Тръмп, смята така. Тръмп е "фашист до мозъка на костите си", предупреждава той. Джон Кели, бивш началник на кабинета на Тръмп, е съгласен. На същото мнение е и вицепрезидентката Камала Харис, неговият опонент на тазгодишните президентски избори. Но опитните политическите коментатори не са толкова сигурни. В The Guardian, Сидни Блументал нарича Тръмп "хитлерист", а митингите му "нацистки", но се въздържа да го нарече фашист. Майкъл Томаски от The New Republic разбира резервите, но му е писнало да прекарва време в обсъждане на разликата между "фашистки" и просто "фашист".

"Дяволски близо е", пише Томаски. Разбирам тази логика. Ето защо Харис използва термина "фашист", за да опише Тръмп - да изпрати "обаждане на 911 до американския народ". Но има един проблем. Прекарах последните шест години в изследване на дясната, авторитарна политическа комуникация в Америка. Мога да кажа с увереност как такива директни етикети могат да се задействат неправилно. Те могат много лесно да бъдат направени да изглеждат като либерална истерия, играеща право в ръцете на крайната десница. Това пише Джеф Баучер, професор в Университета "Дикън" за онлайн изданието The Conversation.

Ето двете причини, поради които е изключително важно да наричаме Тръмп точно това, което той е.

1. Наричането на Тръмп фашист и след това незабавното добавяне "или достатъчно близо" играе директно в ръцете на крайната десница. "Виждаш ли?" може да кажат. "Всеки път, когато някой излезе извън либералния консенсус, той бива етикетиран като фашист. Ето как политическата коректност заглушава несъгласието."

2. Видът авторитаризъм на Тръмп процъфтява от неяснотата относно това какъв вид дясна популистка фигура е той. Неговият успех зависи от факта, че "фашист" е единственото име, което имаме в момента за авторитарна политика. Според мен Тръмп не е фашист. По-скоро той е част от "нов авторитаризъм", който подкопава демокрацията отвътре и укрепва властта чрез административни, а не паравоенни средства.

Защо етикетът "фашизъм" е безполезен

Тази марка нов авторитаризъм се крие на видно място, защото все още няма име за нея. Прилича на нещо друго - например на десен популизъм, който е антилиберален, но все още не е антидемократичен. И изведнъж той се разкрива като антидемократичен екстремизъм, както направи Тръмп, като отказа да приеме резултата от изборите през 2020 г. и насърчи щурмуването на Капитолия. Моментът драматично разкри Тръмп като нов авторитарен човек. Допълнителен дебат за това дали Тръмп е като Адолф Хитлер рискува да бъде безсмислен. Но проблемът е, че фашизмът е единственото име, което имаме сега за антидемократичния екстремизъм. Всички фашисти са автократи. Но не всички автократи са фашисти. Изключително важно е да разберем, че има и други видове авторитаризъм и как да ги различаваме.

Това е важно не само за да се предотврати опитът на Тръмп да подкопае американската демокрация. Също така е жизненоважно да спрем имитаторите на Тръмп, които сега ще се появят в други демокрации. Ако все още няма друго име за това кои са те, освен "фашисти", тогава те също ще процъфтяват в двусмислието.

Какво представлява "новият авторитаризъм"?

Предлагам да се съсредоточим върху това, което всъщност е Тръмп - антидемократичен, "нов автократ" - и да разберем какво означава това и как той печели по-широка подкрепа, използвайки десния популизъм. Новите автократи не нанасят непременно удар върху институциите на една страна, например като премахнат изборите. По-скоро те изпразват демокрацията отвътре, така че тя се превръща във фасада, наметната върху еднопартийна държава. Днес имаме много примери за такъв тип управници: Реджеп Тайип Ердоган в Турция, Виктор Орбан в Унгария, Александър Лукашенко в Беларус, Кайс Сайед в Тунис и, разбира се, плакатната фигура на новите автократи, руският президент Владимир Путин.

Автократи като Путин трябва да управляват чрез държавата, а не чрез народа, тъй като, както обяснява социалният психолог Боб Алтемайер, те в крайна сметка представляват малко малцинство от населението. Военните диктатури управляват чрез въоръжените сили. Фашистките режими в Европа през 20-ти век бяха в крайна сметка полицейски държави. Те разчитаха на превръщането на паравоенните отряди на смъртта в тайна полиция (като Гестапо) и държавна сигурност (SS в нацистка Германия).

Новите автократи обаче управляват чрез трансформирането на държавните служби в свои лични политически машини. Ето защо Тръмп е обсебен от "дълбоката държава", под което той има предвид начина, по който демократичните институции имат вградени правни гаранции, защитавани от държавни служители, които потенциално могат да осуетят изпълнителните заповеди. Новата авторитарна стратегия е да се назначи прослойка от политически лоялни привърженици на ключови позиции в техните администрации, които могат да заобикалят институционалните проверки. Но това не е лесен въпрос. Ако Тръмп бъде избран, той се зарече да "смаже дълбоката държава", например чрез прочистване на хиляди неполитически служители на държавна служба. Като част от това той обеща да създаде "комисия за истина и помирение", насочена към наказване на онези, които смята, че са му се противопоставяли в миналото. Тръмп следва тази нова авторитарна игра през почти цялата си политическа кариера. Това са трите стъпки, които той предприема, за да постави основите на авторитарно управление:

1) Подкопаване на честността на изборите

Първият ключ към новия авторитаризъм: подкопаване на демокрацията чрез подкопаване на електоралния интегритет. Кой е лакмусът тук? Автократите не приемат резултатите от изборите, когато опозицията е спечелила. Както Тръмп много директно се изрази, "Аз съм много горд отрицател на изборите". Първият ход на Тръмп в това отношение беше да поеме контрола над Републиканската партия. Той използва отрицанието на изборите, за да направи това, като същевременно маргинализира всички умерени, които му се противопоставят. Републиканската партия на Тръмп сега е партия на малцинството, ориентирана към недоволството на белите, негодуванието срещу имигрантите и антидемократичната идея, че една страна трябва да се управлява като компания. Единствената ѝ надежда за спечелване на властта като партия на малцинството е като се опита да потисне вота на своите опоненти. За да направят това, републиканските щати, подкрепящи Тръмп, приеха редица закони от 2020 г. насам, за да направят гласуването по-трудно. Тези щати също така агресивно премахнаха хора от избирателните списъци. Само Тексас е заличил един милион гласоподаватели от списъците си от 2021 г. насам, само 6500 от които са били класифицирани като неграждани. Ако Тръмп спечели, той вероятно ще затрудни още повече хората да гласуват. Групи за защита на гражданските права се страхуват, че той може да въведе въпроса за гражданството при гласуването, да използва Министерството на правосъдието, за да извърши масова чистка на избирателните списъци и да започне криминални разследвания срещу служители на изборите. Като резервно мярка, Тръмп вероятно ще възкреси "комисията за почтеност на изборите", която той създаде през 2017 г., за да оправдае твърденията си за предполагаема измама на гласоподавателите на изборите през 2016 г. и да подкрепи своя разказ за отрицание на изборите.

2) Отслабване на законодателната и съдебната власт

Вторият ключ към новия авторитаризъм: заобикаляне на функцията за контрол и баланс на законодателната власт. Целта тук е да се управлява чрез изпълнителна власт или да се управлява чрез подредено законодателно мнозинство. Новите автократи често управляват чрез укази, включително използването на извънредни правомощия. Например, Тръмп е предвидил сценарий, при който републиканският Конгрес може да приеме извънредни правомощия, за да упълномощи президента да отмени правомощията на губернаторите на щатите да уволняват техните прокурори и да използва Националната гвардия за правоприлагане. Подобно развитие ще зависи от редица фактори, включително съучастието на съдебната власт. Ето защо новите автократи също се опитват да напълнят съдебната система с лоялисти. През първия си мандат Тръмп не само назначи трима съдии от Върховния съд, но и назначи съдии във федералните апелативни съдилища и окръжните съдилища. 3) Атакувайте враговете си

Това води до третия стълб на новия авторитаризъм: обезглавяване на политическата опозиция и потискане на несъгласието. Заплахите на Тръмп да разследва и преследва враговете си, включително водещи фигури в Демократическата партия, трябва да се приемат много сериозно. Неговите призиви за борба с "вътрешния враг" бяха насочени към онези, които той смяташе за "радикални леви лунатици". Журналисти и новинарски медии също има вероятност да бъдат атакувани. Изявлението на Тръмп, че лицензите за излъчване на национални мрежи трябва да бъдат отменени, например, трябва да се разбира в контекста на обещанията му да разпусне федералните регулаторни агенции, ако бъде избран. Това има значение, защото следващата стъпка за новите автократи да укрепят властта си е чрез потискане на несъгласието. Тръмп предложи използването на военните в граждански контекст за преследване на престъпници и предотвратяване на нелегалната имиграция. Съобщава се, че той дори се е чудил защо военните не са могли "просто да застрелят" протестиращите. Важно е да се разбере как това се различава от фашизма, защото е от основно значение за способността на Тръмп да запази електорална подкрепа. Класическият фашизъм при диктатори като Хитлер и италианския Бенито Мусолини се основаваше на улични боеве, паравоенни движения, които използваха насилие, за да сплашат и смажат опозицията. Еквиваленти на това днес са десните милиции като "Гордите момчета" и "Пазителите на клетвата". Тръмп стои с единия крак на ръба на този лагер. Но алтернативни десни фигури като Банън разбират, че знамена със свастика и паравоенни униформи са политическа отговорност. Те предпочитат новия авторитаризъм, който е в състояние да прокара десен екстремистки дневен ред, като сведе демокрацията до фалшиви избори, вместо открито да установи тоталитарен режим. Като такъв, Тръмп може да избегне обвиненията, че е "фашист", като каже на "Гордите момчета" да "стоят настрана", като в същото време издига димна завеса от неяснота относно бунта на Капитолия на 6 януари. Той може да се дистанцира от вида паравоенно насилие, което напомня на класическия фашизъм. Крайно време е да назовем нещата ​​с истинските им имена. Тръмп има антидемократичните тенденции на нов автократ - и, както посочват опонентите му, изглежда ще превърне думите си в действия, ако бъде избран за втори път.