Китайските Omoda и Jaecoo стъпват на българския пазар с безпрецедентна гаранция от 1 000 000 км на ДВГ

Китайският гигант Chery направи своя дебют у нас, представяйки двата си авангардни подбранда – Omoda и Jaecoo. Снощната премиера официално сложи началото на нов етап от китайската инвазия в Европа и у нас, а заявката за качество е безпрецедентна: изумителната гаранция от 1 000 000 километра за двигателя с вътрешно горене и на електромотора!

Основани през 2022 година и поели стремглаво към световните пазари през 2023-а, двете марки стъпват на родна земя с дръзкия си слоган: „Extra is Basic“ (екстрата е базово). Тибериу Йоановичи, генерален мениджър за Румъния и България в Genius Automotive Europe, подчерта по време на събитието, че всичко, което европейските потребители традиционно приемат за допълнително оборудване, тук ще бъде стандартно. Това е директна атака срещу установените пазарни модели и недвусмислено послание към конкуренцията.

Omoda 9 SHS

За своя първи партньор в България, Chery избраха доказан професионалист. Бизнесът стартира с „Ауто Франс 3000“ – мощен играч, който още от 2005 година е официален дилър на Renault и успешно продава марките Renault и Dacia. Отсега нататък те ще поемат не само дистрибуцията, но и сервизното обслужване на двата китайски бранда.

Амбициите за разширяване на мрежата са повече от сериозни и говорят за дългосрочен план. До края на 2026 година Genius Automotive Europe планира да отвори още един търговски център в столицата, както и представителства в Пловдив, Русе, Варна и Бургас. През 2027-а този експанзивен поход ще продължи с включването на Стара Загора, Велико Търново, Севлиево и Плевен.

Omoda 5

Още през ноември, когато бе обявено, че марките идват у нас, стана ясно, че те ще се ползват със седемгодишна заводска гаранция (до 150 000 км) и 3 години безплатна пътна помощ в цяла Европа. Но сега идва големият коз: гаранцията за двигателя от един милион километра (1 000 000 км) – ход, който ясно демонстрира колосалното доверие на производителя в качеството на своите агрегати.

Гамата на Omoda ще бъде съставена от пет модела, привличащи погледа със своя футуристичен дизайн. Кросоувърът Omoda 5 разчита на 1.6-литров T-GDI бензинов мотор, сдвоен със седемстепенна автоматична трансмисия с двоен съединител – изпитана конфигурация, позната и от Hyundai/Kia. Изцяло електрическият Omoda 5 EV ще осигурява автономен пробег до 450 км по цикъла WLTP, а зареждането на батерията от 30% до 80% ще отнема само 26 минути. Допълнително разнообразие ще дойде през 2026 година с премиерата на самозареждащ се хибрид на „петицата“.

Jaecoo 7 SHS

Във фокуса е и компактният градски кросоувър Omoda 7 SHS, който споделя същото задвижване като „петицата“ и, подобно на всички модели на двата бранда, може да се похвали с максималните пет звезди за безопасност от EuroNCAP. На върха на моделната линия ще застане впечатляващият плъг-ин хибрид 9 SHS. Той ще разполага с умопомрачителните 530 к.с., интелигентно 4х4 задвижване, до 145 км пробег само на електричество и внушителен общ пробег до 1 100 км.

Марката Jaecoo навлиза със своите представители 7 и 7 SHS. И тук сърцето на задвижването е 1.6-литров турбо двигател с променлива геометрия. Догодина очакваме и премиерата на още по-мащабния и мощен 8 SHS PHEV, който ще завърши атаката на Jaecoo на нашия пазар.

Jaecoo 7