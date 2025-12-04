Китайските Omoda и Jaecoo стъпват на българския пазар с безпрецедентна гаранция от 1 000 000 км на ДВГ

Китайският гигант Chery направи своя дебют у нас, представяйки двата си авангардни подбранда – Omoda и Jaecoo. Снощната премиера официално сложи началото на нов етап от китайската инвазия в Европа и у нас, а заявката за качество е безпрецедентна: изумителната гаранция от 1 000 000 километра за двигателя с вътрешно горене и на електромотора!
Основани през 2022 година и поели стремглаво към световните пазари през 2023-а, двете марки стъпват на родна земя с дръзкия си слоган: „Extra is Basic“ (екстрата е базово). Тибериу Йоановичи, генерален мениджър за Румъния и България в Genius Automotive Europe, подчерта по време на събитието, че всичко, което европейските потребители традиционно приемат за допълнително оборудване, тук ще бъде стандартно. Това е директна атака срещу установените пазарни модели и недвусмислено послание към конкуренцията.
За своя първи партньор в България, Chery избраха доказан професионалист. Бизнесът стартира с „Ауто Франс 3000“ – мощен играч, който още от 2005 година е официален дилър на Renault и успешно продава марките Renault и Dacia. Отсега нататък те ще поемат не само дистрибуцията, но и сервизното обслужване на двата китайски бранда.
Амбициите за разширяване на мрежата са повече от сериозни и говорят за дългосрочен план. До края на 2026 година Genius Automotive Europe планира да отвори още един търговски център в столицата, както и представителства в Пловдив, Русе, Варна и Бургас. През 2027-а този експанзивен поход ще продължи с включването на Стара Загора, Велико Търново, Севлиево и Плевен.
Още през ноември, когато бе обявено, че марките идват у нас, стана ясно, че те ще се ползват със седемгодишна заводска гаранция (до 150 000 км) и 3 години безплатна пътна помощ в цяла Европа. Но сега идва големият коз: гаранцията за двигателя от един милион километра (1 000 000 км) – ход, който ясно демонстрира колосалното доверие на производителя в качеството на своите агрегати.
Гамата на Omoda ще бъде съставена от пет модела, привличащи погледа със своя футуристичен дизайн. Кросоувърът Omoda 5 разчита на 1.6-литров T-GDI бензинов мотор, сдвоен със седемстепенна автоматична трансмисия с двоен съединител – изпитана конфигурация, позната и от Hyundai/Kia. Изцяло електрическият Omoda 5 EV ще осигурява автономен пробег до 450 км по цикъла WLTP, а зареждането на батерията от 30% до 80% ще отнема само 26 минути. Допълнително разнообразие ще дойде през 2026 година с премиерата на самозареждащ се хибрид на „петицата“.
Във фокуса е и компактният градски кросоувър Omoda 7 SHS, който споделя същото задвижване като „петицата“ и, подобно на всички модели на двата бранда, може да се похвали с максималните пет звезди за безопасност от EuroNCAP. На върха на моделната линия ще застане впечатляващият плъг-ин хибрид 9 SHS. Той ще разполага с умопомрачителните 530 к.с., интелигентно 4х4 задвижване, до 145 км пробег само на електричество и внушителен общ пробег до 1 100 км.
Марката Jaecoo навлиза със своите представители 7 и 7 SHS. И тук сърцето на задвижването е 1.6-литров турбо двигател с променлива геометрия. Догодина очакваме и премиерата на още по-мащабния и мощен 8 SHS PHEV, който ще завърши атаката на Jaecoo на нашия пазар.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Име
09:48 04.12.2025
2 ЗАХРАНКАТА Е ФЪРЛЕНА.....ЧАКАТ
09:50 04.12.2025
3 ХСЗЦДцд
Във Великобритания, тази рекламна кампания мина преди около 6 месеца. Бая "титулувани ютюбъри" изгърмяха след като в същия този Ютюб изтече писмо от производителя Чери, разпратено до бая сериозна бройка автомобилни ютюбъри, в което писмо имаше ценоразпис кое, как и колко трябва да се каже за моделите на Чери, така че им платят определена сума. Онзи изцъкленият от Carwow май беше един от изгърмелите, който направи ревю по правилата на Чери.
Хляб и зрелища за масите...
09:55 04.12.2025
4 А нашите купуват Шкоди за минцифайките
Коментиран от #9
09:59 04.12.2025
6 Пламен
10:07 04.12.2025
7 Гаранцията е маркетингов трик
10:24 04.12.2025
8 Механик
10:26 04.12.2025
9 Минцифаите сами си купуват шкодите
До коментар #4 от "А нашите купуват Шкоди за минцифайките":Купуват ги с парите от нашите глоби. Ние сме причината те да имат тази възможност.
10:27 04.12.2025