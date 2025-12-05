Украински дрон атакува Чечения и руски региони: Разрушения и пожари, ПВО на Русия реагира

Руски и чеченски Telegram-канали публикуваха снимки, за които твърдят, че показват поражения от удар на украински дрон по многоетажна офисна сграда в комплекса „Грозни Сити“ в столицата на Чечения. На кадрите, които Би Би Си и други медии не са успели независимо да потвърдят, се вижда цяла секция от фасадата с разбито остъкление на няколко етажа. Чеченски опозиционни източници също твърдят, че щетите са резултат от атаката, предава News.bg.

Официалните власти в Чечения все още не са потвърдили нанесени щети или инцидент. Междувременно летищата в Грозни, Беслан и Магас временно бяха затворени заради потенциална заплаха от дронове.

Руският министерство на отбраната съобщи, че през нощта силите за противовъздушна отбрана са „прехванали и унищожили“ 41 украински дрона от самолетен тип. Най-интензивни удари според ведомството е имало над Самарска, Саратовска, Волгоградска, Ростовска области, Краснодарския край и анексирания Крим. Местни канали в Самарска област съобщават за взривове и предположения, че целта е бил нефтопреработвателен завод в Сизран, но официално потвърждение няма.

В Краснодарския регион властите обявиха, че в Темрюкския морски порт е избухнал пожар след удар на дрон през нощта.