Украински дрон атакува Чечения и руски региони: Разрушения и пожари, ПВО на Русия реагира

Украински дрон атакува Чечения и руски региони: Разрушения и пожари, ПВО на Русия реагира

5 Декември, 2025 09:32

  • украински дрон-
  • чечения-
  • русия-
  • дрон-
  • украйна-
  • атакува-
  • пво

Снимки от удар в Грозни, временно затворени летища и множество свалени дронове от руски ПВО

Украински дрон атакува Чечения и руски региони: Разрушения и пожари, ПВО на Русия реагира - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руски и чеченски Telegram-канали публикуваха снимки, за които твърдят, че показват поражения от удар на украински дрон по многоетажна офисна сграда в комплекса „Грозни Сити“ в столицата на Чечения. На кадрите, които Би Би Си и други медии не са успели независимо да потвърдят, се вижда цяла секция от фасадата с разбито остъкление на няколко етажа. Чеченски опозиционни източници също твърдят, че щетите са резултат от атаката, предава News.bg.

Официалните власти в Чечения все още не са потвърдили нанесени щети или инцидент. Междувременно летищата в Грозни, Беслан и Магас временно бяха затворени заради потенциална заплаха от дронове.

Руският министерство на отбраната съобщи, че през нощта силите за противовъздушна отбрана са „прехванали и унищожили“ 41 украински дрона от самолетен тип. Най-интензивни удари според ведомството е имало над Самарска, Саратовска, Волгоградска, Ростовска области, Краснодарския край и анексирания Крим. Местни канали в Самарска област съобщават за взривове и предположения, че целта е бил нефтопреработвателен завод в Сизран, но официално потвърждение няма.

В Краснодарския регион властите обявиха, че в Темрюкския морски порт е избухнал пожар след удар на дрон през нощта.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Атина Палада

    15 28 Отговор
    братушките са унижавани денонощно

    Коментиран от #2, #23

    09:34 05.12.2025

  • 2 И в крайна сметка

    26 8 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Пpoф. Йepoним Пepoвич oт yнивepcитeтa в Цюpиx: 3eлeнcки вeчe пoдгoтвя yкpaинцитe зa пopaжeниe и зa мнoгo cepиoзни oтcтъпки

    09:37 05.12.2025

  • 3 Истината:

    24 6 Отговор
    Село Конче-Заспа близо до Киев, дом на украинския елит,
    се е превърнало в арена на истински въоръжен конфликт
    между части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и
    Главното разузнавателно управление (ГУР) на
    Министерството на отбраната на Украйна

    09:37 05.12.2025

  • 4 защо

    22 2 Отговор
    "Украински дрон атакува Чечения и руски региони"
    Абе Ели,
    Започнете да четете какво пишете бе слънце. То бива, бива, ама ...

    09:40 05.12.2025

  • 5 Нищо не реагират

    9 5 Отговор
    Защо, защо още има Рада, правителство, президент и команден пункт на армията? Само тогава, когато врагът загуби държавните си централни институции, тогава войната е спечелена.

    09:40 05.12.2025

  • 6 Права е Елито!

    14 0 Отговор
    Новите украински дронове са за многократна употреба- първо удря Грозни и по пътя назад удря последователно Сизран, Самара, пристанище Темрюк и се връща в базата за зареждане!

    09:46 05.12.2025

  • 7 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    10 9 Отговор
    Пятница, чеченци тичат из кишлаците, деца плачат, жени крещят, магарета реват, овце блеят, кравите мучат.... Абсолютната руска идилия, мичтата за всеки pycoфил да посети и живее в Русия. Добро пожаловали в Pyccкий Мир. Къв КОШМАР баце .....😄😄😄

    09:47 05.12.2025

  • 8 Последния Софиянец

    10 9 Отговор
    гори блатни нужник от всички страни, а бункерното беше тръгнал за два дня Киев да заграби!

    09:47 05.12.2025

  • 9 до владетелите на зоопарка......

    7 8 Отговор
    Пишете реално какво става ,а не измислени победи на просия.Този покровск ще го дъвчете и другата година.Снощи над 450 дрона от самолетен тип са атакували просията......Смятате ли ,че така може да се съществува ???Тези дронове ще почнат да севзривяват и над акватория бг и над черно море.Това ще стане говоря за района най хубавото място на земята ще стане пустиня!ПС.Над синеморец в морето гръмна дрон -вие си мълчите.там е имало локално земетресение.......такъв взрив.В момента просия унищожават с дронове,а кремъл го пазят за да ги съдят и да ги набедят за цялото разорение което е направено в европа!

    Коментиран от #16

    09:47 05.12.2025

  • 10 Време е

    8 5 Отговор
    за Орешник !

    Коментиран от #15

    09:49 05.12.2025

  • 11 ха-ха

    12 5 Отговор
    Уауууууууу , много страшни тия укри , бе , рушат всичко де могат ....Да не се захващат с чеченците , че те не са като руснаците мекошави .

    Коментиран от #13, #14

    09:49 05.12.2025

  • 12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    7 6 Отговор
    До къде се докара бакшиша от калното мазе, а уж всичко било па план‼️

    09:49 05.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 и накрая .....

    12 3 Отговор

    До коментар #11 от "ха-ха":

    Укрията си заминава , солдатите зелюви - и те !

    09:51 05.12.2025

  • 15 онзи

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Време е":

    Още в началото трябваше да се почне с него , но нали са ,,наши ,, още ги галим по главите ...

    09:54 05.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 джудж ,

    8 2 Отговор

    До коментар #16 от "Миролюб Войнов, демократ":

    Ти ще си сред първите , много драскаш и много ти знае устата от миндера . А на фронте когда ?!

    Коментиран от #18

    09:56 05.12.2025

  • 18 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "джудж ,":

    "...А на фронте когда ?!.. "

    Сегодня ночью F-16 Вlock 70 товарим 9-тонната GBU-57 Massive ordnance penetrator и я караме за Москва 😁👍

    Коментиран от #19

    10:06 05.12.2025

  • 19 си дзън

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Миролюб Войнов, пилот ВВС":

    Остава Ф-16 да вдигне 9 тона, ама нейсе...

    Коментиран от #22

    10:08 05.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хмхмхмхмхм

    4 4 Отговор
    Браво на украинците- колко пъти онзи, брадатия радикален мюслим, подлогата на кремъл, се кани о говори, че идва в Европа да унищожава всеки , който не е мюслим, и че това бил джихад, а.. Пуснете му 50 бомби над харемите му и синовете му и да се приключва с този ид////от

    10:19 05.12.2025

  • 22 Миролюб Войнов, пилот ВВС

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "си дзън":

    Ще се изненадаш, но F-16 Block 70 с един двигател има товароносимост 9 тона, срещу МиГ-29 c два двигателя и товароносимост 2.4 тона 😁👍

    10:20 05.12.2025

  • 23 Путин

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Сорос ни заповяда да станем "многоходови"

    10:22 05.12.2025

  • 24 Сила

    3 4 Отговор
    Къде е детето - чудо Адам Кадиров със златните картечници , "Герой " на РФ , къде е да защити народа от "нацистите "....??!

    10:26 05.12.2025

  • 25 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    Като гледам снимката казарма са ударили, военен склад или летище с рафинерия.

    10:42 05.12.2025

