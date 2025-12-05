Новини
Меглена Кунева: България влиза в еврозоната с „протестиран бюджет“ и липса на визия

5 Декември, 2025 09:19 945 45

Тя напомни, че Европейската комисия вече е предупредила София да внимава

Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България посреща първия си бюджет като член на еврозоната на фона на масови протести и сериозно обществено напрежение. Това коментира пред бТВ еврокомисарят и бивш вицепремиер Меглена Кунева. Според нея страната ни е „влязла в еврозоната с бюджет, който сам по себе си е протест“.

Кунева подчерта, че за първи път България изготвя бюджет без това, което ни е налагал валутния борд, което е „нов момент и нова отговорност“. Тя напомни, че Европейската комисия вече е предупредила София да внимава, след като проектобюджетът предизвика редица критики.

„В момента ние сами избираме дали да вдигнем дълга и как да увеличим приходите. Това изисква друга степен на отговорност. Комисията каза „внимавайте“, а правителството трябваше да чуе този сигнал“, коментира тя.

Според Кунева не е вярно, че хората протестират срещу самото влизане в еврозоната: „Българите по-скоро подкрепят този процес. Те не приемат начина, по който се изготвя бюджетът.“

Кунева остро критикува липсата на прозрачност и взаимодействие при съставянето на бюджета.

„Не може фискалният съвет да заявява, че събира информация от пресата, защото никой не му е дал бюджета. Не може тристранният съвет да излиза от залата. Това е проблем не само на цифрите – това е проблем за демокрацията“, подчерта тя.

Според нея в сфери като образование, сигурност и администрация не се виждат реформи, а само „наливане на пари без промяна“.

Според бившия еврокомисар кризата в бюджетната политика е част от по-голям проблем – липсата на ясно позициониране на България в европейския процес.

Кунева отбеляза, че ЕС навлиза в период на сериозно преформатиране – с нов фокус върху отбрана, геополитика, технологии и разширяване. „Приоритетите се променят. Няма да има толкова пари за кохезия. А ние не сме готови за тази трансформация.“

По думите на Кунева аргументът, че това е „единственият възможен бюджет“, защото управляват няколко партии, не може да оправдае липсата на визия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ох боже

    31 0 Отговор
    но като те гледам на снимката и на теб не ти е лесно

    09:23 05.12.2025

  • 2 АГАТ а Кристи

    49 0 Отговор
    "Другарката" ПРЪМОВА - в името на лични интереси СГРОМОЛЯСАЛА атомната ни енергетика !

    Коментиран от #13

    09:24 05.12.2025

  • 3 Без референдум

    41 0 Отговор
    и желанието на българските граждани влизането в еврозоната е фалшификация и манипулация.
    Помнете кои парти преди няколко дни гласуваха против референдума защото идват избори.

    Коментиран от #12, #15

    09:24 05.12.2025

  • 4 Продажната

    35 0 Отговор
    меглена ръси мозък

    09:25 05.12.2025

  • 5 Тази

    35 0 Отговор
    мумия трябва да отговаря за многото зулуми, които причини на България а не да се изстипосва по телевизиите.

    Коментиран от #9

    09:25 05.12.2025

  • 6 Последния Софиянец

    18 0 Отговор
    Нали лъжеха че без бюджет в Евро няма как да влезем в еврозоната.

    09:26 05.12.2025

  • 7 питам

    23 0 Отговор
    Тая кривоустата още ли е жива?

    09:26 05.12.2025

  • 8 Зъл пес

    27 0 Отговор
    Ето я подписвачката за ЕС и евро.Нея плюйте(който е против всичко случващо се)

    Коментиран от #24

    09:30 05.12.2025

  • 9 Пробва ви

    17 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тази":

    дали не сте забравили.

    09:30 05.12.2025

  • 10 ТОВА е

    25 0 Отговор
    МЕГЛЕНА КОЗЛОДУЙКАТА - йес-дамата ли беше ?

    09:30 05.12.2025

  • 11 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    19 0 Отговор
    Европейският парламент, Съветът на Европа и Еврокомисията се съгласиха напълно да дерегулират новото поколение на ГМО – т.н Нови геномни техники. Според предложения регламент на етикетите на храните няма да се изписва, ако съдържат от новите ГМО и така потребителите няма да бъдат информирани с какво се хранят.

    09:30 05.12.2025

  • 12 Питане

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Без референдум":

    Кои са?,че не гледах

    09:31 05.12.2025

  • 13 ганю

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "АГАТ а Кристи":

    да и пробия кухата лейка с дрелката
    за да видя докъде е достигнала радиацията от чернобил
    и ако трябва да я затворим за едни 80 години
    в диарбекир при анадолските табиети...

    09:31 05.12.2025

  • 14 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    21 0 Отговор
    А ТИ НЕЗАБАВНО ТРЯБВА ДА ВЛЕЗЕШ У ПАНДИЗА ПРОДАЖНИЦА

    09:31 05.12.2025

  • 15 ганю

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Без референдум":

    един
    л
    и
    н
    ч
    на виновниците за липсата на референдум
    е добра идея хамериканска
    само Костадина е извън това и Радев
    останалите на дръвника...

    09:34 05.12.2025

  • 16 И с какви очи

    19 0 Отговор
    Застава и акъл да дава !!??….,,

    09:34 05.12.2025

  • 17 пропускаш нещо лизачке

    17 0 Отговор
    и НАЙ-ВАЖНОТО против волята на народа!!!

    09:35 05.12.2025

  • 18 Интересен

    15 0 Отговор
    Факт :тия дето трябва да са по КИЛИЙТЕ всеки ден са на интервюта .

    09:38 05.12.2025

  • 19 НАЛИ СМЕ В КЛУБА НА БОГАТИТЕ

    11 0 Отговор
    А пак сме си същите бедняци.

    09:38 05.12.2025

  • 20 Изключително

    14 0 Отговор
    gнусна персона.

    09:39 05.12.2025

  • 21 Айде

    15 0 Отговор
    бягай некъде се скрий, че и ти такива поразии направи. Изкочи от нафталина и ръси акъл.

    09:39 05.12.2025

  • 22 пешо

    16 0 Отговор
    тоя боклук откъде го изкопахте

    09:40 05.12.2025

  • 23 "Вечнаат Амбър"

    17 0 Отговор
    Абе, от коя дупка изпълзя "Вечната Амбър" на политиечската проституция - Пръможвата Меглена! Нагла, долна, двулична и до цинизъм чезочлива измамница и лъжкиня! С гръм и трясък направи поредната поръчкова партия - креатура на ДС и ЦК на бКП, която кръсти, ако помните "България, Движение на гражданиет"! Да, ама пък й предложиха скъпо платена служба в Брюксел и "Вечната Амбър" на политическата проституция заряза и Движението, и гражданите и отлетя аз Белгия, а партийката й отиде за лимонад! А преди това беше примамила в еня зам.председателя на ЗСБ, знаков костовист, сега знаков лакей на уродливото 190- килограмово туловище Пеевски! На този политически номад му викат Къдравата Сю - нищожество, та дрънка! Така че, Пръмовата Меглева да си седи в дупката!

    09:41 05.12.2025

  • 24 Справедливост

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "Зъл пес":

    Тая - "гладната преговаряща", тая и присъдружните и тогава, така предадоха Народа и държавата, че до девето коляно ... малко ще им е!

    09:42 05.12.2025

  • 25 Въпрос ?

    14 0 Отговор
    Хайде сега да ви питам тия дето ми ходихте да гласувате 36 години подред и след всеки избори ситуацията става все по-зле.
    КЪДЕ СА ВАШИТЕ ХОРА СЕГА БЕ ???
    Продадоха ни всички, нали ?!
    Какво стана с ,,няма да гласувам за Пенчо, че да спечели Генчо"
    И като спечели Генчо какво стана ???
    Най-високи цени в Европа с най-некачествена храна.
    Липса на инфраструктура, на читаво здравеопазване, на стабилно и качествено образование.
    А какво стана с референдума против еврото ?
    Какво стана с подписите които всички събрахме против еврото ?
    Бяха унищожени и игнорирани от същите тия,за които ходихте да гласувате !!!
    И сега ей тия ДОКАЗАНИ престъпници вкарват еврото против волята на народа,но в същото време искат народа да плати сметката.

    09:44 05.12.2025

  • 26 Полит.коректен расист

    13 0 Отговор
    Ха, още един доказан престъпник на свобода 🤦‍♂️

    09:44 05.12.2025

  • 27 Само да добавя

    8 0 Отговор
    По-добре да не влиза. Имаме си достатъчно грижи. Тази не ни е нужна. На нас. При вас не знам как е!

    09:46 05.12.2025

  • 28 НРБългария

    10 0 Отговор
    Унищожителката на АЕЦ Козлодуй , един ден ще си плати пред народа

    Коментиран от #44

    09:50 05.12.2025

  • 29 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

    3 0 Отговор
    Теорията за „съзидателното разрушение“ (creative destruction)
    Теорията за „съзидателното разрушение“ (creative destruction) е концепция, формулирана от Йозеф Шумпетер, която предлага възможността на пазарната икономика да се подобрява чрез естествената денивелация на остарели и нерентабилни бизнеси, а също така преразпределяне на ресурсите в полза на нови, по-производителни фирми. Тази концепция е основана на идеята, че разрушението на старите бизнеси е неизбежно и носи социално напрежение и трудности, но е необходимо за създаването на нови, по-ефективни и конкурентоспособни компании. (Българските правителства, държавен бюджет и партии, дудндуркат неефективен бизнес, неспособен да плаща заплати и данъци, като бизнесът към където се изнася - евакуира българинът) Ето защо българинът има и високи цени и фалшива храна, и здравеопазване.

    09:51 05.12.2025

  • 30 Някаква

    3 0 Отговор
    По прясна с скумрия има ли за Никулден?

    09:53 05.12.2025

  • 31 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ

    3 0 Отговор
    Може всички да печелят, не е вярно - че някой трябва да губи. Всички те заедно създават стойност. Добавена стойност, натрупана в цената, на акции, злато крипто, като имотите - балон и балона в земеделската цена. Печалбата която е вложена, е стойност докато не се похарчи, ако се харчи повече от влагането, стойността ще пада, като бързата приватизация е като бърза разпродажба - става излишно предлагане. .. Теорията за „съзидателното разрушение“ (creative destruction)
    Теорията за „съзидателното разрушение“ (creative destruction) е концепция, формулирана от Йозеф Шумпетер, която предлага възможността на пазарната икономика да се подобрява чрез естествената денивелация на остарели и нерентабилни бизнеси, а също така преразпределяне на ресурсите в полза на нови, по-производителни фирми. Тази концепция е основана на идеята, че разрушението на старите бизнеси е неизбежно и носи социално напрежение и трудности, но е необходимо за създаването на нови, по-ефективни и конкурентоспособни компании. (Българските правителства, държавен бюджет и партии, дудндуркат неефективен бизнес, неспособен да плаща заплати и данъци, както плаща бизнесът към където се изнася - евакуира българинът) Ето защо българинът има и високи цени и фалшива храна, и здравеопазване.

    09:53 05.12.2025

  • 32 Търновец

    9 0 Отговор
    Кунева и Паси нанесоха щети за милиарди със затварянето на атомните реактори и с пращането на войници в Афганистан и Ирак. Съд

    09:54 05.12.2025

  • 33 Това Е !

    2 0 Отговор
    Това Е !

    В Резултат !

    На Машето !

    Бездействие !

    Коментиран от #35

    09:54 05.12.2025

  • 34 Кривоустата Продажница!

    6 0 Отговор
    Народа ти казва:Марш!

    09:55 05.12.2025

  • 35 Без Честието !

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Това Е !":

    Без Честието !

    Никога !

    Не Е Водило !

    До !

    Положителен !

    Резултат !

    09:56 05.12.2025

  • 36 до владетелите на зоопарка......

    3 1 Отговор
    Защо???един от вас не се Изправи и да каже....Царят просийски е Гол........Защо бюджета???Нима такъв бюджет се прави за първи път???Нима толкова сте....ииксперти та не може да погледнете бюджетите правени преди???Нима не виждате ,че всяка година се увеличава минималната заплата ,а с това е натоварват частниците и другите платци към бюджета.Нима не виждате ,че на 3- 5-7 години се вдигат и процента и минималната.защо хора ,които трябва да разбират от бюджет говорят като да не знаят тези неща ???Защо просто не кажете ,това е хибридната война на Просия крещу бг???Защо не кажете истината ,защо???

    09:59 05.12.2025

  • 37 кмета мълчи като гупа

    2 0 Отговор
    За боклука, от месец е заринал градо, а за бюджет се сбраа илядо души на паветата на третио ден.

    10:01 05.12.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Бих й се отблагодарил

    5 0 Отговор
    подобаващо за това че изключи АЕЦ-а коленичейки на Франция, но ще ме вкарат на топло

    10:08 05.12.2025

  • 41 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Престъпнице,умр....

    10:10 05.12.2025

  • 42 звездоброец

    1 0 Отговор
    Токова милиарди колкото щеше да изкарат затворените ректори на АЕЦ никой не можеше да налее в България ,дори прехвалените еврофондове . Нато се изтегля в границите от 1990 година , а на тези хороскопа им изобщо не е хубав

    10:14 05.12.2025

  • 43 Гост

    1 0 Отговор
    Е как да няма визия, лелче?! Тия, дето управляват, визията им е напълно ясна. Виж, например, премиера джилязко неговата визия е кристална, Гранде опенинг в най-скоро време. Това е визия

    10:18 05.12.2025

  • 44 Даа!

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "НРБългария":

    Кой ще плати- тази лисица? Ще си живее( и го живее) живота,както дори не може да си представиш.Тя е виновник,за днешното състояние на държавата.Да,без преувеличение! Тя беше " главен преговарящ" за присъединяване към ЕС.Тя е подписала в същия договор,че се задължаваме безусловно,да се приеме еврото.Тя е подписала ангажимент на държавата,да се закрият 4 блока на Козлодуй,което доведе до последователно повишаване на цените за ел.енергия,за домакинствата и за бизнеса.Подписа ,за да " услужи" на френска банка,в която е работила. Ние закрихме,веднага същата банка финансира комшиите отвъд Дунава строежа на АЕЦ черна вода".Никой политик,премиер от 1989 г до сега не е нанесъл по страшни щети на страната от нея.

    10:19 05.12.2025

  • 45 Адолф

    2 0 Отговор
    По-добре без липса на визия за България, отколкото визия като твоята по времето на Мони зара.

    10:19 05.12.2025

