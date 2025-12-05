Меглена Кунева: България влиза в еврозоната с „протестиран бюджет“ и липса на визия

България посреща първия си бюджет като член на еврозоната на фона на масови протести и сериозно обществено напрежение. Това коментира пред бТВ еврокомисарят и бивш вицепремиер Меглена Кунева. Според нея страната ни е „влязла в еврозоната с бюджет, който сам по себе си е протест“.
Кунева подчерта, че за първи път България изготвя бюджет без това, което ни е налагал валутния борд, което е „нов момент и нова отговорност“. Тя напомни, че Европейската комисия вече е предупредила София да внимава, след като проектобюджетът предизвика редица критики.
„В момента ние сами избираме дали да вдигнем дълга и как да увеличим приходите. Това изисква друга степен на отговорност. Комисията каза „внимавайте“, а правителството трябваше да чуе този сигнал“, коментира тя.
Според Кунева не е вярно, че хората протестират срещу самото влизане в еврозоната: „Българите по-скоро подкрепят този процес. Те не приемат начина, по който се изготвя бюджетът.“
Кунева остро критикува липсата на прозрачност и взаимодействие при съставянето на бюджета.
„Не може фискалният съвет да заявява, че събира информация от пресата, защото никой не му е дал бюджета. Не може тристранният съвет да излиза от залата. Това е проблем не само на цифрите – това е проблем за демокрацията“, подчерта тя.
Според нея в сфери като образование, сигурност и администрация не се виждат реформи, а само „наливане на пари без промяна“.
Според бившия еврокомисар кризата в бюджетната политика е част от по-голям проблем – липсата на ясно позициониране на България в европейския процес.
Кунева отбеляза, че ЕС навлиза в период на сериозно преформатиране – с нов фокус върху отбрана, геополитика, технологии и разширяване. „Приоритетите се променят. Няма да има толкова пари за кохезия. А ние не сме готови за тази трансформация.“
По думите на Кунева аргументът, че това е „единственият възможен бюджет“, защото управляват няколко партии, не може да оправдае липсата на визия.
25 Въпрос ?
КЪДЕ СА ВАШИТЕ ХОРА СЕГА БЕ ???
Продадоха ни всички, нали ?!
Какво стана с ,,няма да гласувам за Пенчо, че да спечели Генчо"
И като спечели Генчо какво стана ???
Най-високи цени в Европа с най-некачествена храна.
Липса на инфраструктура, на читаво здравеопазване, на стабилно и качествено образование.
А какво стана с референдума против еврото ?
Какво стана с подписите които всички събрахме против еврото ?
Бяха унищожени и игнорирани от същите тия,за които ходихте да гласувате !!!
И сега ей тия ДОКАЗАНИ престъпници вкарват еврото против волята на народа,но в същото време искат народа да плати сметката.
09:44 05.12.2025
29 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ
Теорията за „съзидателното разрушение“ (creative destruction) е концепция, формулирана от Йозеф Шумпетер, която предлага възможността на пазарната икономика да се подобрява чрез естествената денивелация на остарели и нерентабилни бизнеси, а също така преразпределяне на ресурсите в полза на нови, по-производителни фирми. Тази концепция е основана на идеята, че разрушението на старите бизнеси е неизбежно и носи социално напрежение и трудности, но е необходимо за създаването на нови, по-ефективни и конкурентоспособни компании. (Българските правителства, държавен бюджет и партии, дудндуркат неефективен бизнес, неспособен да плаща заплати и данъци, като бизнесът към където се изнася - евакуира българинът) Ето защо българинът има и високи цени и фалшива храна, и здравеопазване.
09:51 05.12.2025
31 ВСИКО КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ
Теорията за „съзидателното разрушение“ (creative destruction) е концепция, формулирана от Йозеф Шумпетер, която предлага възможността на пазарната икономика да се подобрява чрез естествената денивелация на остарели и нерентабилни бизнеси, а също така преразпределяне на ресурсите в полза на нови, по-производителни фирми. Тази концепция е основана на идеята, че разрушението на старите бизнеси е неизбежно и носи социално напрежение и трудности, но е необходимо за създаването на нови, по-ефективни и конкурентоспособни компании. (Българските правителства, държавен бюджет и партии, дудндуркат неефективен бизнес, неспособен да плаща заплати и данъци, както плаща бизнесът към където се изнася - евакуира българинът) Ето защо българинът има и високи цени и фалшива храна, и здравеопазване.
09:53 05.12.2025
44 Даа!
До коментар #28 от "НРБългария":Кой ще плати- тази лисица? Ще си живее( и го живее) живота,както дори не може да си представиш.Тя е виновник,за днешното състояние на държавата.Да,без преувеличение! Тя беше " главен преговарящ" за присъединяване към ЕС.Тя е подписала в същия договор,че се задължаваме безусловно,да се приеме еврото.Тя е подписала ангажимент на държавата,да се закрият 4 блока на Козлодуй,което доведе до последователно повишаване на цените за ел.енергия,за домакинствата и за бизнеса.Подписа ,за да " услужи" на френска банка,в която е работила. Ние закрихме,веднага същата банка финансира комшиите отвъд Дунава строежа на АЕЦ черна вода".Никой политик,премиер от 1989 г до сега не е нанесъл по страшни щети на страната от нея.
10:19 05.12.2025
