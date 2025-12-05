Меглена Кунева: България влиза в еврозоната с „протестиран бюджет“ и липса на визия

България посреща първия си бюджет като член на еврозоната на фона на масови протести и сериозно обществено напрежение. Това коментира пред бТВ еврокомисарят и бивш вицепремиер Меглена Кунева. Според нея страната ни е „влязла в еврозоната с бюджет, който сам по себе си е протест“.

Кунева подчерта, че за първи път България изготвя бюджет без това, което ни е налагал валутния борд, което е „нов момент и нова отговорност“. Тя напомни, че Европейската комисия вече е предупредила София да внимава, след като проектобюджетът предизвика редица критики.

„В момента ние сами избираме дали да вдигнем дълга и как да увеличим приходите. Това изисква друга степен на отговорност. Комисията каза „внимавайте“, а правителството трябваше да чуе този сигнал“, коментира тя.

Според Кунева не е вярно, че хората протестират срещу самото влизане в еврозоната: „Българите по-скоро подкрепят този процес. Те не приемат начина, по който се изготвя бюджетът.“

Кунева остро критикува липсата на прозрачност и взаимодействие при съставянето на бюджета.

„Не може фискалният съвет да заявява, че събира информация от пресата, защото никой не му е дал бюджета. Не може тристранният съвет да излиза от залата. Това е проблем не само на цифрите – това е проблем за демокрацията“, подчерта тя.

Според нея в сфери като образование, сигурност и администрация не се виждат реформи, а само „наливане на пари без промяна“.

Според бившия еврокомисар кризата в бюджетната политика е част от по-голям проблем – липсата на ясно позициониране на България в европейския процес.

Кунева отбеляза, че ЕС навлиза в период на сериозно преформатиране – с нов фокус върху отбрана, геополитика, технологии и разширяване. „Приоритетите се променят. Няма да има толкова пари за кохезия. А ние не сме готови за тази трансформация.“

По думите на Кунева аргументът, че това е „единственият възможен бюджет“, защото управляват няколко партии, не може да оправдае липсата на визия.