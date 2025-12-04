Уиткоф при Путин: какво (не)постигна пратеникът на Тръмп

В продължение на пет часа руският президент Путин и американският пратеник Уиткоф обсъждаха преработения проект за край на войната в Украйна. Според Кремъл няма никакъв напредък.
Разговорът между руския президент Владимир Путин и американския специален пратеник Стив Уиткоф по плана на САЩ за приключване на войната в Украйна очевидно не е довел до пробив, отбелязва АРД. По въпроса за окупираните от Русия области, които обхващат 19 процента от територията на Украйна, още не са намерени компромиси, но „някои предложения" на САЩ могат да бъдат обсъдени, каза съветникът на Кремъл по външната политика Юрий Ушаков.
Преди срещата Путин отправи остри упреци към Европа и заяви, че в случай на нападение Русия е готова за война с Европа. Шефът на Кремъл разкритикува пред журналисти промените, предприети в първоначалния план за мир от 28 точки по настояване на европейците. Предложенията на Европа са насочени към блокиране на мирния процес, каза Путин, цитиран от агенция „Интерфакс". Първоначалният план бе разкритикуван от много наблюдатели като „списък с желанията на Русия".
Докато пробив в Москва така и не се състоя, държавите от ЕС се споразумяха да сложат край на вноса на руски земен газ до края на 2027 година, отбелязва германската обществена медия.
"Трябва да бъде свършено още много"
Според Ушаков обаче консултациите били „много полезни и конструктивни". Но имало нужда от „още много работа във Вашингтон и Москва", за да се постигне единство. „Успяхме да се разберем по някои точки, други бяха подложени на критика. Путин не скри своето донякъде „негативно отношение към някои предложения." Ушаков добави, че е била обсъждана по-скоро рамката на американското предложение за мир, отколкото конкретните му формулировки.
Освен това Путин бил отправил дружески, но и политически сигнали към Тръмп, каза Ушаков, без да назовава подробности. По негови думи било разисквано и ново начало на икономическото сътрудничество между Русия и САЩ.
Както посочва АРД, постигната е била договореност преговорната линия да не се разгласява. „Работата ще продължи", обобщи Ушаков. Засега среща между Тръмп и Путин не се обсъжда - щяло да зависи от евентуалното постигане на напредък. Дотогава щяла да продължи усърдната и упорита работа чрез каналите на съветниците, външните министерства и други институции.
Среща на НАТО без Рубио
От своя страна американският външен министър Марко Рубио спомена в интервю за Fox News за „известен напредък". Направени били опити да се установи на какво ще се съгласят украинците, което да им даде гаранции за сигурност за бъдещето.
Външните министри от НАТО се срещат днес в Брюксел, за да говорят за подкрепата за Украйна. Рубио обаче отказа да участва - вместо него САЩ изпращат заместник-министъра на външните работи Кристофър Ландау, информира АРД.
„Руската икономика е в катастрофално състояние"
В интервю за АРД германският политолог Йонас Дридгер казва по повод последните американско-руски разговори, че според него руският режим започва да възприема войната и като болка и заплаха за себе си, поради което изпраща знаци, че може междувременно да е готов да отстъпи от максималните си искания.
Причината - катастрофалното състояние на руската икономика , станало причина за увеличаването на ДДС. Освен това - както посочва Дридгер - все повече руснаци искат по-скоро да бъде договорен мир, отколкото да бъдат наложени максималните искания. „Това също е нещо, което режимът на Путин не може да игнорира." Политологът вече вижда сигнали, макар и противоречиви - например за това, че Москва вече не настоява Украйна да се откаже от свои територии в съответствие с международното право, а де факто само да приеме контрола върху тях - както предвиждаше първоначалният американски мирен план.
Зеленски: "Никакви игри зад гърба на Украйна"
Американските посредници искаха първо да информират Тръмп за резултатите от разговорите в Москва - и след това да подновят контактите с Русия. За контакти с Украйна не стана и дума, отбелязва германската обществена медия.
Украинският президент Володимир Зеленски настоя да бъде информиран за резултатите. „Не трябва да има никакви игри зад гърба на Украйна", каза Зеленски пред репортери в Дъблин. Той бил готов за следваща среща с Тръмп, но първо трябва да спрат сраженията.
Политологът Дридгер от своя страна на изключва увеличаване на натиска от САЩ спрямо Украйна - при тази администрация това би било възможно. Оттам нататък е важно как ще се държат украинците и европейците, изтъква експертът. „Сметката не трябва да се прави без украинците, а и ролята на европейците в тази динамика е много важна - каква подкрепа ще получи Украйна в европейските столици."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нямам време да те слушам, но казвай!
Коментиран от #6
19:03 04.12.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
19:08 04.12.2025
3 Пич
Коментиран от #5, #7
19:09 04.12.2025
4 Британия
Коментиран от #14
19:10 04.12.2025
5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #3 от "Пич":Те САШтинците хвърлиха доста усилия и пари да влязат в У...йна, а сега хвърлят доста усилия и пари
ДА ИЗЛЯЗАТ ОТ У...ЙНА❗
Коментиран от #12
19:12 04.12.2025
6 Хага
До коментар #1 от "Нямам време да те слушам, но казвай!":Путин е позор! Оставка и затвор!
Коментиран от #8, #10
19:12 04.12.2025
7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #3 от "Пич":А укр...ите, като прелъстена и изоставена девойка се надяват САШтко да я вземе за невеста, като в онази известна опера ‼️
19:14 04.12.2025
8 Мрънкай, но готви парите!
До коментар #6 от "Хага":Светът не мисли така, са евро пейците, овци.
19:15 04.12.2025
9 Новак
19:15 04.12.2025
10 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #6 от "Хага":Тука не е площада бе ПО ПЕЙКИН‼️
Коментиран от #17
19:16 04.12.2025
11 !!!?
Коментиран от #13, #15
19:16 04.12.2025
12 Пич
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Това поведение не им е за сефте! Но като нация от печени търговци винаги уцелват момента кога да обърнат палачинката. Което би трябвало да се очаква от изпадналите в умопомрачение европейци.
Коментиран от #18
19:29 04.12.2025
13 Ааа...
До коментар #11 от "!!!?":Слабоумния с картинките! Кой клас си , момченце?
19:30 04.12.2025
14 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #4 от "Британия":Ти чувал ли си за Земен метеорит🤔❓
19:31 04.12.2025
15 Татуировки
До коментар #11 от "!!!?":Интересно раздвоение е, да сравняваш някого с Хитлер, а да не забелязваш "своите" носещи хитлеристка символика.
19:31 04.12.2025
16 ?????
Не очаквах почти примирителен тон от Дойче Велле.
Нещо става.
Май The Telegraph с тяхното „Русия печели в Украйна и ще диктува условията си. Единственият глас, който има значение, е този на Путин“ бяха първата лястовичка в набъбналата пролет.
Но естествено не може да се мине и без лъжичката катран в лицето на германският политолог Йонас Дридгер вещаещ колко е лошо в Русия и как всички искат не победа, а да се помирят с Володя Зеленски и сие.
Дали е така? А?
19:32 04.12.2025
17 Хага
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Фашистът Путин е позор! Оставка и затвор!
Коментиран от #19, #20
19:33 04.12.2025
18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #12 от "Пич":Как умело замени МОШЕНИЦИ с търговци🤔❗
Коментиран от #21
19:33 04.12.2025
19 Амин!
До коментар #17 от "Хага":Фашистът Путин е позор! Очаква го затвор!
19:35 04.12.2025
20 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #17 от "Хага":Сигурно и подскачаш като маймунка за банан😄
19:36 04.12.2025
21 Пич
До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Хахаха..... Е , те всички търговци са мошеници...
19:38 04.12.2025
22 Ами
Дали им пука какво пишат по либералниите медии?
"Докато има риби, ще има и рибари".
Ха сега се сетете, кои са рибите и кои са рибарите.
Ако не се сещате ... Погледнете снимката :)
19:41 04.12.2025
23 Артилерист
Европа за съжаление последователно и трайно се превръща в марионетка. Тя е изключена от голямата политика. Зеленски пък въобще не е за споменаване.
Големите въпроси се решават между САЩ и Русия. Затова Тръмп праща в Москва доверения си Уйткоф и любимия си зет. Те повечето чинно слушат обясненията на Путин за ситуацията в Украйна и по-рядко питат, за да няма после "грешки от превода". След това американската делегация отлита направо за САЩ, като не се отбиват в Брюксел за среща със Зеленски-а вероятно и някои други-както било предвидено. Така че какво казал този Дридгер, Мерц или Зеленски вече е история. Те може да си приказват каквото си искат и тука DW да го публикуват обилно, но проблема в Украйна се решава директно между САЩ и Русия. Като руските войски междувременно помагат на Тръмп за решаване на териториалните претенции на крадливата киевска хунта и европейските й помагачи...
20:33 04.12.2025