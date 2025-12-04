Новини
Уиткоф при Путин: какво (не)постигна пратеникът на Тръмп
  Тема: Украйна

Уиткоф при Путин: какво (не)постигна пратеникът на Тръмп

4 Декември, 2025 19:01 1 070 23

  • русия-
  • украйна-
  • стив уиткоф-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп

Разговорът между руския президент Владимир Путин и американския специален пратеник Стив Уиткоф по плана на САЩ за приключване на войната в Украйна очевидно не е довел до пробив

Уиткоф при Путин: какво (не)постигна пратеникът на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В продължение на пет часа руският президент Путин и американският пратеник Уиткоф обсъждаха преработения проект за край на войната в Украйна. Според Кремъл няма никакъв напредък.

Разговорът между руския президент Владимир Путин и американския специален пратеник Стив Уиткоф по плана на САЩ за приключване на войната в Украйна очевидно не е довел до пробив, отбелязва АРД. По въпроса за окупираните от Русия области, които обхващат 19 процента от територията на Украйна, още не са намерени компромиси, но „някои предложения" на САЩ могат да бъдат обсъдени, каза съветникът на Кремъл по външната политика Юрий Ушаков.

Преди срещата Путин отправи остри упреци към Европа и заяви, че в случай на нападение Русия е готова за война с Европа. Шефът на Кремъл разкритикува пред журналисти промените, предприети в първоначалния план за мир от 28 точки по настояване на европейците. Предложенията на Европа са насочени към блокиране на мирния процес, каза Путин, цитиран от агенция „Интерфакс". Първоначалният план бе разкритикуван от много наблюдатели като „списък с желанията на Русия".

Докато пробив в Москва така и не се състоя, държавите от ЕС се споразумяха да сложат край на вноса на руски земен газ до края на 2027 година, отбелязва германската обществена медия.

"Трябва да бъде свършено още много"

Според Ушаков обаче консултациите били „много полезни и конструктивни". Но имало нужда от „още много работа във Вашингтон и Москва", за да се постигне единство. „Успяхме да се разберем по някои точки, други бяха подложени на критика. Путин не скри своето донякъде „негативно отношение към някои предложения." Ушаков добави, че е била обсъждана по-скоро рамката на американското предложение за мир, отколкото конкретните му формулировки.

Освен това Путин бил отправил дружески, но и политически сигнали към Тръмп, каза Ушаков, без да назовава подробности. По негови думи било разисквано и ново начало на икономическото сътрудничество между Русия и САЩ.

Както посочва АРД, постигната е била договореност преговорната линия да не се разгласява. „Работата ще продължи", обобщи Ушаков. Засега среща между Тръмп и Путин не се обсъжда - щяло да зависи от евентуалното постигане на напредък. Дотогава щяла да продължи усърдната и упорита работа чрез каналите на съветниците, външните министерства и други институции.

Среща на НАТО без Рубио

От своя страна американският външен министър Марко Рубио спомена в интервю за Fox News за „известен напредък". Направени били опити да се установи на какво ще се съгласят украинците, което да им даде гаранции за сигурност за бъдещето.

Външните министри от НАТО се срещат днес в Брюксел, за да говорят за подкрепата за Украйна. Рубио обаче отказа да участва - вместо него САЩ изпращат заместник-министъра на външните работи Кристофър Ландау, информира АРД.

„Руската икономика е в катастрофално състояние"

В интервю за АРД германският политолог Йонас Дридгер казва по повод последните американско-руски разговори, че според него руският режим започва да възприема войната и като болка и заплаха за себе си, поради което изпраща знаци, че може междувременно да е готов да отстъпи от максималните си искания.

Причината - катастрофалното състояние на руската икономика , станало причина за увеличаването на ДДС. Освен това - както посочва Дридгер - все повече руснаци искат по-скоро да бъде договорен мир, отколкото да бъдат наложени максималните искания. „Това също е нещо, което режимът на Путин не може да игнорира." Политологът вече вижда сигнали, макар и противоречиви - например за това, че Москва вече не настоява Украйна да се откаже от свои територии в съответствие с международното право, а де факто само да приеме контрола върху тях - както предвиждаше първоначалният американски мирен план.

Зеленски: "Никакви игри зад гърба на Украйна"

Американските посредници искаха първо да информират Тръмп за резултатите от разговорите в Москва - и след това да подновят контактите с Русия. За контакти с Украйна не стана и дума, отбелязва германската обществена медия.

Украинският президент Володимир Зеленски настоя да бъде информиран за резултатите. „Не трябва да има никакви игри зад гърба на Украйна", каза Зеленски пред репортери в Дъблин. Той бил готов за следваща среща с Тръмп, но първо трябва да спрат сраженията.

Политологът Дридгер от своя страна на изключва увеличаване на натиска от САЩ спрямо Украйна - при тази администрация това би било възможно. Оттам нататък е важно как ще се държат украинците и европейците, изтъква експертът. „Сметката не трябва да се прави без украинците, а и ролята на европейците в тази динамика е много важна - каква подкрепа ще получи Украйна в европейските столици."


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Нямам време да те слушам, но казвай!

    7 0 Отговор
    Още като е видял празната маса и закъсняващият с часове Путин, всичко му е станало ясно.

    Коментиран от #6

    19:03 04.12.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 6 Отговор
    ама пък НАТО постигна 2 наСЕСЕСЕРЕсрани республики да се сбият на харабията и да гледат сеир...аз винаги съм подозирал рашаните в скодоумие , но чак дотам...

    19:08 04.12.2025

  • 3 Пич

    12 1 Отговор
    САЩ хвърлят доста усилия за постигане на мир. И то истински. Разбира се не от човеколюбие , а от разбирането на процесите които ще последват , и заради интересите си. Но не им е лесно, защото тъпите Урсулианци нямат никакво разбиране на процесите , и никакво разбиране за реалните си възможности!

    Коментиран от #5, #7

    19:09 04.12.2025

  • 4 Британия

    3 1 Отговор
    На 12 декември ще се наблюдава интересен извънземен метеорит над планетата

    Коментиран от #14

    19:10 04.12.2025

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Те САШтинците хвърлиха доста усилия и пари да влязат в У...йна, а сега хвърлят доста усилия и пари
    ДА ИЗЛЯЗАТ ОТ У...ЙНА❗

    Коментиран от #12

    19:12 04.12.2025

  • 6 Хага

    4 13 Отговор

    До коментар #1 от "Нямам време да те слушам, но казвай!":

    Путин е позор! Оставка и затвор!

    Коментиран от #8, #10

    19:12 04.12.2025

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    А укр...ите, като прелъстена и изоставена девойка се надяват САШтко да я вземе за невеста, като в онази известна опера ‼️

    19:14 04.12.2025

  • 8 Мрънкай, но готви парите!

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хага":

    Светът не мисли така, са евро пейците, овци.

    19:15 04.12.2025

  • 9 Новак

    8 1 Отговор
    Тръмп се надява да налапа руските природни богатства, но ще налапа... довършете по желании.

    19:15 04.12.2025

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хага":

    Тука не е площада бе ПО ПЕЙКИН‼️

    Коментиран от #17

    19:16 04.12.2025

  • 11 !!!?

    4 11 Отговор
    Всеки опит за спасение на Путлер е реабилитация на Хитлер

    Коментиран от #13, #15

    19:16 04.12.2025

  • 12 Пич

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Това поведение не им е за сефте! Но като нация от печени търговци винаги уцелват момента кога да обърнат палачинката. Което би трябвало да се очаква от изпадналите в умопомрачение европейци.

    Коментиран от #18

    19:29 04.12.2025

  • 13 Ааа...

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "!!!?":

    Слабоумния с картинките! Кой клас си , момченце?

    19:30 04.12.2025

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Британия":

    Ти чувал ли си за Земен метеорит🤔❓

    19:31 04.12.2025

  • 15 Татуировки

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "!!!?":

    Интересно раздвоение е, да сравняваш някого с Хитлер, а да не забелязваш "своите" носещи хитлеристка символика.

    19:31 04.12.2025

  • 16 ?????

    4 0 Отговор
    А сега де.
    Не очаквах почти примирителен тон от Дойче Велле.
    Нещо става.
    Май The Telegraph с тяхното „Русия печели в Украйна и ще диктува условията си. Единственият глас, който има значение, е този на Путин“ бяха първата лястовичка в набъбналата пролет.
    Но естествено не може да се мине и без лъжичката катран в лицето на германският политолог Йонас Дридгер вещаещ колко е лошо в Русия и как всички искат не победа, а да се помирят с Володя Зеленски и сие.
    Дали е така? А?

    19:32 04.12.2025

  • 17 Хага

    2 6 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Фашистът Путин е позор! Оставка и затвор!

    Коментиран от #19, #20

    19:33 04.12.2025

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Как умело замени МОШЕНИЦИ с търговци🤔❗

    Коментиран от #21

    19:33 04.12.2025

  • 19 Амин!

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Хага":

    Фашистът Путин е позор! Очаква го затвор!

    19:35 04.12.2025

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Хага":

    Сигурно и подскачаш като маймунка за банан😄

    19:36 04.12.2025

  • 21 Пич

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Хахаха..... Е , те всички търговци са мошеници...

    19:38 04.12.2025

  • 22 Ами

    3 0 Отговор
    Гледам снимката ... И виждам двама доволно усмихнати.
    Дали им пука какво пишат по либералниите медии?
    "Докато има риби, ще има и рибари".
    Ха сега се сетете, кои са рибите и кои са рибарите.
    Ако не се сещате ... Погледнете снимката :)

    19:41 04.12.2025

  • 23 Артилерист

    1 0 Отговор
    DW край повторение на вече и известни неща от срещата в Москва не изневерява на нрава си да пробута и голяма доза лъжи, пропаганда и информационен шум. Какво го интересува света какво е казал някакъв си германски политолог? Разбира се, че той ще повтаря тезите на Мерц и европейските му авери. А нима от това Европа става по-значителна?
    Европа за съжаление последователно и трайно се превръща в марионетка. Тя е изключена от голямата политика. Зеленски пък въобще не е за споменаване.
    Големите въпроси се решават между САЩ и Русия. Затова Тръмп праща в Москва доверения си Уйткоф и любимия си зет. Те повечето чинно слушат обясненията на Путин за ситуацията в Украйна и по-рядко питат, за да няма после "грешки от превода". След това американската делегация отлита направо за САЩ, като не се отбиват в Брюксел за среща със Зеленски-а вероятно и някои други-както било предвидено. Така че какво казал този Дридгер, Мерц или Зеленски вече е история. Те може да си приказват каквото си искат и тука DW да го публикуват обилно, но проблема в Украйна се решава директно между САЩ и Русия. Като руските войски междувременно помагат на Тръмп за решаване на териториалните претенции на крадливата киевска хунта и европейските й помагачи...

    20:33 04.12.2025