Винисиус е поставил условията си към Реал Мадрид

Ръководството на Реал Мадрид е получило новите изисквания на Винисиус Жуниор за подновяване на неговия договор. Преговорите за нов контракт вече са в разгара си, тъй като настоящото споразумение на бразилския нападател навлиза в последните си 18 месеца. Според информация на The Athletic, Вини очаква общ финансов пакет от около 26 милиона евро нетно. Тази сума включва основна заплата, бонуси и премия за лоялност.

В момента Винисиус печели приблизително 15,4 милиона евро годишно. Първоначалното предложение от страна на Реал Мадрид, възлизащо на около 17,2 милиона евро, е било отхвърлено от бразилеца.

Преговорите продължават, като шефовете на клуба се надяват Винисиус да смекчи позицията си и да намали настоящите си искания. Посредници в разговорите са предложили компромисен вариант за годишно възнаграждение от около 20 милиона евро.

Според някои информации обаче бразилецът не се чувства особено щастлив след идването на Чаби Алонсо в клуба и това е една от причините да отказва да преподпише. Твърди се, че той е готов да си тръгне от "Сантиаго Бернабеу", ако получи достатъчно интригуваща оферта.