Новини
Спорт »
Световен футбол »
Винисиус е поставил условията си към Реал Мадрид

Винисиус е поставил условията си към Реал Мадрид

5 Декември, 2025 09:30 617 2

  • реал мадрид-
  • винисиус-
  • догоров-
  • винисиус жуниор-
  • футбол

Вини очаква общ финансов пакет от около 26 милиона евро нетно

Винисиус е поставил условията си към Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Реал Мадрид е получило новите изисквания на Винисиус Жуниор за подновяване на неговия договор. Преговорите за нов контракт вече са в разгара си, тъй като настоящото споразумение на бразилския нападател навлиза в последните си 18 месеца. Според информация на The Athletic, Вини очаква общ финансов пакет от около 26 милиона евро нетно. Тази сума включва основна заплата, бонуси и премия за лоялност.

В момента Винисиус печели приблизително 15,4 милиона евро годишно. Първоначалното предложение от страна на Реал Мадрид, възлизащо на около 17,2 милиона евро, е било отхвърлено от бразилеца.

Преговорите продължават, като шефовете на клуба се надяват Винисиус да смекчи позицията си и да намали настоящите си искания. Посредници в разговорите са предложили компромисен вариант за годишно възнаграждение от около 20 милиона евро.

Според някои информации обаче бразилецът не се чувства особено щастлив след идването на Чаби Алонсо в клуба и това е една от причините да отказва да преподпише. Твърди се, че той е готов да си тръгне от "Сантиаго Бернабеу", ако получи достатъчно интригуваща оферта.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буха ха

    1 0 Отговор
    Този кюмюр има проблем. Досега не съм видял нито едно дете с неговото име отзад на тениската, така че не може да очаква същите пари като Мбаппе или Холанд, за Меси и Роналдо да не говорим

    10:01 05.12.2025

  • 2 Урко

    0 0 Отговор
    Когато и да го разкарат тоя, все ще е късно. Да го продават на арабите и да се приключва с претенциите

    10:07 05.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ