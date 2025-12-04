Новини
Властта се разклаща, а старите играчи се опитват да пренапишат сюжета

Властта се разклаща, а старите играчи се опитват да пренапишат сюжета

4 Декември, 2025 09:00

Въпросът вече не е дали ще има избори - въпросът е дали политиците ще дочакат края на протестите, за да го разберат

Калин Каменов
Протестите от последните дни извадиха на светло нещо, което политическата класа упорито се опитваше да прикрие — доверието във властта е изчерпано. И то не „намаляло“, не „потреперило“, а изпуснато като изпуснат балон, който вече само се мята по асфалта.

Румен Радев, който доскоро олицетворяваше „гласа на улицата“, днес изглежда по-скоро като надзирател, който иска да се намеси — и срещу кабинета, и срещу старите задкулисни играчи. Президентът стои встрани, а площадите говорят вместо него.

Същевременно в Народното събрание Росен Желязков се опитва да удържа парламентарния дневен ред в контролирана форма, но дори той знае, че след последните събития пленарната зала е просто стая, в която се чака новият политически пожар.

Бойко Борисов, ветеран в оцеляването, отново играе „човекът-в-средата“ — не бил подкрепял протестите, не бил ги режисирал, но, разбира се, бил „за хората“. Познат номер от познат репертоар. Същото важи и за Делян Пеевски — човекът, който винаги се появява в кризите като комета от политическата орбита и всеки път настоява, че започва „ново начало“, докато историята много ясно показва друго.

Кабинетът? Той отдавна не управлява, а оцелява. ПП–ДБ пък се оказаха в капан: хем са в ролята на вечна опозиция, хем се опитват да обяснят на хората, че „реформите са болезнени“. Да, болезнени са — особено когато гражданите усещат само болката, но не и реформата.

Истинската опозиция - онази на улицата - вече не чака нито партии, нито лидери. Протестите показаха, че недоволството не е „партийно“ и не е „насочено“. То е натрупано. И е колективно.

Изборите… По-скоро са неизбежни. Политиците се страхуват да го признаят, защото знаят, че следващият вот може да разруши конструкции, строени с години: амбициите на Борисов и завръщащия се комфорт на Пеевски.

Но улицата няма да чака техните съображения.

Въпросът вече не е дали ще има избори - въпросът е дали политиците ще дочакат края на протестите, за да го разберат.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На бас 👍

    9 20 Отговор
    При предсрочни избори, ГЕРБ пак ще са първи със 25-26% гласове при 30-40% избирателна активност. Демек - файдата от протести в нулева😆

    Коментиран от #6, #9, #12, #28

    09:01 04.12.2025

  • 2 младежа

    12 2 Отговор
    Видяхме какво стана в кабинет 222А. От Капо ди тути капи , стана Капо ди тути Фрути

    09:03 04.12.2025

  • 3 Еврото

    16 5 Отговор
    Хората не се противопоставят на еврото, не са половината. Това са една малка част корумпирани и други наивни хора, които се въртят около партиите. Хората искат да останат в България да работят и да живеят тук, не да бъдат гонени от бизнес Тошковците да скитат разделени по Европата. Хората искат тук да живеят и да създават семейства. Не да им казват, ако не ти харесва тук, може да напуснеш. Някой трябва да накара КПКОНПИ, НАП, ГДБОП, съд, прокуратурата и разни други държавни институции да заработят, защото има работа натрупана за десетилетия. Стояща на трупчета в тъмници и незаконно оневинявани икономически престъпници. Преди това обаче някой трябва да прочисти надутата администрация от политическите калинки и от децата на мафията. Да, защото в тези институции, съд и прокуратура има цели организирани мафиотски фамилии семейства живеещи на хранилката на работещите и точно тези хора допринасят и за корупцията и политико-икономическата мафия. Вместо да работят срещу тях, те работят за тях, получавайки пари от народа. Някой трябва да възстанее срещу тези хора. Ако те си останат, всичко си остава същото. Няма тук място за партии, ако първопричинителите за корупцията не бъдат премахнати и не им бъде отрязан достъпа до държавни и европейски пари, те ще продължават да се самовъзпроизвеждат.

    Коментиран от #15

    09:04 04.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 мда

    11 1 Отговор
    Т. нар "стари играчи" се опитват да си спасят старите 🍑🍑🍑.👈

    09:05 04.12.2025

  • 6 1111

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "На бас 👍":

    Щом сам се опитваш да се убеждаваш в това, значе съвсем не си сигурен!😆😆😆😆

    Коментиран от #26

    09:06 04.12.2025

  • 7 честен ционист

    3 8 Отговор
    Протестите ще привършат съвсем скоро, както в Грузия и Сърбия, защото вече никой не се връзва на постната европейска пица.

    Коментиран от #11

    09:06 04.12.2025

  • 8 Протест

    12 6 Отговор
    Не бива да се оставя протестите да бъдат омърсени от олигархичните кръгове зад партиите и Радев! България е европейска държава, но преди всичко българска. Правото в България е смачкано! Има масова корупция и незаконност водещи до огромни неравенства в обществото.

    09:07 04.12.2025

  • 9 Ветеран от протеста

    2 14 Отговор

    До коментар #1 от "На бас 👍":

    Държавата има пари в излишък, защо да не спретнем едни извънредни избори и да похарчим едни 150 милиона. Ей така, за идеята.

    09:07 04.12.2025

  • 10 Питане

    6 3 Отговор
    Не драги,въпросът е че няма нормална алтернатива.Защо след като пишеш тия глупотевини,не кажеш кой е достойният?Защо не кажеш че опозицията е част от проблема?Има още защо,но ще спра до тук.

    09:08 04.12.2025

  • 11 Връщайте парите

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Вие ще връщате парите. Продавайте апартаменти и хотели по света и у нас и връщайте парите. Могат да бъдат върнати милиарди в бюджета, ако институциите бъдат прочистени от децата на мафията и заработят, както законът ги задължава.

    09:09 04.12.2025

  • 12 Да бе да

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "На бас 👍":

    Ами ако излезнете да гласувате масово,може и да има промана.

    Коментиран от #17, #18

    09:09 04.12.2025

  • 13 Чудя се

    4 9 Отговор
    Тези млади хора какво точно искат.Някой плаща на определени хора да ги лъжат,че ще стане по-добре,като падне правителството,но дават ли си сметка,,че ще дадем милиони(вече евро) за избори,за да получим години хаос.На някои хора много им е изгодно ДА ЛОВЯТ РИБА В МЪТНИ ВОДИ,образно казано.ПУСНЕТЕ СИ ЗАПИСА НА ППДБ ,който от МЕЧ пуснаха,гледайте снимки с пудели и пачки(които никой не отрича) и си правете изводи.

    Коментиран от #21

    09:09 04.12.2025

  • 14 Нещата ще се случат само с Народен съд!

    10 2 Отговор
    Ама на овцете не ни стиска да минем на следващото ниво, явно ще продължим с разходките и мисълта, че изборите може да променят нещо

    Коментиран от #20

    09:09 04.12.2025

  • 15 честен ционист

    5 5 Отговор

    До коментар #3 от "Еврото":

    Ганчо иска леснотията. Ако може да къта данъци и осигуровки, да си пътува по Гърция, Турция и Дубай. Ганчо е като укропа, само че щъка безделнишката без виза. Това с оставането в родината не ни го пробутвай. Пацаните първи ще збегат като дойдат повестките по пощенските кутии за Източния фланг. Ген Зи Ганчо трябва да му е ясно, че няма безплатен обяд.

    Коментиран от #23

    09:10 04.12.2025

  • 16 Народе????

    14 1 Отговор
    Вчера Пеевски обяви за свои братя турците, помаците и ромите. Сиреч българите не са негови братя. И по-добре, макар че изказването му е разделяне на нацията по етноси. Този ще предизвика гражданска война! Най-лошото е, че на нито една мисирка това не направи впечатление.

    09:11 04.12.2025

  • 17 Ако,ако

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Да бе да":

    Добре пожелания.Ами ако дядо ми беше баба,какво щеше да стане.

    09:11 04.12.2025

  • 18 С избори вече не става, факт!

    3 7 Отговор

    До коментар #12 от "Да бе да":

    Румен радев БОТАШ-а само това чака, да върне Борисов и Пеевски са власт

    Коментиран от #24

    09:11 04.12.2025

  • 19 всичко е ясно

    6 0 Отговор
    Когато протестираш за справедливост, няма нищо лошо! Нали бебето докато не ревне майка му мисли, че е сито!

    09:14 04.12.2025

  • 20 ????

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Нещата ще се случат само с Народен съд!":

    Какво е това народен съд? Като оня от 1945 г. ли? Сакън!

    09:14 04.12.2025

  • 21 Бастардо

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Чудя се":

    Браво,супер интилигентин анализ.Ако всички проумеят написаното,ще бъде добре.

    Коментиран от #29

    09:15 04.12.2025

  • 22 "Болката" дойде от Еврозоната

    8 2 Отговор
    Неспазени критерии от Маастрихт за инфлация и дефицит, ценова нестабилност.
    "Набутването ни в Еврозоната" с извънаредни доклади, без да сме готови за нея доведе до драстично повишение на цени на храни, на лекарства и данъци, преки и косвени.
    Ударът беше болезнен Шеф на НСИ призна в БНР, че при някои храни инфлацията е стигнала 41%, Инфлация, не повишение на цени.
    Управленците упорито отказват да признаят, че Проблемните бюджети 2025 и 2026 възникнаха от предстоящ прием на Евро и унищожаването на Валутен Борд, който ни предпазваше от теглене на заеми 19 милиарда лева 2025 г., 21 милиарда лева 2026 г.
    Влизаме в Еврозоната по подобие на Гърция и фалитът на България е неизбежен до 2 години.
    Най-голямото разочарование дойде от ПП, ДБ, тласували с ГЕРБ, ДПС и БСП за забрана на Референдумите.
    135 депутата забраниха Пряката Демокрация и ни водат към предстоящи икономическа и финансова кризи.
    Според Стоян Панчев, Йордан Цонев в тесен кръг е казал: "Влизаме в Еврозоната и им гърмим в ръцете".
    Или готви се умишлен фалит на България, ако казаното от Йордан Цонев е вярно.

    Коментиран от #27

    09:15 04.12.2025

  • 23 Русисти безделници

    3 3 Отговор

    До коментар #15 от "честен ционист":

    Сте точно вие. Вие трябва да си платите обяда, и вечерята и закуската. Защото тъпчехте в банкови сметки, чекмеджета и буркани. Всички укривали пари и данъци да върнат парите доброволно. Не манипулирайте с това Джен Зи, защото нито аз го разбирам, нито вие го разбирате. Но явно така ви е удобно на задкулисните мафии на статуквото да разграничават младите поколения? Но това да просто хора, като вас и мен. Това че не ви искат корупцията и искат ред в държавата е истинския проблем за вас. Защото точно вие живеете по този начин. С ексурзии в Америка и с апартаменти в Европата, ограбвайки местните хора, вашите съграждани.

    Коментиран от #25

    09:16 04.12.2025

  • 24 Що не казваш, че

    6 2 Отговор

    До коментар #18 от "С избори вече не става, факт!":

    Боташ е подписан от гербер и Борисов го оцени като огромен успех.

    09:18 04.12.2025

  • 25 честен ционист

    2 2 Отговор

    До коментар #23 от "Русисти безделници":

    Джен Зи-то ще опере пешкира, както винаги става и защото те са удобните, разсеяни, наивни, губещи. Така и 90-те опраха пешкира техните майки и бащи, предишните балами, дето подкачаха. Така опраха пешкира младите и у Украйна, там обаче Джен Зи-то замина по полята и лехите.

    09:20 04.12.2025

  • 26 Да ти кажа

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "1111":

    Събери избирателите на ГЕРБ и на ДПСНН,които са лоялни и сам си отговори кой може да организира стотици негласуващи да гласуват и за кого точно ще гласуват.Президентът е доказал,че не е почтен към хората ,които го подкрепят.Даже към съпругата си,която е била до него в трудни моменти и му е родила две деца не е постъпил почтено.Лесно е да се ожени за генерал,а много трудно за лейтенант.Предаде Нинова,която го направи Президент,на ПП лидерите каза,че са шарлатани.Даже Боташ е в ущърб на България. Защо да сменяме.

    Коментиран от #30, #42

    09:20 04.12.2025

  • 27 Болката идва от корупцията

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от ""Болката" дойде от Еврозоната":

    Трябва да си платите сметката, всички вие които укривахте пари и данъци. Недейте да манипулирате! Всички вие деца на корупцията фалирахте лева. Защо ревете? Не ви ли вкусно като трооате по вратите да събирате наеми от апартаментите закупени с укрити пари? Не ви ли е вкусно да обикаляте по света с парите укрити от данъци и ниски заплати, от ограбването на вашите съграждани? Защо ревете? Вие фалирахте лева. Ще върнете ли парите за да спасите лева? Съмнява ме. В България има страшно лицемерие.

    09:20 04.12.2025

  • 28 Гост

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "На бас 👍":

    И така да е, надежда има за нещо добро да се случи. Трябва да има избори щом толкова народ е на улицата и ги иска. Нека се направят

    Коментиран от #31, #35, #37

    09:21 04.12.2025

  • 29 Не лошо

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Бастардо":

    да научиш правописа преди сам да си оценяваш коментарите като интИлигентни.

    09:23 04.12.2025

  • 30 А родителят,

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Да ти кажа":

    който не ти е баща, Радев продаде за жълти стотинки...

    09:27 04.12.2025

  • 31 На бас 👍

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Гост":

    че файдата ще е нулева 😆

    09:27 04.12.2025

  • 32 Реалист

    3 5 Отговор
    Разклаща се властта, но САМО за Променкаджиите на Фатмака, за Мафията около Радев, за Бобокови и Черепа...обикновените граждани не ес поддаваме на жалки провокации на 100 лева протестърски надник и т.н. Всеки нормален гражданин знае, че в момента е пагубно за България да се влиза в правителствена криза. Особено пък като няма алтернатими и Мафията се бори за поредни предсрочни избори...мислете!

    Коментиран от #39

    09:29 04.12.2025

  • 33 Да, да, ама не

    2 1 Отговор
    Колкото и да се опитват да направят "Нов бардак", със "старите играчи" не става. Могат направо да върнат петолъчката на върха на партийния дом.

    09:29 04.12.2025

  • 34 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    5 2 Отговор
    ПП-ДБ се присъедини към мнозинството на онези, чиято оставка поиска след протеста. Групата гласува против провеждането на референдум за еврото, поискан от президента, като така се оказа в един отбор заедно с ГЕРБ, ДПС-НН и БСП. С тяхна помощ парламентът отхвърли със 135 гласа "против" предложението на Румен Радев за допитване до народа с въпроса "Съгласни ли сте България да въведе европейската валута "евро" през 2026 г.", внесено на 12 май 2025 г.

    Коментиран от #38

    09:31 04.12.2025

  • 35 Само да ти кажа

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Гост":

    Протестиращите до скоро са били" тате носи,мама меси,да живей труда",а днес БЕЗ ВСЯКАКАВ ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ искат да променят.Питат ги какво точно искате не знаят Какво следва като свалят правителството,не знаят,ама искат.Така са им казали.

    09:36 04.12.2025

  • 36 фен

    3 2 Отговор
    Всичко е вярно, дето го е писал Калин, само че то се отнася само за София, и то за част от нея. Защото протестират определен % от хора, за които анализаторите ги определят за представители на народа, а то не е така. Защото провинцията мислят друго. Като демократично общество по Конституция, всеки е привърженик на идея и на избори гласува за нея. Накратко, дори да има пак протест, пак ще има и провокатори. И да има избори, Мирчев пак ще е в миманса. И вместо да се прави на Зоро, да тропа по врати и да писка, да вземе пример от бате си Ристе.

    09:40 04.12.2025

  • 37 Лични наблюдения

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Гост":

    Моят син и моят зет,които не са били войници,спорят със съпруга ми за войната в Украйна,а съпругът ми е пенсиониран военен .Та и това поколение Z .Без опит,но всичко иска сега и веднага.Някой беше казал,че животът не е пикник,всичко да ти е подредено.

    Коментиран от #41

    09:42 04.12.2025

  • 38 Нещо за корупцията да кажеш глупако?

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":

    Моля? За укриване на данъци, осигуровки и ниски заплати?

    09:50 04.12.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Абе

    4 1 Отговор
    Еврото вече е факт! Късно е вече за отмяна.Всичко вече е напечатано - пари,монети , софтуери,банки и т.н. за обрат към евро.След някой друг ден правителството излиза в коледна ваканция ... така че протестите нямат сила, защото е твърде късно.

    09:53 04.12.2025

  • 41 Какви лицемери сте

    1 4 Отговор

    До коментар #37 от "Лични наблюдения":

    Бил пенсиониран военен. Защо позволи 1989 година армията да предаде народа и да опази политическата олигархия? Май пикникът за вас е бил? На държавната хранилка? Какъв военен е бил? Редови каскет или корумпиран генерал, корумпиран офицер или корумпиран полковник?

    Коментиран от #45

    09:55 04.12.2025

  • 42 Ще сменяме

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Да ти кажа":

    Защото чеп за зеле не става от вас!

    10:00 04.12.2025

  • 43 Нищо неизбежно няма

    2 1 Отговор
    в един протест, в който 10 партии с дружни усилия едва събраха 50000 души в национален мащаб!

    Имаше областни градове, в които протестираха по 6 души!

    Никой не рабра, че има такова желание за преврат, както се опитва да внуши авторът!

    Дори на жълтите павета успяха д призоват 35000 души, барабар с мутрите на Черепа и Бобокови!

    Останалата София се разхождаше наоколо и хич не й пукаше за Кокорчо , Радев и напъните им!

    Айде по реалистично гледайте на ситуацията!

    Коментиран от #46

    10:09 04.12.2025

  • 44 голем смех

    0 0 Отговор
    Докато гласувате за Трифон Зарезан и Свети Петър, властта в България ще е в ръцете на подобни коалиции и от там на подобни годишни бюджети.

    10:15 04.12.2025

  • 45 Лични наблюдения

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Какви лицемери сте":

    Не си схванал,нали?!

    10:19 04.12.2025

  • 46 В понеделник

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Нищо неизбежно няма":

    Бяхме на театър.Залата беше пълна с млади хора,дошли да се посмеят,,да разпуснат след работния ден.На кого му е изгодно да говори,че младите хора са недоволни?

    10:24 04.12.2025

  • 47 хе хе

    0 0 Отговор
    За сведение на посрещачите, ГЕРБ и ДПС-НН имат достатъчно депутати за да си доизкара целия мандат правителството на Желязков.

    10:25 04.12.2025