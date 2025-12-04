Властта се разклаща, а старите играчи се опитват да пренапишат сюжета

Протестите от последните дни извадиха на светло нещо, което политическата класа упорито се опитваше да прикрие — доверието във властта е изчерпано. И то не „намаляло“, не „потреперило“, а изпуснато като изпуснат балон, който вече само се мята по асфалта.
Румен Радев, който доскоро олицетворяваше „гласа на улицата“, днес изглежда по-скоро като надзирател, който иска да се намеси — и срещу кабинета, и срещу старите задкулисни играчи. Президентът стои встрани, а площадите говорят вместо него.
Същевременно в Народното събрание Росен Желязков се опитва да удържа парламентарния дневен ред в контролирана форма, но дори той знае, че след последните събития пленарната зала е просто стая, в която се чака новият политически пожар.
Бойко Борисов, ветеран в оцеляването, отново играе „човекът-в-средата“ — не бил подкрепял протестите, не бил ги режисирал, но, разбира се, бил „за хората“. Познат номер от познат репертоар. Същото важи и за Делян Пеевски — човекът, който винаги се появява в кризите като комета от политическата орбита и всеки път настоява, че започва „ново начало“, докато историята много ясно показва друго.
Кабинетът? Той отдавна не управлява, а оцелява. ПП–ДБ пък се оказаха в капан: хем са в ролята на вечна опозиция, хем се опитват да обяснят на хората, че „реформите са болезнени“. Да, болезнени са — особено когато гражданите усещат само болката, но не и реформата.
Истинската опозиция - онази на улицата - вече не чака нито партии, нито лидери. Протестите показаха, че недоволството не е „партийно“ и не е „насочено“. То е натрупано. И е колективно.
Изборите… По-скоро са неизбежни. Политиците се страхуват да го признаят, защото знаят, че следващият вот може да разруши конструкции, строени с години: амбициите на Борисов и завръщащия се комфорт на Пеевски.
Но улицата няма да чака техните съображения.
Въпросът вече не е дали ще има избори - въпросът е дали политиците ще дочакат края на протестите, за да го разберат.
1 На бас 👍
09:01 04.12.2025
2 младежа
09:03 04.12.2025
3 Еврото
09:04 04.12.2025
5 мда
09:05 04.12.2025
6 1111
До коментар #1 от "На бас 👍":Щом сам се опитваш да се убеждаваш в това, значе съвсем не си сигурен!😆😆😆😆
09:06 04.12.2025
7 честен ционист
09:06 04.12.2025
8 Протест
09:07 04.12.2025
9 Ветеран от протеста
До коментар #1 от "На бас 👍":Държавата има пари в излишък, защо да не спретнем едни извънредни избори и да похарчим едни 150 милиона. Ей така, за идеята.
09:07 04.12.2025
10 Питане
09:08 04.12.2025
11 Връщайте парите
До коментар #7 от "честен ционист":Вие ще връщате парите. Продавайте апартаменти и хотели по света и у нас и връщайте парите. Могат да бъдат върнати милиарди в бюджета, ако институциите бъдат прочистени от децата на мафията и заработят, както законът ги задължава.
09:09 04.12.2025
12 Да бе да
До коментар #1 от "На бас 👍":Ами ако излезнете да гласувате масово,може и да има промана.
09:09 04.12.2025
13 Чудя се
09:09 04.12.2025
14 Нещата ще се случат само с Народен съд!
09:09 04.12.2025
15 честен ционист
До коментар #3 от "Еврото":Ганчо иска леснотията. Ако може да къта данъци и осигуровки, да си пътува по Гърция, Турция и Дубай. Ганчо е като укропа, само че щъка безделнишката без виза. Това с оставането в родината не ни го пробутвай. Пацаните първи ще збегат като дойдат повестките по пощенските кутии за Източния фланг. Ген Зи Ганчо трябва да му е ясно, че няма безплатен обяд.
09:10 04.12.2025
16 Народе????
09:11 04.12.2025
17 Ако,ако
До коментар #12 от "Да бе да":Добре пожелания.Ами ако дядо ми беше баба,какво щеше да стане.
09:11 04.12.2025
18 С избори вече не става, факт!
До коментар #12 от "Да бе да":Румен радев БОТАШ-а само това чака, да върне Борисов и Пеевски са власт
09:11 04.12.2025
19 всичко е ясно
09:14 04.12.2025
20 ????
До коментар #14 от "Нещата ще се случат само с Народен съд!":Какво е това народен съд? Като оня от 1945 г. ли? Сакън!
09:14 04.12.2025
21 Бастардо
До коментар #13 от "Чудя се":Браво,супер интилигентин анализ.Ако всички проумеят написаното,ще бъде добре.
09:15 04.12.2025
22 "Болката" дойде от Еврозоната
"Набутването ни в Еврозоната" с извънаредни доклади, без да сме готови за нея доведе до драстично повишение на цени на храни, на лекарства и данъци, преки и косвени.
Ударът беше болезнен Шеф на НСИ призна в БНР, че при някои храни инфлацията е стигнала 41%, Инфлация, не повишение на цени.
Управленците упорито отказват да признаят, че Проблемните бюджети 2025 и 2026 възникнаха от предстоящ прием на Евро и унищожаването на Валутен Борд, който ни предпазваше от теглене на заеми 19 милиарда лева 2025 г., 21 милиарда лева 2026 г.
Влизаме в Еврозоната по подобие на Гърция и фалитът на България е неизбежен до 2 години.
Най-голямото разочарование дойде от ПП, ДБ, тласували с ГЕРБ, ДПС и БСП за забрана на Референдумите.
135 депутата забраниха Пряката Демокрация и ни водат към предстоящи икономическа и финансова кризи.
Според Стоян Панчев, Йордан Цонев в тесен кръг е казал: "Влизаме в Еврозоната и им гърмим в ръцете".
Или готви се умишлен фалит на България, ако казаното от Йордан Цонев е вярно.
09:15 04.12.2025
23 Русисти безделници
До коментар #15 от "честен ционист":Сте точно вие. Вие трябва да си платите обяда, и вечерята и закуската. Защото тъпчехте в банкови сметки, чекмеджета и буркани. Всички укривали пари и данъци да върнат парите доброволно. Не манипулирайте с това Джен Зи, защото нито аз го разбирам, нито вие го разбирате. Но явно така ви е удобно на задкулисните мафии на статуквото да разграничават младите поколения? Но това да просто хора, като вас и мен. Това че не ви искат корупцията и искат ред в държавата е истинския проблем за вас. Защото точно вие живеете по този начин. С ексурзии в Америка и с апартаменти в Европата, ограбвайки местните хора, вашите съграждани.
09:16 04.12.2025
24 Що не казваш, че
До коментар #18 от "С избори вече не става, факт!":Боташ е подписан от гербер и Борисов го оцени като огромен успех.
09:18 04.12.2025
25 честен ционист
До коментар #23 от "Русисти безделници":Джен Зи-то ще опере пешкира, както винаги става и защото те са удобните, разсеяни, наивни, губещи. Така и 90-те опраха пешкира техните майки и бащи, предишните балами, дето подкачаха. Така опраха пешкира младите и у Украйна, там обаче Джен Зи-то замина по полята и лехите.
09:20 04.12.2025
26 Да ти кажа
До коментар #6 от "1111":Събери избирателите на ГЕРБ и на ДПСНН,които са лоялни и сам си отговори кой може да организира стотици негласуващи да гласуват и за кого точно ще гласуват.Президентът е доказал,че не е почтен към хората ,които го подкрепят.Даже към съпругата си,която е била до него в трудни моменти и му е родила две деца не е постъпил почтено.Лесно е да се ожени за генерал,а много трудно за лейтенант.Предаде Нинова,която го направи Президент,на ПП лидерите каза,че са шарлатани.Даже Боташ е в ущърб на България. Защо да сменяме.
09:20 04.12.2025
27 Болката идва от корупцията
До коментар #22 от ""Болката" дойде от Еврозоната":Трябва да си платите сметката, всички вие които укривахте пари и данъци. Недейте да манипулирате! Всички вие деца на корупцията фалирахте лева. Защо ревете? Не ви ли вкусно като трооате по вратите да събирате наеми от апартаментите закупени с укрити пари? Не ви ли е вкусно да обикаляте по света с парите укрити от данъци и ниски заплати, от ограбването на вашите съграждани? Защо ревете? Вие фалирахте лева. Ще върнете ли парите за да спасите лева? Съмнява ме. В България има страшно лицемерие.
09:20 04.12.2025
28 Гост
До коментар #1 от "На бас 👍":И така да е, надежда има за нещо добро да се случи. Трябва да има избори щом толкова народ е на улицата и ги иска. Нека се направят
09:21 04.12.2025
29 Не лошо
До коментар #21 от "Бастардо":да научиш правописа преди сам да си оценяваш коментарите като интИлигентни.
09:23 04.12.2025
30 А родителят,
До коментар #26 от "Да ти кажа":който не ти е баща, Радев продаде за жълти стотинки...
09:27 04.12.2025
31 На бас 👍
До коментар #28 от "Гост":че файдата ще е нулева 😆
09:27 04.12.2025
32 Реалист
09:29 04.12.2025
33 Да, да, ама не
09:29 04.12.2025
34 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
09:31 04.12.2025
35 Само да ти кажа
До коментар #28 от "Гост":Протестиращите до скоро са били" тате носи,мама меси,да живей труда",а днес БЕЗ ВСЯКАКАВ ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ искат да променят.Питат ги какво точно искате не знаят Какво следва като свалят правителството,не знаят,ама искат.Така са им казали.
09:36 04.12.2025
36 фен
09:40 04.12.2025
37 Лични наблюдения
До коментар #28 от "Гост":Моят син и моят зет,които не са били войници,спорят със съпруга ми за войната в Украйна,а съпругът ми е пенсиониран военен .Та и това поколение Z .Без опит,но всичко иска сега и веднага.Някой беше казал,че животът не е пикник,всичко да ти е подредено.
09:42 04.12.2025
38 Нещо за корупцията да кажеш глупако?
До коментар #34 от "Добре дошли в Еврозоната глупаци!":Моля? За укриване на данъци, осигуровки и ниски заплати?
09:50 04.12.2025
40 Абе
09:53 04.12.2025
41 Какви лицемери сте
До коментар #37 от "Лични наблюдения":Бил пенсиониран военен. Защо позволи 1989 година армията да предаде народа и да опази политическата олигархия? Май пикникът за вас е бил? На държавната хранилка? Какъв военен е бил? Редови каскет или корумпиран генерал, корумпиран офицер или корумпиран полковник?
09:55 04.12.2025
42 Ще сменяме
До коментар #26 от "Да ти кажа":Защото чеп за зеле не става от вас!
10:00 04.12.2025
43 Нищо неизбежно няма
Имаше областни градове, в които протестираха по 6 души!
Никой не рабра, че има такова желание за преврат, както се опитва да внуши авторът!
Дори на жълтите павета успяха д призоват 35000 души, барабар с мутрите на Черепа и Бобокови!
Останалата София се разхождаше наоколо и хич не й пукаше за Кокорчо , Радев и напъните им!
Айде по реалистично гледайте на ситуацията!
10:09 04.12.2025
44 голем смех
10:15 04.12.2025
45 Лични наблюдения
До коментар #41 от "Какви лицемери сте":Не си схванал,нали?!
10:19 04.12.2025
46 В понеделник
До коментар #43 от "Нищо неизбежно няма":Бяхме на театър.Залата беше пълна с млади хора,дошли да се посмеят,,да разпуснат след работния ден.На кого му е изгодно да говори,че младите хора са недоволни?
10:24 04.12.2025
47 хе хе
10:25 04.12.2025