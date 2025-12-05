Новини
Синът на Синди Крауфорд проговори за проблемите с психичното си здраве

5 Декември, 2025 09:07 976 5

  • синди крауфорд-
  • пресли гербер-
  • психично здраве-
  • проблеми-
  • паник атаки

26-годишният мъж се бори с емоционални състояния – като безпокойство, фобии, паник атаки

Синът на Синди Крауфорд проговори за проблемите с психичното си здраве - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Пресли Гербер, синът на Синди Крауфорд и Рандe Гербер, открито разказа за проблемите с психичното си здраве. Това е едно от най-искрените му признания до момента - за медикаментите, несигурността и загубите, които формират пътя му, пише plovdiv24.bg.




В последните години, 26-годишният мъж се бори с емоционални състояния – като безпокойство, фобии, паник атаки. Признава, че е категорично е отказал алкохола, към който е имал зависимост. И се опитва се да промени средата около себе си, изграждайки по-здравословни навици и търсейки смисъл в откровеността и подкрепата.

Все пак, Пресли не крие, че се опитва да намери решение на проблемите си и чрез специализирани лекарства.

"Чувствам, че честността е най-добрата политика“, сподели той пред последователите си в Instagram, преди да опише настоящия си режим - който включва медикаменти, "работещи“ срещу паник атаките.

"Малко се плаша от нещата, които ми се налага да приемам… но ако не ги взема, се случва нещо недобро.", казва Пресли добавяйки, че в момента е на четири вида медикаменти, включително лекарства за кръвно налягане, болкоуспокоителни и антидепресанти. Добавя и, че лекарствата, за разлика от психотерапията, му помагат, макар да има притеснения, че могат да го доведат до нежелана зависимост.

Синът на известния супермодел от 90-те години на миналия век, неведнъж е споделял защо е стигнал до подобни крайни състояния.

"За съжаление преживях много загуби в различни форми. Това не е извинение, но е причината да съм там, където съм сега“, споделял е той.

Историята на Пресли е още един пример за това, че животът в Холивуд не е толкова бляскав, колкото изглежда привидно. Самият той е осъзнал това и днес умишлено се отдръпва от познатите холивудски кръгове, за да запази напредъка си.

"Израснал съм в тази среда и около мен има много хора, които обичам. Но в момента се старая да не съм около тях“, казва още Пресли.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Такива

    6 2 Отговор
    са последствията, когато родителите прекаляват с употребата на вещества. Раждат се деца неуровновесени,и със слаба психика.

    Коментиран от #5

    09:20 05.12.2025

  • 2 мхм

    4 0 Отговор
    днешната младеж всичките с фобии, паник атаки и безпокойство само докато седят и скролват фейсбука по цял ден на дивана и ходят по моловете. Пра-дядовците им до 26 вече се били преживели 1-2 войни и видяли неща, които не са и сънували.

    09:45 05.12.2025

  • 3 Някой

    2 0 Отговор
    Духовни липси и дисбаланси, липсата на майчина любов в детството, не се оправят с вливане на фармацевтични субстанции. Бог ни е дал билка/растения/ за всяка болест. Алчни фармацевти, ни продават на десетократни цени менте лекарства с много странични ефекти, които се нуждаят от приемане още други лекарства.
    Децата плащат лихвите за греховете на родителите.

    Политиката и фармацията поглъщат не само парите ни, но и душата ни.

    09:57 05.12.2025

  • 4 123456

    0 0 Отговор
    Синди - най-красивата !

    10:01 05.12.2025

  • 5 Някой

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Такива":

    Най-вероятно този младеж не е плод на любов, а плод на много изгодни сделки и за майката, и за бащата.
    Децата плод на сделки са нещастни деца, колкото и изгодни да са били сделките. Защото децата плащат лихвите на родителите си.

    Може би бг пример за подобни сделки е Кристиян Гущеров и децата му, внуците на комсомолеца Драгомир Гущеров.

    10:05 05.12.2025