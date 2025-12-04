Новини
Владимир Путин: Европейците трябва да се включат в преговорите за мир в Украйна, а не само да пречат
Владимир Путин: Европейците трябва да се включат в преговорите за мир в Украйна, а не само да пречат

4 Декември, 2025 09:55 1 425 44

Путин добавя, че срещата му със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, е била много полезна

Владимир Путин: Европейците трябва да се включат в преговорите за мир в Украйна, а не само да пречат - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Европейците трябва да се включат в работата по постигането на мир в Украйна, а не да пречат, заяви руският президент Владимир Путин в интервю, дадено на индийския в. "Индия тудей" в навечерието на визитата му в Индия и публикувано днес, пише БТА.

"Ще установим контрол над Донбас и Новорусия (бел. ред. - южната част на Украйна, включително Одеска, Херсонска и Днепропетровска област), било то с военни или други средства", посочва той.

Москва е предложила на Киев да изтегли своите войски от Донбас (в региона влизат части от Донецка и Луганска област) и тогава не би имало никакъв военен конфликт, но Украйна предпочита да воюва, отбелязва в интервюто руският президент.

"Казахме на украинците: Хората не искат да живеят с вас, те излязоха на референдум, гласуваха за независимост - изтеглете войските си и няма да има никакви военни действия. Не, те предпочитат да воюват. Е, сега се навоюваха", се казва в отрязък от интервюто, цитиран от ТАСС.

Путин добавя, че срещата му със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, е била "много полезна", извежда в акцент Ройтерс.

"Разговорите ни се основаваха на предложенията, обсъдени с президента Тръмп в Аляска", казва за "Индия тудей" руският държавен глава, визирайки срещата на 15 август в американския град Анкоридж.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    26 7 Отговор
    Урсула и компания откраднаха милиарди от помощите за Украйна, те не искат мир, а войната да продължава.

    Коментиран от #36

    09:57 04.12.2025

  • 2 Факи неопровержими

    22 7 Отговор
    Младите съвсем са смахнаха, заради яростната и непреставаща антируската пропаганда. Те трябва да знаят
    От векове Русия е най-добрият приятел и доброжелател на България (минимални изключения)
    1. Русия ни освободи от турско робство. На какъв език бихме говорили сега?здаде след Освобождение на българска държавна, правна, военна, допломатическата администрация
    2. Руският посланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.
    3. Допринася за фактическо признаване на Обединена България ДЕ ЮРЕ, чрез заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция срещу турско признание признание на обединението на България през 1908 г.
    4. По настояване на СССР на парижката конференция 1947 г. на базата на установеното с Крайовската спогодба връщане на Южна Добруджа на България, предвидената в пакта Молотов-Рибентроп.
    5.Със съдействието на СССР след края на Втората световна война, Пиринска Македония е призната официално за част от България.
    6. Със съветска помощ превърна страната ни във високо индустириализирана държава с развито селско стопанство на 29 място в света. Сега е на 68.
    7. Разви образователна, здравна, спортна система.
    8. Армията ни на беше на висота, втора на Бълканите.
    9. България благодарение на СССР беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец

    Коментиран от #20, #22, #42

    09:58 04.12.2025

  • 3 Путине

    20 8 Отговор
    Удри по укрократуните. Те си го заслужават.

    09:58 04.12.2025

  • 4 Е нали👇

    7 16 Отговор
    Киев за два дня и все?

    09:58 04.12.2025

  • 5 Ддд

    3 13 Отговор
    То и вие се навоювахте..съсипа Русия за 2-3 града и болното ти Его

    09:58 04.12.2025

  • 6 честен ционист

    11 13 Отговор
    Европейците ще се включат в плащането на репарациите и контрибуциите. Ганчо затова го набутаха и у Еврозоната, понеже руснакът иска валута.

    09:59 04.12.2025

  • 7 Путин

    3 4 Отговор
    Сорос ни нареди да сме многоходови

    09:59 04.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ввв

    5 14 Отговор
    Путлер не може да стъпи на малкия пръст на Хитлер,иначе му е голям фен!!!

    Коментиран от #18, #30

    10:00 04.12.2025

  • 10 Палец нагоре

    14 3 Отговор
    Сопата е най-добрия съдия. Удри здраво.

    10:00 04.12.2025

  • 11 ЯСНО!

    16 3 Отговор
    Путин и Тръмп са се разбрали за Украйна,още в Аляска...!

    10:01 04.12.2025

  • 12 Миролюб Войнов, политически експерт

    7 1 Отговор
    Прав е Путин !!!
    Европа незабавно трябва да се включи с едни 157млрд евро !!! Без България разбира се. Ние само летим 😁👍

    10:01 04.12.2025

  • 13 европейците са бедни и лоши хора

    9 2 Отговор
    позастарели и няма богаташи като в юса . но са по надути и от американците . не смятат бюджети . лъготят . ами зле са .

    10:02 04.12.2025

  • 14 Путин

    10 0 Отговор
    Докато умните умуват, лудите се налудуват. Като няма мира има секира.

    10:03 04.12.2025

  • 15 Е как

    10 0 Отговор
    да работят за мир, като баш европейците създадоха условията за т.нар "евро майдан". Там имаше една баронеса Аштън, върховен представител на ЕС по сигурност и външна политика, която беше основната маша за подбуждане на преврата в Киев през 2014г. Европейците искат конфронтация, не мир.

    10:03 04.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ванга

    8 0 Отговор
    "Всичко ще се стопи, точно като лед, само едно ще остане недокоснато - славата на Владимир, славата на Русия. Прекалено много поднесени жертви има. Никой не може да спре Русия. Тя ще помете всичко по пътя си и не само ще се съхрани, но и ще стане господар на света".

    10:03 04.12.2025

  • 18 Факти

    2 10 Отговор

    До коментар #9 от "Ввв":

    Хитлер превзе цяла континентална Европа за година и половина. Путин от 4 години е затънал на 100 км от границата в битка с държава без авиация и флот. Обидно е за Хитлер да бъде сравняват с този уникален некадърник.

    Коментиран от #31

    10:05 04.12.2025

  • 19 Всичко точно

    10 1 Отговор
    Рошавия Борко лапна милион паунда от искрена любов към укро героите които умират като мухи.

    10:05 04.12.2025

  • 20 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Факи неопровержими":

    Ти си първия кой е сигурен каде империите имат нужда и имат приятели! Считай се за нобелов и гинес лауреат.

    10:05 04.12.2025

  • 21 Казах вече

    8 1 Отговор
    Укрия е чао

    10:06 04.12.2025

  • 22 Юрий Гагарин, космонавт

    4 9 Отговор

    До коментар #2 от "Факи неопровержими":

    "...От векове Русия е ..."

    Руснаците сме абсолютни простаци !!!
    Много хотели в Турция, Египет, Кипър като видят руските тескерета дават заето или ни пращат в специални "хотели" за руски граждани. Това е правдата 😁

    10:06 04.12.2025

  • 23 Трол със сОпОл

    9 0 Отговор
    Утре влизам в Москва!

    10:06 04.12.2025

  • 24 Абе амеби

    8 1 Отговор
    Зеля пие ли си кафето в Крим? Курск чий е? Пътят за Москва чист ли е? Алоуууу амеби?

    10:07 04.12.2025

  • 25 Ха ха ха ха

    7 1 Отговор
    Укропланктона днес се е активирал. Два цента премия за агресивен и глупав пост.

    10:09 04.12.2025

  • 26 Червената Биомаса

    1 4 Отговор
    Отново изтрещя.

    Значи всичко е Ок.

    10:10 04.12.2025

  • 27 Адолф путин

    3 5 Отговор
    Руски Фашист!

    10:11 04.12.2025

  • 28 Пучя Въшката

    0 6 Отговор
    Искал Мир .

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Нали му било Скучно
    Искал Движуха.

    Затова прати
    Над 1 Милион Крепостни
    За Курбан .

    10:12 04.12.2025

  • 29 Как да се

    2 0 Отговор
    Включим,нямаме време от корупция и крадене,сори

    10:15 04.12.2025

  • 30 Гони и Сталин

    0 4 Отговор

    До коментар #9 от "Ввв":

    Него още много има да го гони .

    40 милиона убити Мусори
    Е трудна задача.

    Трябва да направи и Той
    Един Голодомор.
    Но може скоро и да го постигне.

    10:15 04.12.2025

  • 31 Чети бе

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Факти":

    Путин е стратег пипащ със кадифена ръкавица заради рускоговорящото население в 404 а бандерите от упор в тила. А Хитлер къде го слагаш до Путин? Фашиста Зеля е в категорията ментално болни и неизлечимо алчни, точно като Хитлер.

    10:17 04.12.2025

  • 32 точно така , путин иска да даде на

    4 0 Отговор
    хиените от европа по един кокал , колкото да стоят гладни !

    10:17 04.12.2025

  • 33 Федерика корумпини

    3 0 Отговор
    Голям ортак ми беше банкянската шамандура,вижте как ме гушка по снимките. Са Тестувайте и него ,защо само мен гепихте

    10:19 04.12.2025

  • 34 Германците

    1 1 Отговор
    не ценят живота на славяните. Така е било и така ще бъде.

    10:20 04.12.2025

  • 35 ПУТИН ИСКА ДА РАЗДАДЕ ОСТАТЪКА

    3 0 Отговор
    ОТ УКРИЯ НА ЕВРОПРОШЛЯЦИТЕ , НО ПРИ УСЛОВИЕ ДА САДЯТ САМО БАНАНИ !

    10:20 04.12.2025

  • 36 Оракула от Делфи

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Добре ти са "набили обръчите" около мозъка, по съветско- Путински образец!!!
    Готов си фронта , в Украйна!

    10:21 04.12.2025

  • 37 Да попитам

    1 1 Отговор
    Путин да е леко пръцнал или да се е оригнал и факти да не са побързали да ни уведомят.... Дава се трибуна на русофилите и копейките повод да си пишат коментарите и да си заработват парите. Мислят си че по този начин формират обществено мнение. Жестоко се лъжат, защото само те си го четат.

    10:22 04.12.2025

  • 38 гост

    0 1 Отговор
    Жесток урок в Украйна: Руски генерал разби тролската илюзия за "жеста на добра воля" за Киев . "По традиция, имаше подценяване на врага и надценяване на силите и способностите на нашите войници. Всеки, ако си спомняте, казваше на 22 февруари (2022 година), че войната ще свърши за 3 дни. Но, за съжаление, нещата не се развиха така". Думите са не на кого да е, а на бившия зам.-командващ руските сухопътни сили генерал-полковник Владимир Чиркин. Той беше безмилостен в интервю пред камера: "Давам слаба оценка на цялото руско разузнаване". Генералът директно казва, че руснаците са получили много жесток урок в Украйна. И конкретно обясни защо руското разузнаване следва да си посипе главата с пепел – защото е казало преди руската пълномащабна инвазия, че 70% от украинците подкрепяли Русия, докато се е оказало точно обратното. "В същността си проблемът е, че ръководството на страната получи грешна информация. И до какво доведе това? За първите няколко седмици научихме сериозен и суров урок, а бившият военен министър (Сергей Шойгу, настоящ секретар на Съвета за сигурност на Русия) се опита да излезе "красиво" от ситуацията, наричайки (отстъплението ни) жест на добра воля".

    10:22 04.12.2025

  • 39 Историк

    1 1 Отговор
    Ако преди 80 години Хитлер определяше хода на събитията, светът щеше да бъде диктаторски лагер и щеше да е замръзнал на точката на оцеляване. Задружните усилия на цивилизования демократичен свят го победи и 80 години имаше развитие. За съжаление урока на историята не е научен и преродения Хитлер, заедно със Сталин се появи и му си разрешава да тероризира независима Украйна и света. Докато не бъде спрян, няма да спре ,империята на злото,лъжата,войната,смъртта друго не може да прави. С терорист не се преговаря, а се използва сила, за да спре.

    10:23 04.12.2025

  • 40 ха, ха, ха...

    2 0 Отговор
    Преговари се водят само с разумни личности, които умеят да разсъждават и да анализрат правилно, а не с с папагали, повтарящи все едно и също изречение, като развалена грамофонна плоча. От толкова срещи, все наречени за прекратяване на конфликта, кога Путин е разисквал и разсъждавал по темата? Винаги повтаря само едно заучено изречение, с такова животно как да преговаряш? Какъв смисъл има изобщо от насрочване на нови "преговори" по същия начин? Преговори могат да се провеждат когато не САЩ и Европа са инициаторите, а Русия започне сама да търси контакти с цел прекратяване на огъня.

    10:23 04.12.2025

  • 41 Миролюб Войнов, русолог

    2 1 Отговор
    Путин не понимает, че Руската федерация е пред разпад !!! Богатите републики ни искат да хрантутят Москва, Чечня, Дагестан и дават излишни пари за някаква непонятна, безкрайна война. Скоро в Русия ще почнат брожения и раздори. ЦРУ знае как се правят тия неща 👍

    10:25 04.12.2025

  • 42 !!!?

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факи неопровержими":

    Е много "хубаво" е било по съветско време, ама защо катастрофира...!???
    Питай "братушките" !!!

    10:29 04.12.2025

  • 43 Факти

    0 0 Отговор
    Путин с парите от нефт и газ трябваше да модернизира и диверсифицира руската икономика и да я подготви за бъдещето без нефт и газ. Така той щеше да вдигне жизнения стандарт на руснаците и да им осигури спокойствие за поколения напред. Вместо това Путин използва парите от нефт и газ за да убива руснаци в Украйна, а руската икономика остана закована в 20-ти век и е тотално неподготвена за бъдещето. Поколения руснаци ще страдат заради войната на Путин, а той ще се преражда отново и отново в построената от него Русия, само че на дъното, където му е мястото.

    10:31 04.12.2025

  • 44 БСТ

    0 0 Отговор
    Колкото по рано приключи тази война толкова по добре . В случай на ескалация нещата може да станат много зле за цялото население на планетата .

    10:32 04.12.2025

