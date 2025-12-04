Новини
България »
НОИ даде краен срок на хиляди българи

4 Декември, 2025 22:41 1 590 6

  • нои-
  • декларация-
  • пенсии-
  • български пенсии-
  • чужбина

Декларацията се попълва от лицето, заверява се от нотариус, консулска служба или официален орган на съответната държава, след което се подава в териториалното поделение на НОИ

НОИ даде краен срок на хиляди българи - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всички лица, които получават българска пенсия и живеят в чужбина имат задължение да подават Декларация за продължаване получаването на пенсия от Република България (т. нар. "декларация живот“).

Лицата, получаващи пенсията си на територията на България, които живеят в чужбина, следва да представят декларацията в периода от 1 ноември до 31 декември на всяка календарна година, като датата на заверката от официален орган трябва да е след 1 ноември на съответната година.

Не е променен редът на изпращане на декларациите за лицата, получаващи пенсиите си на територията на държави, с които се прилагат европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност и на територията на държави, с които Република България прилага международен договор в областта на социалната сигурност.

Лицата, които получават българските си пенсии в Турция по реда на Споразумението между България и Турция за изплащане на български пенсии в Република Турция (пенсиите им се изплащат чрез турския осигурителен институт – SGK), продължават да изпращат на българския компетентен орган "декларация живот“ два пъти годишно – през януари и юли на всяка календарна година.

Декларацията се попълва от лицето, заверява се от нотариус, консулска служба или официален орган на съответната държава, след което се подава в териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията му - лично, чрез законен представител, чрез упълномощено съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс лице, по един от следните начини – на място, чрез пощенски оператор или по електронен път посредством квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НОИ или от НАП, предаде pariteni.bg.

Подробна информация за изплащането на пенсии по европейски регламенти и международни договори и за действащите двустранни международни договори е публикувана на интернет страницата на НОИ.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Па съм я бе

    5 0 Отговор
    Че то с българска пенсия може ли да се живее в чужбина?🤗

    22:45 04.12.2025

  • 2 Бай той Толстой

    7 0 Отговор
    Създавате приходи за нотариусите ли?И какво ще направите,ако не подадат -ще им спрете пенсията ли?😁Нали ще ви осъдят веднага бе!И после ние ще плащаме за вашите грешки!

    22:47 04.12.2025

  • 3 Я си .....

    5 0 Отговор
    Хранилкаджии.

    22:49 04.12.2025

  • 4 хаха

    3 2 Отговор
    Общият Съд на Европейския съюз е приел за допустима искова молба, оспорваща законосъобразността на приемането на България в еврозоната, планирано за 1 януари 2026 г.

    22:58 04.12.2025

  • 5 хаха

    2 2 Отговор
    исковата молба е подготвена от адвокат Румяна Ченалова и Станимир Минков, като в икономическата й обосновка са участвали доц. д-р Григор Сарийски от ИК на БАН и докторът по икономика Любомир Христов.

    Коментиран от #6

    23:01 04.12.2025

  • 6 Арни

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    Добр, доволен си, че няма да влезем в еврозоната, но не разбирам, какво те топли това? Ние само губим, защото много решения биха се вземали без нас. А еврото влиза в сила от първи януари дори и да не станем член на еврозоната. Едното няма общо с другото.

    23:40 04.12.2025

